Mataron de una puñalada a un joven durante una pelea en San Martín de los Andes durante la madrugada de Año Nuevo

El joven murió camino al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes

El primer día de 2026 quedó marcado por un hecho trágico en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, puesto que, durante la madrugada, se desencadenó una violenta pelea entre varios jóvenes y uno de ellos murió apuñalado.

El hecho ocurrió en el barrio Chacra 32, cerca de las 3:30 horas. En circunstancias que aún no se han podido esclarecer, un grupo de personas comenzaron a pelearse en plena vía pública y uno de ellos apuñaló en el abdomen a la víctima, de 25 años, provocándole graves heridas.

Frente a esto, se desplegó la intervención inmediata de la Policía de Neuquén junto al equipo de emergencias del Hospital Doctor Ramón Carrillo, que confirmó que la víctima fue atendida en el trayecto al centro sanitario, aunque las lesiones internas resultaron fatales.

Finalizado el operativo de emergencia, los efectivos policiales desplegaron un procedimiento para recabar testimonios de quienes presenciaron la agresión. Según informó Realidad Sanmartinense, los agentes tomaron declaraciones a varios vecinos con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer las responsabilidades en el ataque.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de sospechosos ni se han difundido detalles sobre la identidad de los posibles autores. Las actuaciones judiciales y policiales avanzan bajo la hipótesis de una disputa entre jóvenes que escaló hasta derivar en una agresión letal. La investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de Neuquén, que solicitó la colaboración de testigos y de la comunidad para aportar datos que permitan identificar a los responsables.

Los equipos de la Policía de Neuquén trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios que puedan aportar datos sobre los agresores.

La causa continúa en etapa de instrucción y se aguardan avances en las próximas horas. Las autoridades insisten en la importancia de que la población aporte información relevante.

La Policía aseguró que hasta el momento no hay detenidos (Gentileza: LM Neuquén)

Mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad

Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata, donde el agresor, identificado como J. C. M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, la cual advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios vecinos congregados y encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.

Según testimonios recolectados en el lugar, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima estaban utilizando pirotecnia y el ahora detenido reaccionó disparando desde el interior de su domicilio.

Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta permanecía entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, los agentes lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

Durante el allanamiento, secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, junto a una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro, según detallaron fuentes policiales.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras que se solicitó la presencia de personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.