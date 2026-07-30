Detuvieron a dos adolescentes de 16 y 17 años tras robar un auto y huir de la policía en Lanus

El registro de cámaras de seguridad captó el robo del Mercedes Benz C200 color blanco en Lanús

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En la localidad de Lanús, un operativo policial derivó en la detención de dos adolescentes acusados de robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse. El hecho se dio a conocer cuando un vecino denunció la sustracción de un automóvil a las autoridades.

Según informó la Superintendencia de Seguridad Región AMBA SUR I, un grupo conformodo por cuatro jóvenes sustrajeran un Mercedes Benz C200 blanco, hecho que motivó la intervención de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús. El personal policial localizó el vehículo rápidamente.

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Al intentar interceptar el rodado y ordenar la detención de sus ocupantes, los sospechosos desobedecieron la voz de alto y emprendieron una huida a alta velocidad. La persecución se extendió por varias cuadras y concluyó cuando el automóvil chocó contra otro vehículo estacionado en la intersección de Villarino y 29 de septiembre. Además, el coche robado sufrió un principio de incendio en la parte delantera.

Tras el choque, la policía logró aprehender a dos menores, mientras que otros dos escaparon a pie del lugar

Dos de los sospechosos lograron escaparon a pie, mientras que los otros dos fueron detenidos en el lugar e identificados como: R.R.A, de 17 años, y A.L.C, de 16 años. Previo a las aprehensiones, uno de los adolescentes habría simulado portar un arma, lo que llevó a la sargento Aranda a efectuar dos disparos y al oficial Villalba uno adicional, con intención disuasoria. Sin embargo, ninguna persona resultó herida.

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La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la responsabilidad de la Dra. Montero, quien dispuso la notificación formal de derechos de los aprehendidos conforme al Código Procesal Penal y la Ley 13.634 de Responsabilidad Penal Juvenil. Así lo consignó la Crio. Inspector Anabela Saravia, segunda jefa del PDS Lanús.

Los dos adolescentes de 16 y 17 años fueron trasladados por la policía tras su aprehensión

Inseguridad en Lanús

En menos de 24 horas, ocurrieron dos episodios de inseguridad en el barrio de Lanús. Los hechos, que tuvieron lugar sobre la calle Juan B. Justo, incluyeron el asalto a una vivienda habitada y el robo a una mujer que acababa de subir a su automóvil.

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El primer episodio sucedió cerca de las 21 horas del miércoles 23 de julio. De acuerdo con las imágenes de una cámara de seguridad, tres delincuentes treparon la reja de una casa y lograron ingresar por el techo. Silvia, la dueña de la vivienda, se encontraba junto a su hijo y su nuera cuando los asaltantes irrumpieron. Los intrusos aprovecharon que la puerta principal no tenía traba en ese momento y, tras entrar, maniataron y amenazaron a los presentes. Permanecieron varios minutos dentro del domicilio, robando objetos personales antes de darse a la fuga.

Este suceso generó un fuerte impacto en la familia, que decidió no realizar la denuncia policial por temor a represalias, una reacción que evidencia el nivel de inseguridad y desconfianza entre los habitantes de la zona. La secuencia completa quedó registrada en las cámaras de vigilancia, donde se observa cómo los delincuentes escalan la reja y acceden a la vivienda.

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El segundo hecho ocurrió al día siguiente, a solo seis casas de distancia del primero. Una mujer fue asaltada luego de sacar la basura y subir a su auto estacionado en la vereda. Tres hombres, que se encontraban ocultos en las inmediaciones, se abalanzaron sobre la víctima, la sacaron del vehículo y la agredieron físicamente. Los gritos alertaron a los vecinos y al hijo de la mujer, quien saltó la reja para intentar disuadir a los agresores. Los ladrones escaparon rápidamente tras el incidente.

Las imágenes de ambos hechos fueron difundidas por El Trece, mostrando la vulnerabilidad de los habitantes. La reiteración de robos violentos en la misma cuadra y en tan corto plazo instaló entre los habitantes de Lanús Este la percepción de que la inseguridad es un problema persistente y cada vez más grave.

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