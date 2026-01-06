Crimen y Justicia

“Yo no puse eso ahí”: la defensa del pasajero colombiano detenido en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

El hallazgo se produjo el sábado pasado. El acusado llegó en un vuelo proveniente de Roma, se pronunció inocente y denunció irregularidades en el procedimiento

Guardar
Los 17 kilos de marihuana
Los 17 kilos de marihuana fueron descubiertos en un control de rutina el sábado pasado

El pasajero colombiano que fue detenido el sábado pasado en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 17 kilos de marihuana en su valija se pronunció inocente, asegurando que desconoce la carga y presentó una carta al juez denunciando irregularidades en el procedimiento.

El caso involucra a Jhon Crismatc Ocampo Peláez, quien quedó alojado de manera transitoria en la alcaidía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas hasta que se disponga su ingreso al Sistema Penitenciario Federal.

Según pudo saber Infobae, el acusado niega haber introducido la droga en la valija. Si bien reconoce al equipaje de mano como propio, desconoce totalmente cómo llegaron los paquetes a su interior. “Yo no puse eso ahí”, sostiene.

A su vez, afirma que fue presionado para declarar bajo condiciones que, de acuerdo con su entorno, no respetaron sus derechos básicos de defensa.

La carta del acusado dirigida
La carta del acusado dirigida al juez

En una carta manuscrita dirigida al juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, el detenido relató: “Me impidieron realizar llamadas, comunicarme con mi defensor designado por mi familia. No le dieron acceso a mi abogado ni información alguna. Se me impuso un abogado del Estado que me dijo declare de una forma que implica la violación de mis derechos. Siento que fui obligado y presionado a declarar aun siendo contra la verdad de los hechos. Pido la nulidad de todo el procedimiento dado que fui presionado, mal informado y a mi defensor se le impidió el acceso al expediente y a mi entrevista previa a mi declaración”.

La defensa de Ocampo Peláez quedó ahora a cargo del estudio Ortiz Almonacid & Asociados, que encabeza el abogado Juan Luciano Ortiz Almonacid.

El imputado llevaba equipaje de
El imputado llevaba equipaje de mano y una mochila

Desde el estudio se difundió un comunicado en el que formalizó el pedido de nulidad absoluta del procedimiento.

“La intervención de esta representación técnica se fundamenta en la acreditada inobservancia de garantías fundamentales durante las horas críticas de detención del causante. Se ha constatado una restricción fáctica al ejercicio de la defensa de confianza que derivó en una asistencia legal meramente formal y nominal; una presencia técnica desprovista del asesoramiento sustantivo y la inmediación que el debido proceso exige de manera irrenunciable”, se advirtió en un comunicado.

Además, se remarcó: “La ausencia de una entrevista previa, reservada y exhaustiva con sus letrados particulares vicia de nulidad insanable el acto, desnaturalizando la esencia misma del derecho de defensa en juicio”.

La marihuana estaba distribuida en
La marihuana estaba distribuida en dos paquetes

Desde el entorno del acusado, además, señalaron que existen inconsistencias entre los horarios de arribo consignados en las actas y en el pesaje de la droga secuestrada y se denunció que el detenido no recibió la medicación que habitualmente toma, lo que, según sus allegados, afectó su estado al momento de declarar.

También apuntaron que en el sumario figura el origen de la marihuana como “desconocido”, lo que genera dudas sobre la trazabilidad de la valija y la mercadería. “Es muy llamativo que Argentina sea receptor de marihuana vía Ezeiza”, observaron.

Lo concreto es que los reclamos surtieron efecto. A raíz de la carta presentada por el ciudadano colombiano, el juez Aguinsky abrió un incidente de nulidad y fijó una nueva audiencia para que el sospechoso pueda ejercer su derecho de defensa. La cita, en principio, está programada para este miércoles.

El hallazgo se produjo con
El hallazgo se produjo con la ayuda de un can especializado

La causa se inició el sábado pasado, cuando personal de la Aduana detuvo al pasajero proveniente de Roma durante un control de rutina en Ezeiza. Al pasar el equipaje por el escáner, los agentes detectaron un contenido denso y uniforme en una valija.

Un perro detector de narcóticos marcó el equipaje, que al ser abierto dejó al descubierto dos paquetes envueltos en bolsas, film plástico y cinta adhesiva. El pesaje determinó que había 17 kilos de cogollos de cannabis, divididos en un paquete de 13 kilos y otro de 4 kilos.

Ocampo Peláez viajaba solo y, según pudo saber este medio, llegó a Argentina con el fin de visitar familiares, para luego regresar a Colombia, su lugar de residencia.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional de EzeizaMarihuanaAduanaÚltimas noticiasnarcotráfico

Últimas Noticias

El tercer sospechoso del crimen de Jeremías Monzón estuvo ante el juez y se fue a su casa: “No importa la edad, son asesinos”

Se quejó la madre de la víctima. El chico tiene 14 años y no es punible, por lo que enfrentó la audiencia de atribución del hecho, como había sucedido con el otro adolescente implicado. Sólo está presa la acusada de 16 años

El tercer sospechoso del crimen

El estremecedor caso del joven asesinado a golpes en Merlo: se entregó el segundo sospechoso

Es el hijo del único detenido que tenía la causa por el homicidio de Maximiliano Balbuena, quien agonizó durante cuatro días tras el ataque brutal. IMÁGENES SENSIBLES

El estremecedor caso del joven

Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba: es el tercero en un mes

El incidente que provocó sus heridas había ocurrido a fines de diciembre en Villa María. El antecedente de otras dos víctimas fatales

Murió un preso tras sufrir

Cómo evoluciona la chica de 15 años acuchillada en el rostro por una patota en Santa Fe

Delfina fue atacada el jueves pasado por un grupo de cinco personas, justo cuando salía de hacer compras en una despensa de San Cristóbal, su ciudad. En las últimas horas, la familia pudo conseguir el esperado turno con un especialista en reconstrucción facial

Cómo evoluciona la chica de

Cómo sigue el caso del financista argentino condenado por lavar U$D 1200 millones de la corrupción del petróleo de Venezuela

Luis Vuteff fue condenado en Estados Unidos. Recibió la falta de mérito en los tribunales porteños. Sin embargo, en nuestro país, la historia de la ruta de su dinero aún sigue abierta

Cómo sigue el caso del
DEPORTES
Las razones detrás del “equipo

Las razones detrás del “equipo alternativo” que tendrá Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Tres renovaciones, un refuerzo abrochado y el conflicto con una de las promesas: el mercado de Independiente

Alejandro Domínguez reveló el impacto económico que tuvieron las finales únicas de la Libertadores y la Sudamericana en Perú y Paraguay

Preocupación por el futuro de Anthony Joshua en el boxeo: las versiones cruzadas sobre su posible retiro

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

TELESHOW
La felicidad de Jimena Barón

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicaragua apresa

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur

Las razones de Donald Trump para impulsar una transición en Venezuela con figuras del régimen chavista

Reino Unido pidió a Elon Musk acciones urgentes para frenar ‘deepfakes’ sexuales de niños en X

Una ola de frío paraliza el transporte y deja víctimas en varios países europeos