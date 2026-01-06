Femicidio en Temperley: su novio le disparó en el cuello, ella agonizó durante días y murió

La víctima falleció este lunes como consecuencia de un disparo de su pareja recibido en el cuello en la víspera de Año Nuevo en Temperley (Inforbano)

Una mujer fue baleada por su novio en Temperley, Lomas de Zamora, durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde entonces, luchaba por su vida en un hospital de la zona, pero no resistió y murió este lunes. Su agresor se encuentra detenido y su imputación se agravó en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Daniela Sosa, de 32 años, quien permaneció días internada en grave estado en el hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarla fueron en vano.

Las autoridades tomaron concomiendo de lo sucedido el mismo día del crimen, cuando Un llamado de emergencia alertó por las detonaciones y los gritos que se escuchaban en el domicilio de Sosa. Según señaló el portal Inforbano, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y hallaron a la mujer herida de gravedad. En el domicilio se secuestró un revólver calibre .32, que, según los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.

El presunto agresor, identificado como la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora (UFI N°9). En un principio la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El sospechoso permanecía bajo custodia desde el primer día. Desde el crimen, las autoridades se concentraron en tomar testimonios a familiares y allegados, quienes ofrecieron detalles sobre el historial de la pareja y los antecedentes de violencia en el hogar.

La investigación avanza con la recolección de evidencia forense y el análisis de las pericias balísticas. La Fiscalía, mientras tanto, busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y si existen antecedentes de denuncias previas por parte de la víctima.

La víctima calcinada aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

Encontraron el cuerpo de una mujer en un campo de Córdoba

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

El nombre de la mujer trascendió tiempo después tras el análisis de pericias forenses y declaraciones médicas. Además, la Policía detuvo a un joven por el crimen.

La víctima era Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María. El hallazgo movilizó a las autoridades policiales y a la Justicia local, que abrieron una investigación por femicidio. En el expediente de la investigación sumaron un nombre, el de un joven de 23 años identificado con las iniciales T.M.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso el inmediato resguardo del lugar y la realización de pericias sobre el terreno y el cuerpo, en busca de rastros y elementos que pudieran contribuir a la identificación del agresor.

En paralelo, se iniciaron las tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso.

El arresto se produjo tras reunir elementos que lo vinculaban con la escena y los horarios en los que se habría producido el ataque. El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las tareas para determinar el móvil y las circunstancias exactas del homicidio.