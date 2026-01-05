Crimen y Justicia

Horror en Santa Fe: una patota le desfiguró el rostro a cuchillazos a una chica de 15 años y detuvieron a dos menores

Ocurrió el pasado jueves en la ciudad de San Cristóbal. La víctima se encuentra fuera de peligro, pero todavía no pudo conseguir turno con un cirujano

Horror en Santa Fe: le desfiguraron el rostro a cuchillazos a una chica de 15 años y detuvieron a dos menores (Gentileza: San Cristóbal al Día)

Delfina, una chica de apenas 15 años, fue víctima el pasado jueves de un brutal ataque a cuchillazos en la ciudad de San Cristóbal, en el centro de la provincia de Santa Fe, y acabó con su rostro desfigurado. Mientras familiares y amigos reclaman justicia tras la salvaje agresión, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) provincial realizó este domingo una serie de allanamientos que concluyeron con la aprehensión de un hombre y dos menores. Todos fueron imputados por tentativa de homicidio.

El aberrante hecho ocurrió cerca de las 21 a la salida de una despensa ubicada en el barrio José Dhó, en un sector conocido como Barrio Texa, donde la víctima, sin mediar palabras, fue abordada por un grupo de cinco personas -tres de ellas menores y dos mayores de edad- que la apuñalaron con crueldad.

Según relató la madre de la víctima en diálogo con el medio San Cristóbal al Día, la adolescente sufrió cortes en el rostro y los agresores intentaron herirla en el cuello, con claras intenciones de provocarle una lesión fatal. Sin embargo, la rápida intervención de vecinos del lugar fue clave para frenar la agresión y evitar una tragedia.

La madre de Delfina denunció que su hija es víctima de un bullying sistemático por parte de sus agresores. (Gentileza: San Cristóbal al Día)

Con graves heridas en su cara, Delfina fue asistida de urgencia en el hospital local y posteriormente fue trasladada a la ciudad de Rafaela para recibir atención médica especializada. Actualmente, se encuentra fuera de peligro, pero la preocupación de la víctima ahora pasa por conseguir turno con el cirujano lo antes posible. “Está mal, todavía no tenemos turno por el cirujano. Y eso la angustia”, reconoció este lunes Luciana, la madre.

Al recibir la denuncia correspondiente, personal de la PDI llevó adelante este sábado a la madrugada cinco procedimientos simultáneos en distintos domicilios de San Cristóbal, por disposición de la fiscal interviniente, Carina Gerbaldo.

La adolescente de 16 años que fue aprehendida tras el brutal ataque a Delfina.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos detuvieron a A.M.R., de 18 años, que quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, a un menor de 17, que permanece incomunicado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, y a una adolescente de 16, que quedó momentáneamente bajo custodia en sede policial. Además, se secuestraron teléfonos celulares y armas blancas que podrían haber sido utilizadas en el ataque.

Durante la entrevista con el citado medio local, la madre de Delfina aseguró que su hija es víctima de un bullying sistemático, con insultos, amenazas públicas, publicaciones intimidantes en redes sociales y antecedentes de agresiones físicas por parte de los atacantes a otras jóvenes de la ciudad.

“Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña”, denunció. Y en esa misma línea, advirtió que no se trató de un hecho aislado, sino de una escalada de violencia generalizada.

Ante este preocupante escenario, vecinos de San Cristóbal se convocaron y movilizaron este domingo a las 20, con el objetivo de exigir justicia, protección para las víctimas y medidas urgentes frente a la creciente violencia juvenil. La medida se replicó este lunes a la mañana. bajo un único pedido: “Justicia”.

Si no se toman medidas, van a terminar matando a alguien”, concluyó Luciana, al exponer su preocupación por el violento episodio que sufrió su hija.

