Polémico fallo: un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató a una mujer y quedó libre

Un policía federal que manejaba alcoholizado se cruzó de carril, mató y ya está libre

Vanesa Escalante, una mujer oriunda del partido bonaerense de General Rodríguez, fue víctima el pasado sábado de una nueva imprudencia al volante, esta vez sobre la ruta provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad de Open Door. Allí, un efectivo de la Policía Federal que conducía alcoholizado perdió el control de su vehículo, se cruzó de carril e impactó de frente contra el auto en el que viajaban la víctima fatal y su familia.

Producto de la violenta colisión, Vanesa murió en el acto, mientras que sus acompañantes, Marcelo Emmi, su pareja, de 38 años, y Milagros, la hija de ambos de 15, debieron ser rescatados por Bomberos y trasladados de urgencia. Por su parte, el efectivo perteneciente a la PFA, identificado como Maximiliano Gastón Montepeloso, y Romina Riedel, su pareja, también fueron derivados al Hospital Zonal de Luján.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que el trágico accidente vial ocurrió poco antes de las 18, tal como muestra el video que encabeza esta nota.

El Honda Civic que conducía Montepeloso, justo antes de cruzarse de carril e impactar contra el Chevrolet Prisma en el que circulaban las víctimas.

De un momento a otro, el Honda Civic conducido por Montepeloso, que circulaba en sentido Luján–Cañuelas, perdió el control, atravesó la zanja divisoria y embistió de frente al Chevrolet Prisma en el que circulaban Vanesa y su familia.

La grabación que acompaña esta nota, extraída de una cámara de seguridad instalada sobre la RP 6, muestra que el choque ocurrió a plena luz del día, en una zona en la que no había curvas en la calzada y el tráfico de vehículos no presentaba complicaciones.

La pareja de Vanesa, que conducía el Chevrolet Prisma, se vio sorprendido por la aparición del Honda Civic de Montepeloso y no hizo a tiempo a esquivarlo ni frenar su marcha, por lo cual el impacto fue irremediable.

Vanesa Escalante, la víctima fatal.

Si bien trascendió una versión que indicaba que Montepeloso habría participado de una picada clandestina al momento del accidente, fuentes del caso confirmaron a este medio que el resultado preliminar de la pericia accidentológica descarta, a priori, la participación de otro vehículo en el siniestro.

En paralelo, el test de alcoholemia que le practicaron complicó más aún a Peloso: la prueba arrojó que conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre, por lo cual la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, ordenó su aprehensión preventiva. Mientras tanto, la policía busca intensamente al segundo vehículo involucrado que huyó del lugar.

A pesar de la comprometedora situación de Montepeloso, este martes el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido de la fiscal Suárez para convertir la aprehensión en detención del imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas, todo ello en concurso real entre sí.

Montepeloso impactó contra el Chevrolet Prisma de las víctimas y cruzó al otro lado de la ruta provincial 6.

Según consta en la resolución del magistrado, a la que tuvo acceso este medio, dejar detenido a Montepeloso por la figura legal que se le imputa es una medida que “excede los límites legales” y “resulta desproporcionada”. En consecuencia, el juez Giacoia dispuso su “inmediata libertad” mientras continúa el proceso en su contra.

“No hacer lugar -por desproporcionado- al pedido de conversión de la aprehensión de Gastón Maximiliano Montepeloso en detención, disponiendo su inmediata libertad, la que deberá hacerse efectiva en el día de la fecha, siempre que no medie impedimento legal por parte de otra autoridad”, resolvió.

El imputado, no obstante, debió dejar constancia de un domicilio fijo y quedó comprometido a comparecer cada vez que sea convocado por el Juzgado, que le retuvo su licencia de conducir y le impuso una prohibición para manejar cualquier tipo de vehículo. Además, deberá cumplir con la obligación de abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento a las víctimas y sus respectivas familias.

Ante la consulta de este medio, fuentes de la PFA confirmaron que Montepeloso, quien se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela (Santa Fe), fue pasado a disponibilidad. Además, le iniciaron un sumario administrativo interno bajo la carátula “Esclarecimiento del hecho y de corresponder juzgar conducta de sus responsables”.