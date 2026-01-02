Detuvieron a un hombre por golpear a su pareja, amenazar a su hija y atacar a la Policía cuando intentó detenerlo

El agresor de su pareja e hija detenido en General Pirán (0223)

La tarde del miércoles, en la localidad bonaerense de General Pirán, culminó con la detención de un hombre de 32 años, acusado de agredir a su pareja, amenazar a la hija de la mujer y atacar al personal policial que acudió a la escena.

El incidente ocurrió en la intersección de Falucho y 25 de Mayo. Las autoridades tomaron conocimiento del caso al recibir un llamado en Central de Emergencias 911, que alertó sobre una pelea. Al arribar, agentes de la Subestación de Policía Comunal hallaron a un hombre alterado que intentó golpear a los efectivos con puños y patadas cuando intentaron reducirlo.

De acuerdo con lo señalado por las fuentes al medio local 0223, la situación se resolvió sin heridos graves. De igual forma, la mujer agredida, de 32 años, y su hija de 16, ambas residentes en la localidad, fueron trasladadas a la sala de salud local para su evaluación médica y contención. El presunto agresor, cuyos datos personales no trascendieron públicamente, fue derivado a la dependencia policial tras quedar detenido en el lugar.

Una vez en la dependencia policial, las autoridades labraron las actuaciones de rigor y dieron intervención a la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de causa por resistencia a la autoridad y amenazas. El hombre fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

La causa quedó bajo investigación judicial, mientras se aguarda la ampliación de las declaraciones de las víctimas y la revisión de las cámaras de seguridad de la estación de servicio, que podrían aportar elementos adicionales al expediente.

El hombre quedó apresado en la cárcel de Batán (Noticias XFN)

Atraparon a un hombre que estando prófugo continuaba amenazando a su pareja

A principios del mes de noviembre, Diego Germán Silveira Márquez (30) fue detenido por la Policía de Misiones. La Justicia lo buscaba por delitos vinculados con violencia de género y, justamente, la denuncia de su ex fue clave para atraparlo. Es que él seguía hostigándola por teléfono. El último llamado puso en alerta extrema a la víctima. Le dijo: “Voy a incendiarte la casa con tu hija adentro si no volvés conmigo”.

Tras un amplio operativo policial llevado a cabo en la localidad de San Javier, se logró la captura de Silveira Márquez, acusado de amenazar de muerte a su ex pareja. La intervención fue encabezada por agentes de la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional VI con asiento en Leandro N. Alem.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer que aseguró haber recibido reiteradas amenazas de parte de su ex pareja. En su declaración, la víctima relató que el hombre la había intimidado con quemarle la casa, incluso advirtiendo que lo haría con su hija adentro.

De acuerdo con lo consignado por las fuentes oficiales, Silveira Márquez tenía antecedentes vinculados con hechos de violencia y se encontraba prófugo, aunque continuaba hostigando a su ex mediante llamadas telefónicas.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los investigadores organizaron un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio de la víctima. Durante la madrugada del domingo, los uniformados lograron ubicar al sospechoso y procedieron a interceptarlo.

Sin embargo, al intentar concretar la aprehensión, el individuo reaccionó de manera violenta, intentando agredir al personal policial y resistiendo activamente el arresto.

A pesar de su comportamiento, los agentes consiguieron reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial, donde fue formalmente detenido. Posteriormente, y por disposición del Juzgado de Instrucción en turno, se le notificó su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por amenazas y resistencia a la autoridad.