Encontraron el sable corvo de 1898 que robaron en Mendoza y arrestaron a un sospechoso con pedido de captura

Recuperaron el sable tras una semana de intensa búsqueda

Tras una intensa investigación policial por el robo de un sable corvo de gran valor patrimonial en el Campo Histórico El Plumerillo, Mendoza, las autoridades lo encontraron en un domicilio ubicado a menos de 20 cuadras de donde estaba guardado. Tras el procedimiento detuvieron a un joven de 25 años e incautaron otros elementos robados y una variedad de armas.

Todo comenzó en la madrugada del 3 de enero, cuando los delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron el arma original, fabricada en 1898, junto a una réplica de un fusil de madera. La pieza, que formaba parte de las colecciones de la Municipalidad del departamento de Las Heras y había sido donada por el Museo Patrio de Mar del Plata, es considerada de enorme valor simbólico y era utilizada en ceremonias y actos de gala por el cuerpo de Granaderos a Caballo, aunque nunca fue empleado en combate.

Su desaparición fue advertida por un empleado del museo, quien detectó también la falta de la réplica del fusil. La denuncia fue radicada de inmediato en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle Nº 2, y el municipio notificó al Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza para coordinar la búsqueda de la reliquia.

El detenido tiene 25 años (Foto: mendozatoday)

Lo habían sustraído de una de las barracas del predio, pese a los sistemas de seguridad existentes. Según las autoridades, la amplitud y características del predio dificultan el control absoluto, a pesar de la presencia de una comisaría y la Fiscalía en las cercanías. Desde el primer momento, la investigación se orientó a la revisión de los registros de las cámaras de seguridad de la Guardia Urbana Municipal, que opera en el predio. También se realizaron búsquedas con perros, aunque sin resultados positivos.

La pesquisa avanzó cuando efectivos de la Unidad Investigativa de la Dirección General de Investigaciones lograron identificar al presunto responsable del robo. Con una orden judicial, este jueves por la mañana se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Alsina, entre Independencia y 3 de Febrero, según informó el portal ElSol.

Estaba escondido abajo de un auto

En el operativo fue aprehendido el joven, cuyas iniciales son F. A. Las autoridades detectaron que se trataba de una persona con un frondoso prontuario penal, incluyendo pedidos de captura, encubrimiento, lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad.

Durante el registro de la vivienda encontraron otro sable, pero de acero, curvo con empuñadura de malaquita y escudo nacional; un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una motocicleta Zanella de color azul con pedido de secuestro activo por hurto agravado.

Pero el elemento de interés por el cual la Policía había llegado al lugar no estaba allí, sino que había sido trasladada y ocultada en el barrio Santa Teresita. Los efectivos se dirigieron al lugar y descubrieron que el sable estaba escondido debajo de un vehículo estacionado en la vía pública.

La fiscal de la Oficina Fiscal Nº 2 de Las Heras encabezó el procedimiento y dispuso el secuestro formal de todos los elementos recuperados, incluyendo las armas y el rodado, así como el traslado del detenido a sede judicial, donde quedó a disposición de la Justicia por la causa principal y un pedido de captura vigente.

Se lo habían llevado el 3 de enero del Campo Histórico El Plumerillo

El elemento será sometido a pericias antes de su restitución formal al Campo Histórico El Plumerillo. Las autoridades destacaron la rápida intervención policial y la labor de la Oficina Fiscal y la Unidad Investigativa. Por otro lado, revisarán la seguridad en el predio histórico, con el objetivo de fortalecer la protección de bienes de alto valor simbólico y cultural. El asesor patrimonialista municipal, Roberto Tripolone, destacó el significado patrimonial y simbólico del sable, que trasciende el ámbito local y nacional.

Aclaró que se trata de una pieza oficial de fines del siglo XIX, distinta del sable tradicional de José de San Martín, y más similar a una espada de gala.