Sociedad

Un municipio mendocino denunció que robaron un sable corvo de 1898 de Granaderos de un Campo Histórico

Las autoridades realizaron la denuncia y la Fiscalía se encuentra trabajando para dar con los ladrones. Destacaron que tiene gran valor histórico y de venta en el mercado negro

Guardar
La Municipalidad de Las Heras
La Municipalidad de Las Heras denunció ante la Unidad Fiscal el hurto del sable granadero, pieza central del patrimonio argentino

El pasado 3 de enero, un sable corvo de acero fabricado en 1898, de alto valor histórico y simbólico, fue robado del Campo Histórico El Plumerillo, en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. Desde entonces se produjeron una serie de procedimientos y las fuerzas de seguridad mantienen la expectativa de hallar la reliquia, según informaron fuentes del caso a Infobae.

La desaparición de la pieza, que integraba las colecciones de la Municipalidad de Las Heras, fue confirmada por las autoridades locales, quienes radicaron la denuncia en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos Agravados de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2. Desde ese momento, la Fiscalía de Robos y Hurtos coordina la investigación para recuperar el objeto.

La noticia, reportada por medios locales, describe un episodio que generó preocupación en la comunidad patrimonial de Mendoza. El sable corvo, donado por el Museo Patrio de Mar del Plata, nunca fue utilizado en combate.

El sable corvo robado, fabricado
El sable corvo robado, fabricado en 1898 y donado por el Museo Patrio de Mar del Plata, nunca se utilizó en combate

Su uso se reservaba para ceremonias y actos de gala del cuerpo de Granaderos a Caballo, indicó Los Andes. La pieza ostenta una hoja de filo en un solo lado y una empuñadura negra, características que la diferencian de otros sables de la tradición militar argentina.

El robo se produjo en la madrugada, aunque las circunstancias exactas no han sido esclarecidas. Uno de los empleados del museo notó la falta de la reliquia y de una réplica de fusil de madera color caoba, de 1,50 metros, sin valor histórico, pues se trata de una pieza artesanal.

La sustracción se realizó en una de las barracas del predio, donde los delincuentes lograron acceder pese a los mecanismos de seguridad. El municipio notificó de inmediato al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que también participa del seguimiento.

La pieza central sustraída representa un símbolo del patrimonio argentino y sudamericano. Roberto Tripolone, asesor patrimonialista de la comuna, afirmó a Radio Nihuil que el sable posee un significado patrimonial y simbólico imposible de cuantificar, que trasciende a nuestro país.

El especialista aclaró que, a diferencia de lo que suele imaginarse del sable corvo tradicional vinculado a José de San Martín, el objeto robado corresponde a la caballería de finales del siglo XIX y resulta más similar a una espada de gala.

La pieza sustraída se empleaba
La pieza sustraída se empleaba en ceremonias de los Granaderos a Caballo y posee una hoja de filo en un solo lado y empuñadura negra

“Este sable, que es oficial, concretamente tiene un valor significativo patrimonialista muy fuerte”, remarcó Tripolone.

La investigación avanza con la revisión de los registros de las cámaras de la Guardia Urbana Municipal, que opera en el predio de El Plumerillo.

Según pudo saber Infobae, la búsqueda con perros no arrojó resultados y tampoco se hallaron huellas en el área. Por eso es que todo depende ahora de los análisis de las cámaras y de los reportes que prepara la Policía Científica, aunque aún no se dispone de información concluyente.

Además, se han realizado consultas en el entorno barrial para obtener información relevante y rastrear el paradero del sable. El municipio subrayó que, mientras la pieza posee un valor histórico y cultural, su atractivo en el mercado negro de antigüedades y armas despierta inquietud sobre su posible destino.

La seguridad en el Campo Histórico El Plumerillo ha sido objeto de revisión tras el incidente. Tripolone describió la situación actual del predio y señaló que, aunque existe una comisaría y la fiscalía en las inmediaciones, la amplitud del lugar dificulta el control total para evitar este tipo de sucesos.

“No tenemos un guardia policial en la puerta, sí tenemos serenos. Las salas tienen sensores y alarmas, y cuando esta última se dispara automáticamente se moviliza la guardia urbana”, explicó el asesor patrimonialista. Estas declaraciones evidencian los desafíos de proteger un espacio de gran tamaño y relevancia histórica por las piezas que posee, donde la rapidez de la comunicación con las autoridades no siempre garantiza una respuesta inmediata.

Temas Relacionados

MendozaCampo Histórico El PlumerilloMunicipio de Las HerasGranaderos a CaballoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Alerta por una nueva crecida del Río de la Plata que llevaría el nivel del agua por encima de los 3 metros

La advertencia oficial abarca a La Plata, el Puerto de Buenos Aires y San Fernando. Desde Defensa Civil y Prefectura Naval mantienen habilitados sus canales de contacto ante cualquier episodio de riesgo

Alerta por una nueva crecida

Un grupo de personas cortó la Autopista Buenos Aires - La Plata a la altura de Quilmes y provocó un caos

Decenas de vehículos quedaron varados en el kilómetro 22,5 por una manifestación vecinal que incluyó quema de neumáticos y corte de todos los carriles, la congestión alcanzó también las calles internas

Un grupo de personas cortó

Mar del Plata: el municipio informó que detuvo a 332 personas para mantener el orden público en 2025

Los datos difundidos por la intendencia dan cuenta de más de 11 mil intervenciones ante denuncias recibidas por WhatsApp y otras vías. Se labraron actas por consumo de alcohol en la vía pública y falta de respeto

Mar del Plata: el municipio

Murió la única sobreviviente del accidente en Entre Ríos en el que se calcinaron cuatro personas

Pasó dos días internada en grave estado al tener el 95% de su cuerpo comprometido por quemaduras. La despedida de su colegio en Río Negro

Murió la única sobreviviente del

Cómo son las fiestas tradicionales que debieron suspenderse por los incendios en Chubut

Más de 1.800 hectáreas resultaron afectadas por el incendio en Puerto Patriada, el avance del fuego alteró el calendario de eventos y motivó la reprogramación de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina y la Fiesta Nacional del Asado

Cómo son las fiestas tradicionales
DEPORTES
“Es difícil decirle que no

“Es difícil decirle que no a River”: furor por la frase de un delantero surgido en el Millonario que juega en Europa

Enfrentó al Inter Miami en el Mundial de Clubes, fue subcampeón de América y ahora será compañero de Messi

Nació en Alemania, eligió jugar y ya ganó un título con Argentina y está a punto de pasar al Galatasaray de Mauro Icardi

El sorprendente informe sobre los jugadores más caros del mundo: quiénes son los argentinos mejor valorados

Las perlitas en la Premier League: del casi gol “olímpico” de Enzo Fernández al lujo de Licha Martínez y la asistencia de Senesi

TELESHOW
El gran paso que dio

El gran paso que dio Chechu Bonelli tras su separación de Darío Cvitanich

La palabra de Griselda Siciliani en medio de los rumores de infidelidad de Luciano Castro

Así será la impresionante celebración del cumpleaños de Juli Poggio: tres días seguidos de festejos

Carmen Barbieri le pasó facturas a Fede Bal y Evelyn Botto en vivo: “Es mucho”

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se separó de Martín Migueles: “Ella lo dejó”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky advirtió que Ucrania cumple

Zelensky advirtió que Ucrania cumple con las negociaciones de paz y rechaza nuevas exigencias

Japón protestó por la prohibición china de exportaciones de uso dual

Los siete factores del fenómeno El Niño que definieron el destino de Europa en la Edad Moderna

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas