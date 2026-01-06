Crimen y Justicia

Femicidio en Temperley: su novio le disparó en el cuello, ella agonizó durante días y murió

La víctima estaba internada en grave estado desde las vísperas de Año Nuevo, cuando sucedió todo. El hombre fue detenido tras el ataque

Guardar
La víctima falleció este lunes
La víctima falleció este lunes como consecuencia de un disparo de su pareja recibido en el cuello en la víspera de Año Nuevo en Temperley (Inforbano)

Una mujer fue baleada por su novio en Temperley, Lomas de Zamora, durante la madrugada del 31 de diciembre. Desde entonces, luchaba por su vida en un hospital de la zona, pero no resistió y murió este lunes. Su agresor se encuentra detenido y su imputación se agravó en las últimas horas.

La víctima fue identificada como Daniela Sosa, de 32 años, quien permaneció días internada en grave estado en el hospital. Sin embargo, los esfuerzos por salvarla fueron en vano.

Las autoridades tomaron concomiendo de lo sucedido el mismo día del crimen, cuando Un llamado de emergencia alertó por las detonaciones y los gritos que se escuchaban en el domicilio de Sosa. Según señaló el portal Inforbano, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y hallaron a la mujer herida de gravedad. En el domicilio se secuestró un revólver calibre .32, que, según los peritajes preliminares, sería el arma utilizada en el ataque.

El presunto agresor, identificado como la pareja de la víctima, un hombre de 30 años, fue detenido poco después del ataque. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción N°9 de Lomas de Zamora (UFI N°9). En un principio la causa estuvo caratulada como “tentativa de homicidio”, pero tras el fallecimiento de Sosa, la investigación fue recaratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El sospechoso permanecía bajo custodia desde el primer día. Desde el crimen, las autoridades se concentraron en tomar testimonios a familiares y allegados, quienes ofrecieron detalles sobre el historial de la pareja y los antecedentes de violencia en el hogar.

La investigación avanza con la recolección de evidencia forense y el análisis de las pericias balísticas. La Fiscalía, mientras tanto, busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo y si existen antecedentes de denuncias previas por parte de la víctima.

La víctima calcinada aún no
La víctima calcinada aún no pudo ser identificada (Noticias XFN)

Encontraron el cuerpo de una mujer en un campo de Córdoba

Durante las primeras horas de la mañana del 1 de enero, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un campo de la localidad de Villa María, en la provincia de Córdoba. Las autoridades investigan el caso como un presunto femicidio, luego de que constataran que presentaba signos de violencia.

El hallazgo ocurrió cerca de las 09:30 horas, por lo que la Policía y la Fiscalía de turno, a cargo de Silvia Maldonado, tomaron intervención en el caso. Según describieron fuentes policiales, el cadáver se encontraba oculto entre pastizales de un camino rural situado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

El nombre de la mujer trascendió tiempo después tras el análisis de pericias forenses y declaraciones médicas. Además, la Policía detuvo a un joven por el crimen.

La víctima era Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María. El hallazgo movilizó a las autoridades policiales y a la Justicia local, que abrieron una investigación por femicidio. En el expediente de la investigación sumaron un nombre, el de un joven de 23 años identificado con las iniciales T.M.

Las primeras tareas de los forenses incluyeron el relevamiento de heridas y marcas presentes en el cuerpo, aunque no se dieron más detalles. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas observaron una herida, la cual parecía que había sido atendida por los médicos, previo al crimen.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer coincidencias entre la herida atendida y la joven buscada. Tras cotejarse las huellas dactilares, las autoridades confirmaron oficialmente que la víctima era Aimino.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso el inmediato resguardo del lugar y la realización de pericias sobre el terreno y el cuerpo, en busca de rastros y elementos que pudieran contribuir a la identificación del agresor.

En paralelo, se iniciaron las tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso.

El arresto se produjo tras reunir elementos que lo vinculaban con la escena y los horarios en los que se habría producido el ataque. El joven fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la fiscalía, mientras continúan las tareas para determinar el móvil y las circunstancias exactas del homicidio.

Temas Relacionados

femicidiomujerbaleadacuelloparejadetenidoTemperleyLomas de Zamora

Últimas Noticias

Intentaron ingresar alcohol a un penal de Córdoba dentro de botellas de edulcorante

Las autoridades tomaron conocimiento de la situación durante un control de rutina de las encomiendas que llegan a la cárcel

Intentaron ingresar alcohol a un

Otro robo en La Matanza: lo amenazaron a punta de pistola y se llevaron su auto en cuestión de segundos

El operativo policial sucedió por las calles de la localidad de Isidro Casanova. El vehículo fue recuperado. Hay un prófugo

Otro robo en La Matanza:

Un policía retirado fue baleado durante un robo en Tres de Frebreo y ahora lucha por su vida

El hombre permanece internado en terapia intensiva luego de recibir disparos en el abdomen, cuello y brazo. A las pocas horas, detuvieron a un primer sospechoso, de 18 años

Un policía retirado fue baleado

El estremecedor caso de un joven al que lo mataron tras una golpiza brutal en Merlo: los videos

Sospechan que Maximiliano Balbuena fue atacado a botellazos en la cabeza. Agonizó durante cuatro días. Hay un detenido. IMÁGENES SENSIBLES

El estremecedor caso de un

Una joven quedó bajo sospecha por la ejecución a tiros de su ex pareja en Rosario

Agustín Rojas (28) fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando, al menos, dos atacantes se acercaron a su auto estacionado y le realizaron múltiples disparos. La madre de la víctima apuntó contra quien fue su nuera

Una joven quedó bajo sospecha
DEPORTES
El día en que nadie

El día en que nadie vio el fuego: cómo un accidente en boxes cambió la historia del automovilismo

La cláusula secreta en el contrato de Michael Jordan que marcó un antes y un después en la historia de la NBA

“No vas a tocar la pelota, nene”: la historia completa de cómo Ruggeri le “arruinó” el debut en Primera a Lionel Scaloni

Boca Juniors blindó a tres promesas del club y renovó el contrato de otros tres futbolistas

El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

TELESHOW
Quién fue el primer eliminado

Quién fue el primer eliminado de 2026 en MasterChef Celebrity Argentina

Fátima Florez, abierta al amor en Mar del Plata: “Disfruto el contacto cara a cara”

Zulema Yoma y Zulemita Menem disfrutan sus vacaciones familiares en Punta del Este: todas las fotos

Crecen los rumores que indican que Ciro Martínez estaría en pareja con Luli Bass, su compañera en Los Piojos

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

INFOBAE AMÉRICA

Cuando la nieve es refugio:

Cuando la nieve es refugio: las especies de Colorado que cambian de color para sobrevivir

Venezuela y otros palenques

Rodrigo Paz sostuvo que las movilizaciones sindicales contra el retiro de la subvención a los combustibles buscan “atacar la democracia”

La Coalición de Voluntarios se reúne en París para debatir las garantías de seguridad para Ucrania ante la amenaza rusa

La UE informó que existen “avances” entre los Estados miembros para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur