La inflación desaceleró en la última semana de mayo: los números que espera Caputo

Luego de que la inflación se ubicó en 2,6% en abril, el Gobierno pretende que la desaceleración continue en mayo. Así lo declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya sostuvo que el índice estará por debajo de esa cifra. Los relevamientos de las consultoras de la última semana van en esa línea: las subas de alimentos y bebidas se moderaron, siendo un rubro de gran peso en el índice general.

Durante la cuarta semana de mayo, la consultora LCG informó que los precios de alimentos y bebidas subieron apenas un 0,1% respecto de la semana previa, lo que marcó un cambio en la tendencia que había mostrado el segmento días antes. El informe de avance, elaborado al 28 de mayo, consignó además que la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas descendió a 2,5%, nivel que implicó una baja de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) frente al registro anterior.

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El rubro Bebidas e infusiones para consumir en el hogar registró una suba semanal de 2,5%, mientras que carnes aumentaron 0,9%. Por otro lado, panificados, cereales y pastas cayeron 3,1% semanal, y las frutas retrocedieron 1,7%. LCG señaló que la incidencia de los aumentos se concentró principalmente en bebidas y carnes, aunque la baja de panificados compensó parcialmente esas subas.

A nivel mensual, según LCG, los precios de alimentos y bebidas promediaron una suba de 2,5% durante las últimas cuatro semanas. El desglose de los aumentos mostró que productos lácteos y huevos, carnes, bebidas y panificados explicaron la mayor parte del movimiento de precios en el período.

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La semana anterior la consultora LCG había registrado un suba de 2,6% en alimentos y bebidas.

Por su parte, Analytica reportó que la variación semanal de alimentos y bebidas fue de 0,3% en la cuarta semana de mayo. El promedio de cuatro semanas en este segmento alcanzó también un 2,5%. Frente a ello, para el nivel general de precios, la consultora proyectó una suba mensual del 2,5% durante mayo. Un dato que de confirmarse implicaría una desaceleración de apenas 0,1 p.p. frente a abril.

En el análisis por rubros, las verduras encabezaron los incrementos con un 12,7% mensual, seguidas por lácteos con 3,0%. Los aumentos más bajos se observaron en otros alimentos (salsas, condimentos, snacks, etc.), con un 1,6% mensual, y en carnes y derivados, con un 1,0%. Además, Analytica identificó una baja de 4,9% en frutas durante el mes.

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En la comparación entre consultoras, EconViews presentó un panorama aún más moderado. Su relevamiento en supermercados arrojó una suba de solo 0,1% en la cuarta semana de mayo para la canasta de alimentos y bebidas. Según la consultora, verdulería mostró una baja semanal de 1,4%, mientras que carnes subieron 0,9%. EconViews ubicó el alza de precios en alimentos y bebidas en 2,1% para el cierre mensual de mayo.

El análisis de las consultoras coincidió en el diagnóstico de desaceleración durante la última semana del mes. La diferencia en los números de cierre mensual respondió a la metodología y la composición de cada canasta relevada. Tanto LCG como EconViews detectaron que la moderación semanal respondió, en parte, a la caída de algunos productos frescos y a la menor presión en los precios de carnes y panificados, que compensaron los movimientos alcistas de otros rubros.

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Para Analytica, en la cuarta semana de mayo, la suba de carnes fue de apenas 1 por ciento.

LCG puntualizó que la inflación semanal mostró mayor dispersión y valores extremos respecto de la semana previa, lo que implicó que los incrementos no se concentraron en un solo segmento, sino que se repartieron de modo heterogéneo. Al mismo tiempo, la consultora recalcó que la baja en el porcentaje de productos con aumentos sugirió un freno en la dinámica inflacionaria de corto plazo para el rubro alimentos y bebidas.

La expectativa de Caputo

La convergencia de los datos de las consultoras privadas reflejó una tendencia de desaceleración en el último tramo de mayo, en línea con las expectativas oficiales y las proyecciones del equipo económico encabezado por Luis Caputo de que la inflación de mayo se ubique por debajo de 2,6 por ciento.

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“La inflación vuelve a estar a la baja, 2,6% en abril, en mayo se espera una inflación un poco más baja”, afirmó Caputo durante su participación en 12° Latam Economic Forum la semana pasada. En esa oportunidad, el ministro sostuvo que más importante aún es que las expectativa de los agentes económicos están ancladas. En ese sentido, destacó que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA espera para los próximos 12 meses una inflación en torno al 20%, por lo que no se espera ningún cimbronazo".

En el último REM, que se publicó en los primeros días de mayo, la mediana de respuesta arrojó que la inflación en abril sería del 2,6%, un dato que confirmó luego el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que para mayo proyectó un 2,3 por ciento.

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