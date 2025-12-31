Crimen y Justicia

Una pareja intentó huir de un control, atropelló a una agente y fue detenida con cocaína

Sucedió durante la madrugada del martes en avenida 1, entre 59 y 60. La atropellada fue trasladada con heridas leves a un hospital

La esquina de la avenida
La esquina de la avenida 1 ente 59 y 60 del centro de La Plata donde se llevaba a cabo el control policial (Google Maps)

Una pareja, que circulaba en una motocicleta por las calles de La Plata, atropelló a una agente municipal para evitar el control. Finalmente, ambas personas fueron arrestadas en el lugar e imputadas por encontrar más de 150 gramos de cocaína en su poder.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en un operativo vehicular sobre avenida 1, entre 59 y 60.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Novena en conjunto con personal del Municipio de La Plata, quienes se encontraban desplegando tareas de control preventivo en la zona.

La situación se tornó violenta cuando una moto Honda Tornado 250 negra, ocupada por un hombre y una mujer, intentó evadir el control, provocando la colisión con una trabajadora municipal.

La agente municipal resultó con lesiones leves y debió ser trasladada a un centro de salud. Los ocupantes del rodado, domiciliados en Berisso, fueron reducidos rápidamente y detenidos por los efectivos que participaban del operativo.

En el lugar, los efectivos procedieron a la detención de los dos ocupantes de la moto, identificados como un hombre de 26 años y una mujer de 31, ambos con domicilio en la localidad de Berisso. Durante la requisa se encontró un morral que contenía una bolsa con 155 gramos de cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos.

Según informó el portal 0221, los agentes también incautaron la motocicleta utilizada en la fuga. Todo fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 (UFI 6), que quedó a cargo de la investigación.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes y lesiones, al constatarse que la agente municipal resultó herida durante el operativo.

Los implicados, cuyas identidades no trascendieron oficialmente, fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y notificación de los cargos.

La pareja detenida llevaba 150
La pareja detenida llevaba 150 gramos de cocaína en su moto (Noticias XFN)

