Crimen y Justicia

Cómo el recital de Pity Álvarez en Córdoba pasó a ser parte de la investigación en su contra por homicidio

La fiscalía buscó documentar el comportamiento del músico durante el show, en un operativo que derivó en denuncias cruzadas. El 10 de febrero deberá someterse a una pericia clave que definirá si se reanuda el proceso por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz

Guardar
Pity Álvarez a pleno show.
Pity Álvarez a pleno show. Ante más de 3 mil personas volvió a subirse al escenario en medio de ovaciones del público (X)

Una junta médica evaluará el próximo 10 de febrero todos los estudios realizados hasta ahora para determinar si Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, está en condiciones de afrontar el juicio por homicidio agravado y otros delitos por los que permanece procesado. Este procedimiento se da en el marco del debate que está suspendido a la espera de los informes sobre la salud mental del músico.

En este contexto, el fiscal Sandro Abraldes dispuso que cuatro oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaran en el recital que Álvarez ofreció el 20 de diciembre pasado en el estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba. El objetivo fue registrar imágenes del evento para aportar nuevos elementos a la junta médica.

Según consta en el legajo judicial al que tuvo acceso Infobae, los agentes intentaron acreditarse como prensa, pero no obtuvieron la autorización necesaria.

Desde la Fiscalía Nacional N°27, entonces, se envió un correo electrónico a la Agencia Córdoba Deportes, presidida por Agustín Calleri, para informar que los policías debían ingresar al estadio y filmar el show. La comunicación indicaba que la presencia de los oficiales tenía por fin cumplir tareas de investigación dispuestas en el marco del proceso judicial.

Pity Álvarez dio un show
Pity Álvarez dio un show multitudinario a siete años del concierto fallido en Tucumán y tras el homicidio de Cristian Díaz (X)

Fuentes judiciales confirmaron que la agencia deportiva provincial notificó a allegados de Pity Álvarez sobre la presencia policial en el recital. La hermana del músico tomó contacto con el tribunal para expresar su descontento por la medida.

Ante esta situación, el fiscal Abraldes presentó una denuncia penal contra Calleri por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, argumentando que la agencia no habría realizado gestiones para facilitar el acceso de los policías y que, además, habría avisado al entorno del acusado sobre el operativo judicial.

La Agencia Córdoba Deportes respondió que no podía autorizar el ingreso de la Policía porque la organización y control del evento estaba a cargo de las productoras En Vivo Producciones S.A. y Pop Art Music. Finalmente, la empresa encargada de las entradas permitió que la PFA entre al show.

Cristian Díaz, asesinado por Pity
Cristian Díaz, asesinado por Pity Álvarez

Sin embargo, cuando los policías comenzaron a filmar, un representante de Pop Art Music intervino, argumentó que la empresa detentaba los derechos de imagen y secuestró el material registrado.

El secretario de la fiscalía se contactó con la productora y, tras gestiones, las cámaras fueron devueltas a la Policía, que completó la grabación solicitada para incorporar el material a la causa judicial. Por estos hechos, el fiscal también denunció a la empresa por supuesta obstrucción a una orden judicial.

El proceso judicial que involucra a Pity Álvarez está suspendido desde marzo de 2023 y la reanudación dependerá del dictamen de la junta médica. El concierto en Córdoba y las imágenes obtenidas serán evaluadas como parte del material probatorio en la próxima audiencia del 10 de febrero, de acuerdo con información verificada en el expediente.

El rockero fue detenido en 2018 por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y, luego, trasladado al penal de Ezeiza, donde inició un tratamiento en el pabellón de salud mental para abordar sus adicciones. Desde entonces, el juicio fue suspendido en reiteradas oportunidades.

Un show masivo en el estadio Mario Alberto Kempes

El recital de Pity Álvarez tuvo lugar el 20 de diciembre pasado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El evento fue organizado por En Vivo Producciones S.A. y Pop Art Music, mientras que la comercialización de entradas estuvo a cargo de Enigma Tickets.

Durante el espectáculo, al que asistieron más de 35 mil personas, Cristian Álvarez Congiú fue el único protagonista sobre el escenario, en una noche que convocó a público de todo el país y duró unas tres horas.

Temas Relacionados

Pity ÁlvarezRecitalesHomicidiosMaximiliano Cristián Díazúltimas noticias

Últimas Noticias

Un pasajero colombiano llegó a Ezeiza con 17 kilos de marihuana ocultos en una valija

La Aduana descubrió la droga en el control de rutina durante la madrugada de este sábado. El hombre había arribado desde Roma

Un pasajero colombiano llegó a

Detuvieron a un empleado de una fábrica textil por robar 700 pantalones junto a dos cómplices

Ocurrió en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Las prendas robadas están valuadas en más de 10 millones de pesos

Detuvieron a un empleado de

Identificaron a los dos hombres asesinados en el río Coronda, tras haber salido a cazar para llevar comida a la casa

Los familiares expresaron el dolor de la pérdida al afirmar que los mataron “como a un perro”. Las víctimas eran primos oriundos de Alto Verde

Identificaron a los dos hombres

Identificaron el cuerpo hallado en un descampado en Córdoba y detuvieron a un sospechoso

La víctima era una joven de 22 años quien habría conocido a su asesino en una aplicación de citas

Identificaron el cuerpo hallado en

El impactante testimonio de la víctima menor de edad del actor porno de La Matanza

Lucas Jerez, conocido como “Focu69″, se encuentra preso en un caso que revela el lado oscuro del negocio XXX argentino

El impactante testimonio de la
DEPORTES
La publicación de Pierre Gasly

La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

TELESHOW
Pampita deslumbró en Punta del

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”

INFOBAE AMÉRICA

Capturaron a Maduro: ¿por qué

Capturaron a Maduro: ¿por qué se sorprenden?

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

El secreto mejor guardado de la Torre Eiffel estaba oculto en la cima

Martín Kohan y un auto para ser argentinos

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro