Crimen y Justicia

Encontraron el sable corvo de 1898 que robaron en Mendoza y arrestaron a un sospechoso con pedido de captura

Estaba escondido debajo de un auto estacionado en una calle de Las Heras. El joven de 25 años había estado implicado en delitos como violencia de género y resistencia a la autoridad, entre otros

Guardar
Recuperaron el sable tras una
Recuperaron el sable tras una semana de intensa búsqueda

Tras una intensa investigación policial por el robo de un sable corvo de gran valor patrimonial en el Campo Histórico El Plumerillo, Mendoza, las autoridades lo encontraron en un domicilio ubicado a menos de 20 cuadras de donde estaba guardado. Tras el procedimiento detuvieron a un joven de 25 años e incautaron otros elementos robados y una variedad de armas.

Todo comenzó en la madrugada del 3 de enero, cuando los delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron el arma original, fabricada en 1898, junto a una réplica de un fusil de madera. La pieza, que formaba parte de las colecciones de la Municipalidad del departamento de Las Heras y había sido donada por el Museo Patrio de Mar del Plata, es considerada de enorme valor simbólico y era utilizada en ceremonias y actos de gala por el cuerpo de Granaderos a Caballo, aunque nunca fue empleado en combate.

Su desaparición fue advertida por un empleado del museo, quien detectó también la falta de la réplica del fusil. La denuncia fue radicada de inmediato en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle Nº 2, y el municipio notificó al Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza para coordinar la búsqueda de la reliquia.

El detenido tiene 25 años
El detenido tiene 25 años (Foto: mendozatoday)

Lo habían sustraído de una de las barracas del predio, pese a los sistemas de seguridad existentes. Según las autoridades, la amplitud y características del predio dificultan el control absoluto, a pesar de la presencia de una comisaría y la Fiscalía en las cercanías. Desde el primer momento, la investigación se orientó a la revisión de los registros de las cámaras de seguridad de la Guardia Urbana Municipal, que opera en el predio. También se realizaron búsquedas con perros, aunque sin resultados positivos.

La pesquisa avanzó cuando efectivos de la Unidad Investigativa de la Dirección General de Investigaciones lograron identificar al presunto responsable del robo. Con una orden judicial, este jueves por la mañana se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Alsina, entre Independencia y 3 de Febrero, según informó el portal ElSol.

Estaba escondido abajo de un
Estaba escondido abajo de un auto

En el operativo fue aprehendido el joven, cuyas iniciales son F. A. Las autoridades detectaron que se trataba de una persona con un frondoso prontuario penal, incluyendo pedidos de captura, encubrimiento, lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y resistencia a la autoridad.

Durante el registro de la vivienda encontraron otro sable, pero de acero, curvo con empuñadura de malaquita y escudo nacional; un revólver calibre 38 sin municiones, una pistola de aire comprimido y una motocicleta Zanella de color azul con pedido de secuestro activo por hurto agravado.

Pero el elemento de interés por el cual la Policía había llegado al lugar no estaba allí, sino que había sido trasladada y ocultada en el barrio Santa Teresita. Los efectivos se dirigieron al lugar y descubrieron que el sable estaba escondido debajo de un vehículo estacionado en la vía pública.

La fiscal de la Oficina Fiscal Nº 2 de Las Heras encabezó el procedimiento y dispuso el secuestro formal de todos los elementos recuperados, incluyendo las armas y el rodado, así como el traslado del detenido a sede judicial, donde quedó a disposición de la Justicia por la causa principal y un pedido de captura vigente.

Se lo habían llevado el
Se lo habían llevado el 3 de enero del Campo Histórico El Plumerillo

El elemento será sometido a pericias antes de su restitución formal al Campo Histórico El Plumerillo. Las autoridades destacaron la rápida intervención policial y la labor de la Oficina Fiscal y la Unidad Investigativa. Por otro lado, revisarán la seguridad en el predio histórico, con el objetivo de fortalecer la protección de bienes de alto valor simbólico y cultural. El asesor patrimonialista municipal, Roberto Tripolone, destacó el significado patrimonial y simbólico del sable, que trasciende el ámbito local y nacional.

Aclaró que se trata de una pieza oficial de fines del siglo XIX, distinta del sable tradicional de José de San Martín, y más similar a una espada de gala.

Temas Relacionados

sable corvoGranaderosPlumerilloLas HerasMendozaúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos delincuentes intentaron robar una moto en Córdoba y fueron detenidos tras una intensa persecución

Ocurrió en el barrio Marechal de la capital provincial. Un tercer sospechoso se dio a la fuga

Dos delincuentes intentaron robar una

Denunciaron a un concejal de Misiones por acosar a dos menores: les ofreció un terreno a cambio de tomar un helado

Desde el episodio, las adolescentes se niegan a salir de su casa y reciben tratamiento psicológico. No obstante, la familia reclamó por medidas de seguridad más estrictas

Denunciaron a un concejal de

Caso Jeremías Monzón: la mamá reveló detalles macabros del crimen del adolescente

Jeremías era buscado por su familia, hasta que su cuerpo fue encontrado en una fábrica abandonada. Tenía más de 20 puñaladas y le habían quitado la ropa para despistar a la Justicia

Caso Jeremías Monzón: la mamá

Asesinaron a un hombre de un tiro por la espalda en Mar del Plata y creen que se trató de un crimen narco

Yoel Castro murió en la zona de Villa Gascón. Hay dos sospechosos buscados por la Policía

Asesinaron a un hombre de

Dictaron prisión preventiva para detenido por el crimen del adolescente asesinado en Rosario en la previa de Año Nuevo

El joven, identificado como K. C., fue señalado como uno de los cómplices de quien abbrió fuego contra Valentino “Pirañita” Ramírez

Dictaron prisión preventiva para detenido
DEPORTES
Las confesiones de Stéphane Peterhansel,

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El posteo misterioso que destapó un escándalo de infidelidad que involucra a un equipo completo: “El ambiente es muy tóxico”

Se concretó la compra más cara de la historia del fútbol sudamericano: “Fue un gran esfuerzo”

TELESHOW
Barbie Vélez, en familia en

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

La furia de Marixa Balli por un filoso comentario de Yanina Latorre: “Es fuerte cómo me minimiza”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos celebró el alto

Estados Unidos celebró el alto el fuego en Alepo tras días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las fuerzas Kurdas

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev: al menos cuatro muertos y 19 heridos

El Gobierno de Siria anunció un alto el fuego en Alepo tras los enfrentamientos con las fuerzas Kurdas

Kier Starmer abordó con con Trump, la OTAN y Dinamarca la creciente amenaza de Rusia en el Ártico

El régimen de Corea del Norte prometió apoyar “incondicionalmente” todas las políticas y decisiones de Vladimir Putin