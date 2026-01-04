Sociedad

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y varios heridos de gravedad tras un choque frontal sobre la Ruta Provincial 20

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Entre las víctimas fatales hay un joven de 18 años y dos mujeres

El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert

Tres personas murieron y al menos cuatro resultaron con heridas de gravedad como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, y movilizó a un amplio operativo de emergencia que se extendió por varias horas debido a la magnitud del impacto y la complejidad de las tareas de rescate y peritaje.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la ruta.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en el sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y en el que viajaban tres personas jóvenes. El otro vehículo fue un Volkswagen Suran que circulaba en dirección contraria y transportaba a tres ocupantes.

El impacto fue de tal violencia que el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo del automóvil. Personal de Bomberos Voluntarios debió trabajar con herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo, mientras los servicios médicos constataron el deceso en el lugar del hecho.

En el mismo vehículo viajaban dos adolescentes. Una joven de 17 años, que ocupaba el asiento delantero como acompañante, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú, donde quedó internada bajo estricta observación médica.

La tercera ocupante del Palio, una adolescente de 16 años que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para una evaluación más exhaustiva.

El Volkswagen Suran involucrado en el choque era conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, departamento Colón. Como consecuencia del impacto frontal, el conductor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain. Al igual que la joven herida del otro vehículo, posteriormente fue derivado a Gualeguaychú para recibir atención especializada.

En la Suran viajaban además dos mujeres. La acompañante que iba en el asiento delantero, de 32 años, falleció en el lugar del siniestro producto de las severas lesiones sufridas durante la colisión. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, perdió la vida como consecuencia de las graves heridas, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El escenario del choque presentó una imagen de extrema destrucción, con ambos vehículos seriamente dañados y restos esparcidos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante varias horas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal de emergencias médicas y ambulancias provenientes de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial y personal de Criminalística.

Las tareas incluyeron la asistencia a los heridos, la recuperación de los cuerpos de las víctimas fatales, la señalización del sector y la realización de las pericias accidentológicas correspondientes. Los peritos intentan establecer las causas del choque, entre las que no se descartan factores como una maniobra indebida, la invasión de carril o las condiciones de visibilidad propias de la madrugada.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la autoridad competente, que ordenó las medidas de rigor para avanzar en la investigación del hecho. En las próximas horas se aguardaban los resultados preliminares de las pericias técnicas, que permitirán reconstruir la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

