Video: robaron un auto en San Miguel, los ubicaron por las cámaras y terminaron detenidos tras una espectacular persecución

Tres autos se desplazaban juntos por la avenida Gaspar Campos, intentando escapar. Desde la central, se trazó el operativo y se alertó a las patrullas municipales para cerrar las salidas.

En San Miguel, las alarmas del centro de monitoreo se encendieron y la escena no tardó en escalar: tres autos escapaban a toda velocidad tras el robo de un Fiat Palio y la Policía Municipal ya desplegaba un operativo de película. Hubo cruce de patrullas, cámaras en alerta y una persecución que atravesó avenidas y puentes, con un final que tuvo tres detenidos en el conurbano bonaerense.

Tras la denuncia de robo por parte de la víctima al Centro de Operaciones Municipal (COM), los agentes comenzaron a inspeccionar las cámaras para seguir el recorrido del vehículo. Según detallaron fuentes del caso, la secuencia se desplegó sobre la avenida Gaspar Campos, donde los tres autos intentaban esquivar el cerco policial.

Desde la central, los operadores del COM trazaron un operativo cerrojo y alertaron a las patrullas que rápidamente se desplegaron para bloquear las salidas. El seguimiento combinó tecnología de vigilancia con la reacción de los móviles de seguridad, lo que permitió identificar y perseguir a los sospechosos en tiempo real.

Mientras la tensión aumentaba, uno de los autos perdió el control al llegar a la intersección de Gaspar Campos y Bourel. Allí, agentes municipales lograron reducir al conductor, cortando en seco la fuga para uno de los implicados.

Tres vehículos intentaron escapar por avenidas del conurbano luego de la alerta de la víctima

El segundo vehículo buscó salir del cerco y se dirigió hacia el puente del Río Reconquista, pero fue bloqueado antes de cruzar. Para el tercer auto, la escapatoria se extendió unos minutos más, ya que logró avanzar en dirección a Hurlingham; no obstante, el despliegue de las patrullas permitió interceptarlo poco después y poner fin a la huida.

En total, tres personas fueron detenidas y trasladadas a la dependencia policial local, donde quedaron a disposición de la Justicia. El Fiat Palio recuperado será sometido a pericias para luego ser devuelto a su propietario. Mientras tanto, la investigación busca determinar si los arrestados integran una banda dedicada al robo de autos en la zona.

Desde el municipio, fuentes consultadas destacaron que la coordinación entre el Centro de Operaciones Municipal y la Policía Municipal permitió cerrar todas las salidas y evitar que los sospechosos se dispersaran. La rápida reacción del sistema de monitoreo y la labor de las patrullas volvieron a poner en primer plano el papel de la tecnología en la respuesta ante delitos en el conurbano.

Intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata y la pareja de la oficial le fracturó los dos brazos

El ladrón fue atendido por la fractura de los dos brazos (La Capital)

Un delincuente intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata, pero quedó gravemente herido, luego de que la pareja de la víctima lo redujera y le fracturara los dos brazos.

La noche del último viernes en el barrio Estación Norte de Mar del Plata terminó con un enfrentamiento que dejó a un hombre herido y bajo custodia policial.

El episodio tuvo lugar el viernes en la calle Don Bosco al 1100, del barrio Estación Norte. Todo comenzó cuando P. L., de 33 años, fue sorprendido en el momento en que intentaba sustraer un Fiat Uno estacionado. La propietaria del vehículo, una integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que no se encontraba en servicio, advirtió la maniobra y dio la voz de alto. La situación derivó en un forcejeo cuando el individuo respondió de manera violenta.

La intervención de la pareja de la funcionaria policial cambió el curso de los acontecimientos. Según informaron fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer, lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

Luego del primer enfrentamiento en Don Bosco al 1100, P. L. intentó huir pese a las lesiones sufridas. La persecución se extendió hasta la intersección de Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos. Personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Luna permaneció internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, intervino rápidamente tras el incidente. El representante del Ministerio Público dispuso la realización de peritajes sobre el Fiat Uno para constatar los daños ocasionados y recabar elementos probatorios.