“Te lo dejo tirado en la ruta”: se subió al capot del auto de su ex durante una discusión, cayó y murió atropellado

El cuerpo del hombre sobre la ruta

Andrés Alberto Greco (40) murió atropellado en medio de una violenta discusión con su ex mujer en la ruta 53, a la altura de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Según los primeros datos de la investigación, la víctima se subió al capot de la camioneta de la que había sido su pareja en medio de la pelea, ella aceleró y él cayó al asfalto. Otro vehículo que circulaba por esa arteria lo embistió y lo mató.

La ex mujer de la víctima aceleró y escapó, pero luego fue detenida. Fuentes con acceso a la investigación que lleva adelante la fiscal Roxana Giménez indicaron a Infobae que todo ocurrió sobre la ruta provincial 53, a la altura de las calles 1478 y 1480, después de la medianoche del domingo pasado.

Allí, la acusada, identificada como Silvina Griselda Sánchez, conducía una Citroën Berlingo de color blanco. A bordo viajaba, además de Greco, otra persona que todavía no pudo ser identificada.

Un testigo, cuyo relato ya se incorporó al expediente, contó que, mientras se encontraba dentro de una iglesia evangélica para festejar una fiesta de 15 años, escuchó un fuerte golpe que provino de la ruta.

Al salir observó cómo la camioneta utilitaria blanca se estacionaba en la banquina de la Ruta Provincial 53 en sentido Norte-Sur y del vehículo descendió una persona -presumiblemente Sánchez- que se dirigió al bulevar central de la arteria y, desde allí, gritó “pará pará” a viva voz.

Con el avance de la investigación, suponen que habría sido un intento desesperado de la mujer por evitar que su ex fuera embestido. No lo logró.

En ese momento -siempre de acuerdo con el testigo-, un Volkswagen Gol Trend de color oscuro que circulaba por la Ruta Provincial 53 impactó contra el hombre que se encontraba tendido en el asfalto. Al acercarse, el testigo vio que se trataba de la víctima (Greco), quien a esa altura ya estaba muerto sobre la cinta asfáltica.

El testigo agregó que, tras la colisión, la persona que se hallaba en el bulevar regresó a la camioneta utilitaria blanca y se alejó del sitio, conduciendo en contramano. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el testigo después habló con otro hombre que le dijo haber observado cómo comenzó todo.

El segundo testigo

Según este segundo testigo, que circulaba en su propio auto por la arteria y que todavía no ha podido ser localizado por la fiscal, le comentó al hombre que salió de la iglesia que la víctima había estado discutiendo momentos antes con una mujer que se hallaba en la camioneta blanca.

De acuerdo con lo que relató, la pelea ocurrió sobre la misma ruta, en sentido sur-norte, y en un momento la víctima se subió al capó del vehículo utilitario. Luego, la conductora aceleró unos diez metros y provocó que el hombre cayera al asfalto. Inmediatamente después, fue embestido por el automóvil de color oscuro.

Este mismo segundo testigo advirtió que la camioneta blanca, antes del incidente, realizó maniobras peligrosas y estuvo a punto de colisionar con su propio vehículo. Tras la violenta secuencia, fue él quien llamó al 911.

Las fuentes judiciales señalaron a Infobae que ahora resta hacer una pericia médica complementaria porque la autopsia no pudo determinar si Greco murió instantáneamente por la caída -cuando la imputada aceleró y él cayó desde el capot donde estaba parado- o si falleció atropellado por el otro vehículo.

Mensajes a la novia

Lo cierto es que para la fiscal Giménez no hay dudas: la imputada es la ex mujer. El conductor del otro auto no será procesado por ningún delito. “Obviamente, este conductor no tiene culpa, ya que no pudo prever que una persona podía yacer sobre la ruta en medio de la oscuridad de la medianoche. Puede cambiar algo la calificación, pero no mucho. En todo caso, sería tentativa de homicidio agravado en concurso con el abandono de persona que ella misma incapacitó y dejo en desamparo en la ruta y eso le ocasionó la muerte al ser atropellado por otro auto", dijo la fuente judicial.

Por ahora, está acusada de homicidio agravado por haber dado muerte a una persona con quien mantuvo una relación de pareja, con dolo eventual.

Otro dato estremecedor que muestra la violencia del caso y que fue descubierto por los investigadores es que en el lugar del hecho, la imputada -mientras discutía con el hombre- le envió mensajes de Whatsapp a la nueva pareja de Greco: “Tu novio está acá conmigo, venilo a buscar, está borracho, te lo dejo tirado en la ruta”, habría escrito la imputada. “O sea, no estaba amedrentada”, aseguró la fuente.

La versión de la acusada y una relación tóxica

En su declaración indagatoria, que se llevó a cabo este lunes, la acusada dio su versión de los hechos. Según dijo, Greco se tornó violento y se le puso delante del vehículo.

En ese momento, ella avanzó y aseguró “no saber nada más”. “Pero no es cierto porque la camioneta no tiene daños en el frente. Cierra lo del capot”, dijo el investigador a este medio.

Respecto a la otra persona que viajaba con la pareja, Sánchez dijo que se trataba de su hermana, un dato que todavía no pudo ser corroborado por los investigadores. Lo que sí quedó comprobado, gracias a las cámaras municipales, es que quien manejaba la camioneta era ella.

La acusada declaró que se fue del lugar, que no sabe qué pasó y que luego se enteró de la muerte al otro día.

El investigador detalló a este medio que la relación entre ambos era tóxica. Reveló que cuando eran pareja, la nuera de la acusada denunció a Greco por hechos de violencia. Sin embargo, Sánchez nunca ratificó la denuncia ante la Justicia.

“Es más, sabiendo que él tenía otras parejas, igualmente, lo iba a buscar cuando Greco la llamaba, como el día del hecho”, indicó. “Es un caso de libro”, describió la fuente para graficar la complejidad del caso.