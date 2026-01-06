Crimen y Justicia

Cómo evoluciona la chica de 15 años acuchillada en el rostro por una patota en Santa Fe

Delfina fue atacada el jueves pasado por un grupo de cinco personas, justo cuando salía de hacer compras en una despensa de San Cristóbal, su ciudad. En las últimas horas, la familia pudo conseguir el esperado turno con un especialista en reconstrucción facial

Horror en Santa Fe: le desfiguraron el rostro a cuchillazos a una chica de 15 años y detuvieron a dos menores (Gentileza: San Cristóbal al Día)

A casi cinco días del brutal y cobarde ataque que sufrió Delfina, la chica de 15 años apuñalada por un grupo de cinco personas a la salida de una despensa en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, Infobae pudo corroborar que la víctima evoluciona favorablemente de las heridas que padece en su rostro.

Fuentes del Ministerio de Salud de Santa Fe confiaron a este medio que la adolescente permanece internada y continúa estable. En simultáneo, las áreas de Niñez y Adolescencia local y provincial brindan acompañamiento interdisciplinario a la menor y su familia.

Asimismo, desde la cartera sanitaria provincial confirmaron que la familia consiguió el esperado turno con un cirujano especialista en reconstrucción facial, luego de algunos días de angustia e incertidumbre.

En reclamo de justicia, este lunes por la mañana, familiares, amigos y vecinos de San Cristóbal se concentraron frente a los tribunales y reclamaron medidas inmediatas contra los sospechosos detenidos.

Delfina está muy mal emocionalmente, no duerme de noche, le agarran crisis y le sacamos los espejos porque no puede verse su carita. Apostamos todo a la justicia, creemos que la justicia nos va a apoyar y que se va a dar cuenta de lo delicado que es el tema”, manifestó durante al manifestación Pamela, la abuela de la joven atacada, en declaraciones consignadas por el portal San Cristóbal al Día.

Por último, la señora deseó que este caso marque un antes y un después en la ciudad: “Hoy pasó con Delfina, pero mañana puede pasar con otra chica”.

El caso

En pleno 1° de enero, Delfina fue víctima de un brutal ataque a cuchillazos y acabó con su rostro desfigurado. Ante esa grave situación, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) provincial realizó una serie de allanamientos que concluyeron con la aprehensión de un hombre y dos menores. Todos fueron imputados por tentativa de homicidio.

La madre de Delfina denunció
La madre de Delfina denunció que su hija es víctima de un bullying sistemático por parte de sus agresores. (Gentileza: San Cristóbal al Día)

El aberrante hecho ocurrió cerca de las 21 a la salida de una despensa ubicada en el barrio José Dhó, en un sector conocido como Barrio Texa, donde la víctima, sin mediar palabras, fue abordada por un grupo de cinco personas -tres de ellas menores y dos mayores de edad- que la apuñalaron con crueldad.

Según relató la madre de la víctima en diálogo con el medio San Cristóbal al Día, la adolescente sufrió cortes en el rostro y los agresores intentaron herirla en el cuello, con claras intenciones de provocarle una lesión fatal. Sin embargo, la rápida intervención de vecinos del lugar fue clave para frenar la agresión y evitar una tragedia.

Con graves heridas en su cara, Delfina fue asistida de urgencia en el hospital local y posteriormente fue trasladada a la ciudad de Rafaela para recibir atención médica especializada.

Al recibir la denuncia correspondiente, personal de la PDI llevó adelante este sábado a la madrugada cinco procedimientos simultáneos en distintos domicilios de San Cristóbal, por disposición de la fiscal interviniente, Carina Gerbaldo.

La adolescente de 16 años
La adolescente de 16 años que fue aprehendida tras el brutal ataque a Delfina.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos detuvieron a A.M.R., de 18 años, que quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, a un menor de 17, que permanece incomunicado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, y a una adolescente de 16, que quedó momentáneamente bajo custodia en sede policial. Además, se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que podrían haber sido utilizadas en el ataque.

Durante la entrevista con el citado medio local, la madre de Delfina aseguró que su hija es víctima de un bullying sistemático, con insultos, amenazas públicas, publicaciones intimidantes en redes sociales y antecedentes de agresiones físicas por parte de los atacantes a otras jóvenes de la ciudad.

“Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, denunció. Y en esa misma línea, advirtió que no se trató de un hecho aislado, sino de una escalada de violencia generalizada.

