Crimen y Justicia

Quiso ayudar a su hermano en una pelea en Merlo y la mataron de un balazo en el pecho: hay dos detenidos

Se trata de Morena Magalí Medina, de 21 años, quien trató de asistir a su familiar después de que lo balearan en el pie. Los acusados tienen 20 y 18 años

Así fueron las detenciones de los acusados

Morena Magalí Medina, una joven de 21 años, murió asesinada de un balazo en el pecho en la localidad bonaerense de Merlo al querer asistir a su hermano, quien había resultado herido en una pelea frente a su casa. Tras una rápida investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos sospechosos del crimen, confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió ayer, en la intersección de la Avenida San Martín y Colodrero, cuando Medina intercedió para auxiliar a su hermano Brian Axel, baleado en el pie tras enfrentarse con otros dos jóvenes, identificados como Dylan Damián Romero (20) y Axel Michael Romero (18).

El episodio dejó consternados a los vecinos del barrio, que se movilizaron rápidamente para exigir justicia por la víctima.

Todo se desató cuando Brian, de 25 años, salió junto a un amigo a comprar bebidas y se cruzó con los presuntos agresores, con quienes había tenido un conflicto días atrás. De acuerdo a lo relatado por José Antonio Medina, padre de las víctimas, la discusión escaló rápidamente y culminó cuando los acusados sacaron un arma de fuego y dispararon. Uno de los proyectiles impactó en el pie del hombre, quien cayó al suelo.

Morena, que observaba la escena desde su casa, y salió de inmediato para asistir a su hermano. Al intervenir, recibió un disparo en el tórax. Ella y Brian debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Malvinas, donde la joven de 21 años ingresó al quirófano en estado crítico. Pese a los intentos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después. Su hermano, en tanto, fue dado de alta más tarde.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que los agresores se dieron a la fuga tras el ataque. La Justicia de Morón, a través de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 01 y el Juzgado de Garantías 06, inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras municipales y tareas de campo por parte de la Policía Científica, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Como resultado, se identificó a los autores y sus domicilios, y se dispusieron tres órdenes de allanamiento en el partido de Merlo y en General Rodríguez.

Fue así que en un domicilio de la calle Perú al 100, en el partido de General Rodríguez, los efectivos policiales que participaron del operativo detuvieron a los hermanos. El menor de los Romero, de 18, fue señalado como presunto autor del homicidio. El otro fue imputado de tentativa de homicidio.

En el operativo se secuestraron siete municiones calibre 22, una vaina servida, una campera con manchas hemáticas presuntamente utilizada por Dylan, un pantalón usado por Axel y un teléfono celular. En los domicilios allanados en Merlo no se registraron novedades de interés para la causa.

La UFI que tiene a su cargo la investigación avaló las detenciones y continúa la investigación para determinar con precisión el rol que tuvo cada uno de los acusados en el crimen. En el medio, el barrio permanece movilizado y la familia reclama que haya justicia por el crimen de Morena.

