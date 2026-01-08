Crimen y Justicia

Cayó un hombre por narcomenudeo y está vinculado con dos mujeres que intentaron ingresar droga a un penal de Córdoba

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Cruz del Eje. El sujeto tiene relación con dos mujeres que intentaron ingresar drogas en la cárcel de Bouwer


Dos efectivos de la Fuerza
Dos efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico trasladan al detenido en Cruz del Eje (La Voz)

Un hombre de 36 años fue detenido en un importante operativo realizado este miércoles en la ciudad de Cruz del Eje, en el norte de la provincia de Córdoba. La aprehensión se produjo en el marco de una investigación dirigida contra una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF), efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ejecutaron, en simultáneo, dos allanamientos en diferentes puntos de la provincia: uno en la ciudad de Córdoba y otro en Cruz del Eje.

Según informó el portal del diario La Voz, la causa guarda relación directa con un caso anterior en el que dos mujeres, de 36 y 15 años, habían sido arrestadas tras un intento de ingresar varias dosis de cocaína al Establecimiento Penitenciario de Bouwer.

Durante los controles de rutina desarrollados por el Servicio Penitenciario, la sustancia fue detectada cuando la menor transportaba el estupefaciente, lo que derivó en la detención inmediata de ambas.

Tras el arresto de ayer miércoles, el hombre fue trasladado a sede judicial y permanece a disposición de la Justicia. La investigación y el seguimiento de la causa están a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de la ciudad de Córdoba.

No se descartan nuevos procedimientos en las jornadas subsiguientes, ya que las líneas de la investigación abierta por el Ministerio Público Fiscal sugieren la posible existencia de otros implicados en el circuito de comercialización y entrega de drogas en el sistema carcelario. El hombre permanece en sede judicial mientras se define su situación procesal.

Ayer miércoles se realizaron dos
Ayer miércoles se realizaron dos allanamientos en la provincia de Córdoba (mpfcordoba.gob.ar)

Desbarataron una banda que utilizaba un geriátrico como punto de venta de drogas

A mediados del mes pasado, el sur de Córdoba fue escenario de un despliegue policial que terminó con la detención de cinco integrantes de una banda narco familiar en las localidades de Leones y Marcos Juárez. La organización criminal utilizaba espacios residenciales y hasta un geriátrico para ocultar y comercializar drogas.

La organización tenía tres puntos confirmados para la venta y otros tres para guardar estupefacientes, según la información difundida por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

De esta manera, las investigaciones condujeron a múltiples allanamientos realizados de manera simultánea en diversos barrios claves, como La Fortuna, Centro y Sur de Marcos Juárez, y en la zona sur de Leones.

La modalidad operativa de la banda incluía la venta directa en viviendas transformadas en “kioscos”, así como también operaba como delivery. Incluso, utilizaban un geriátrico como punto de venta y acopio.

Entre las personas arrestadas figuran dos hombres de 32 y 35 años y tres mujeres de 33, 35 y 45 años. La FPA destacó el vínculo familiar entre gran parte de los detenidos, quienes desarrollaban distintas funciones dentro de la organización.

La investigación permitió identificar al principal responsable, un hombre condenado en 2018 por delitos vinculados al narcotráfico. Tras cumplir su pena, recuperó la libertad y volvió a orientar su actividad al narcomenudeo en la zona. Según la información brindada por la fuerza, el acusado manejaba personalmente la comercialización en su domicilio.

Durante los seis allanamientos, la FPA incautó 135 dosis de marihuana, 23 de cocaína, $693.000 en efectivo, una escopeta calibre 16, dos vehículos y distintos elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron supervisados por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Marcos Juárez, que quedó a cargo tanto de los elementos incautados como de la situación procesal de los detenidos.

