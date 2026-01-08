Condenaron a un policía de Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero en Navidad y venderlas para pagar una deuda

Un policía de Santa Fe fue condenado por robar las cubiertas de un patrullero

Un policía de Santa Fe fue condenado por la Justicia tras robar y vender las cubiertas de un patrullero para saldar una deuda personal.

La sentencia le impuso tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 pesos.

El caso involucró a José Nicolás López, un subinspector de 40 años que trabajaba en la Comisaría Primera de la Unidad Regional XVI, ubicada en la localidad de San Justo.

Según el comunicado emitido por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA), el hecho ocurrió en medio de la Navidad pasada, entre el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, cuando López retiró las cuatro cubiertas que estaban colocadas en un móvil policial estacionado en la dependencia.

En ese momento, López se encontraba a cargo de la custodia del vehículo oficial, lo que le facilitó tomar las ruedas sin ser advertido. Luego, vendió los neumáticos como si fueran suyos y utilizó el dinero para pagar una deuda de 400.000 pesos con la persona que se las compró.

La falta de las gomas fue detectada pocos días después, lo que dio inicio a una investigación penal. El fiscal Ezequiel Hernández tomó intervención en el caso y, junto a efectivos de la división judicial de San Justo, reunió pruebas a partir de testimonios, análisis de registros del GPS del patrullero y de cámaras de seguridad, además de otras evidencias que se recolectaron y ayudaron a reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con la información oficial, López intentó obstaculizar la investigación para evitar consecuencias. Amedrentó al comprador de las cubiertas para que las ocultara y no lo denunciara.

Las amenazas no resultaron como pretendía y finalmente el subinspector terminó detenido el lunes pasado al mediodía durante un operativo policial en San Justo.

El policía admitió su responsabilidad penal como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber actuado con fines de lucro. Junto a sus abogados aceptó la imputación y la modalidad de juicio abreviado propuesta por la Fiscalía.

Entre las reglas de conducta impuestas por el juez Pablo Ruiz Staiger, se encuentra la prohibición de acercarse o contactar a los testigos del caso y la prohibición de tener o portar armas de fuego durante tres años.

Otro policía de Santa Fe condenado

En agosto pasado, un jefe policial de Santa Fe fue condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de una subalterna durante dos años. El acusado, Jorge Mario Rojas, se desempeñaba como Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI de la Policía y los hechos también ocurrieron en la localidad de San Justo.

La sentencia se dictó tras un juicio oral que tuvo lugar en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La Justicia lo encontró responsable de tres hechos de abuso sexual simple calificado, cometidos mientras tenía un cargo jerárquico sobre la víctima.

La mujer, integrante de la misma fuerza y destinada en la dependencia de San Justo, denunció que sufrió acosos sistemáticos entre 2020 y 2022. La investigación se inició a partir de su denuncia ante la Agencia de Control Policial.

El fallo agravó la pena por tratarse de un policía en funciones y por la relación de poder y dependencia existente con la víctima. Tras el veredicto, el fiscal Hernández destacó que los abusos se dieron en un contexto de violencia de género y abuso de poder dentro de la institución.

Aunque la fiscalía pidió prisión preventiva, la jueza impuso medidas cautelares que incluyeron la prohibición de portar armas, entregar el pasaporte, permanecer en el país y mantener distancia de la víctima. También se ordenó la inhibición general de bienes para asegurar el pago de las costas judiciales.