Un joven murió en una salvaje pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco

El crimen se produjo en medio de los festejos de Año Nuevo

El primer día del año en la localidad chaqueña de General San Martín estuvo marcado por una salvaje pelea que terminó en el crimen de un joven de 28 años que se enfrentó a cuchillazos con otro de 23 durante los festejos por el inicio del 2026.

El hecho ocurrió cerca de las siete de la mañana de este jueves en el predio turístico Laguna El Tigre, ubicado sobre la Ruta Provincial N°90, donde muchos jóvenes se reunieron para celebrar. La Policía se acercó hasta allí tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona gravemente herida frente al sector de los baños del complejo.

Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como Diego Raúl Gauna, tendida en el suelo, sin signos vitales y con una herida punzocortante en la zona izquierda del torso. Personal médico confirmó poco después su fallecimiento.

La causa por homicidio quedó en manos de la fiscal en turno Andrea Langellotti, de la Fiscalía de Investigación Penal N°2. Mientras el cuerpo de Gauna fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial trabajó en la escena del hecho recolectando pruebas.

En el lugar se secuestraron un cuchillo de unos 23 centímetros con manchas rojizas, un cigarrillo manchado y una gorra negra con un logo de águila en el frente. También se incautaron un auto Volkswagen Gol blanco, una moto Motomel Blitz azul con gris, una billetera con documentos de la víctima y varias conservadoras con envases de bebida vacíos.

El crimen ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del jueves

Aunque en los rastrillajes posteriores solo se halló un arma blanca, tanto la víctima como el agresor tuvieron cuchillos en su poder al momento del enfrentamiento. Esto quedó en evidencia en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

En las imágenes, tomadas por un testigo que pasaba por la zona en vehículo, se ve a los dos jóvenes desafiándose entre insultos tras un primer encontronazo. Inmediatamente después se lo observa a Gauna levantarse la remera y dejar a la vista una herida en la zona intercostal, junto a un abundante sangrado.

La víctima retrocedió unos pasos, dio la vuelta y se alejó caminando, mientras varios presentes grababan o simplemente miraban la escena sin intervenir ni auxiliar al herido. Luego, se desvaneció y cayó al suelo.

En otra filmación unos minutos más tarde, ya con la presencia de policías en el lugar y a la espera de la llegada de una ambulancia, Gauna ya permanecía inmóvil. “No reacciona”, decía desesperada y entre lágrimas la joven que lo acompañaba.

Luego de tomarle declaración a los testigos y analizar los videos, las autoridades identificaron al sospechoso como R.A.A.V.A., de 23 años y vecino de la zona al igual que la víctima.

El acusado tras ser detenido

El acusado quedó a disposición de la Justicia y se esperaba su declaración indagatoria.

Un caso similar en Neuquén

El primer día de 2026 también tuvo un saldo trágico en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, cuando una pelea entre familiares terminó con la muerte de uno de ellos.

Ese episodio se produjo en el barrio Chacra 32, alrededor de las 3:30 de la madrugada, durante una discusión que escaló hasta que uno de los involucrados apuñaló a la víctima en el abdomen.

La víctima, Ronan Alejandro Montesinos, de 25 años, sufrió graves heridas y murió durante el traslado hacia el Hospital Doctor Ramón Carrillo.

Después del hecho, la Policía de Neuquén empezó a relevar testimonios para tratar de reconstruir la secuencia de la pelea e identificar al autor del crimen. Así, llegaron a una acusada: R.L.M., la hermana de Montesinos.

Según la reconstrucción de los hechos de la fiscalía, previo a ser herido mortalmente, Montesinos le propinó trompadas a R.L.M y a otro familiar. En medio de esa situación, la acusada tomó un cuchillo de la cocina y le asestó la puñalada.

Con las pruebas incorporadas hasta el momento, para el fiscal jefe Gastón Ávila se trata de un caso legítima defensa, por lo que decidió que R.L.M. quede en libertad, aunque imputada por el delito de homicidio simple.