“Yo no puse eso ahí”: la defensa del pasajero colombiano detenido en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

Los 17 kilos de marihuana fueron descubiertos en un control de rutina el sábado pasado

El pasajero colombiano que fue detenido el sábado pasado en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 17 kilos de marihuana en su valija se pronunció inocente, asegurando que desconoce la carga y presentó una carta al juez denunciando irregularidades en el procedimiento.

El caso involucra a Jhon Crismatc Ocampo Peláez, quien quedó alojado de manera transitoria en la alcaidía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas hasta que se disponga su ingreso al Sistema Penitenciario Federal.

Según pudo saber Infobae, el acusado niega haber introducido la droga en la valija. Si bien reconoce al equipaje de mano como propio, desconoce totalmente cómo llegaron los paquetes a su interior. “Yo no puse eso ahí”, sostiene.

A su vez, afirma que fue presionado para declarar bajo condiciones que, de acuerdo con su entorno, no respetaron sus derechos básicos de defensa.

La carta del acusado dirigida al juez

En una carta manuscrita dirigida al juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Penal Económico N°10, el detenido relató: “Me impidieron realizar llamadas, comunicarme con mi defensor designado por mi familia. No le dieron acceso a mi abogado ni información alguna. Se me impuso un abogado del Estado que me dijo declare de una forma que implica la violación de mis derechos. Siento que fui obligado y presionado a declarar aun siendo contra la verdad de los hechos. Pido la nulidad de todo el procedimiento dado que fui presionado, mal informado y a mi defensor se le impidió el acceso al expediente y a mi entrevista previa a mi declaración”.

La defensa de Ocampo Peláez quedó ahora a cargo del estudio Ortiz Almonacid & Asociados, que encabeza el abogado Juan Luciano Ortiz Almonacid.

El imputado llevaba equipaje de mano y una mochila

Desde el estudio se difundió un comunicado en el que formalizó el pedido de nulidad absoluta del procedimiento.

“La intervención de esta representación técnica se fundamenta en la acreditada inobservancia de garantías fundamentales durante las horas críticas de detención del causante. Se ha constatado una restricción fáctica al ejercicio de la defensa de confianza que derivó en una asistencia legal meramente formal y nominal; una presencia técnica desprovista del asesoramiento sustantivo y la inmediación que el debido proceso exige de manera irrenunciable”, se advirtió en un comunicado.

Además, se remarcó: “La ausencia de una entrevista previa, reservada y exhaustiva con sus letrados particulares vicia de nulidad insanable el acto, desnaturalizando la esencia misma del derecho de defensa en juicio”.

La marihuana estaba distribuida en dos paquetes

Desde el entorno del acusado, además, señalaron que existen inconsistencias entre los horarios de arribo consignados en las actas y en el pesaje de la droga secuestrada y se denunció que el detenido no recibió la medicación que habitualmente toma, lo que, según sus allegados, afectó su estado al momento de declarar.

También apuntaron que en el sumario figura el origen de la marihuana como “desconocido”, lo que genera dudas sobre la trazabilidad de la valija y la mercadería. “Es muy llamativo que Argentina sea receptor de marihuana vía Ezeiza”, observaron.

Lo concreto es que los reclamos surtieron efecto. A raíz de la carta presentada por el ciudadano colombiano, el juez Aguinsky abrió un incidente de nulidad y fijó una nueva audiencia para que el sospechoso pueda ejercer su derecho de defensa. La cita, en principio, está programada para este miércoles.

El hallazgo se produjo con la ayuda de un can especializado

La causa se inició el sábado pasado, cuando personal de la Aduana detuvo al pasajero proveniente de Roma durante un control de rutina en Ezeiza. Al pasar el equipaje por el escáner, los agentes detectaron un contenido denso y uniforme en una valija.

Un perro detector de narcóticos marcó el equipaje, que al ser abierto dejó al descubierto dos paquetes envueltos en bolsas, film plástico y cinta adhesiva. El pesaje determinó que había 17 kilos de cogollos de cannabis, divididos en un paquete de 13 kilos y otro de 4 kilos.

Ocampo Peláez viajaba solo y, según pudo saber este medio, llegó a Argentina con el fin de visitar familiares, para luego regresar a Colombia, su lugar de residencia.