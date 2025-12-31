Una pareja intentó huir de un control, atropelló a una agente y fue detenida con cocaína

La esquina de la avenida 1 ente 59 y 60 del centro de La Plata donde se llevaba a cabo el control policial (Google Maps)

Una pareja, que circulaba en una motocicleta por las calles de La Plata, atropelló a una agente municipal para evitar el control. Finalmente, ambas personas fueron arrestadas en el lugar e imputadas por encontrar más de 150 gramos de cocaína en su poder.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en un operativo vehicular sobre avenida 1, entre 59 y 60.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento fue realizado por efectivos de la comisaría Novena en conjunto con personal del Municipio de La Plata, quienes se encontraban desplegando tareas de control preventivo en la zona.

La situación se tornó violenta cuando una moto Honda Tornado 250 negra, ocupada por un hombre y una mujer, intentó evadir el control, provocando la colisión con una trabajadora municipal.

La agente municipal resultó con lesiones leves y debió ser trasladada a un centro de salud. Los ocupantes del rodado, domiciliados en Berisso, fueron reducidos rápidamente y detenidos por los efectivos que participaban del operativo.

En el lugar, los efectivos procedieron a la detención de los dos ocupantes de la moto, identificados como un hombre de 26 años y una mujer de 31, ambos con domicilio en la localidad de Berisso. Durante la requisa se encontró un morral que contenía una bolsa con 155 gramos de cocaína, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares pertenecientes a los detenidos.

Según informó el portal 0221, los agentes también incautaron la motocicleta utilizada en la fuga. Todo fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 (UFI 6), que quedó a cargo de la investigación.

Los detenidos fueron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes y lesiones, al constatarse que la agente municipal resultó herida durante el operativo.

Los implicados, cuyas identidades no trascendieron oficialmente, fueron trasladados a la dependencia policial para su identificación y notificación de los cargos.

La pareja detenida llevaba 150 gramos de cocaína en su moto (Noticias XFN)

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

Días atrás, una agente de la Policía Rural de Córdoba murió luego de haber sido atropellada por un conductor de 50 años en la ruta 9, cerca del acceso sur a la localidad de Oliva. En ese momento, la víctima prestaba servicio en un control de tránsito y se investiga cómo fue la mecánica que derivó en la tragedia.

El hecho ocurrió casi a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, donde los oficiales habían señalizado su puesto de control. No obstante, eso no evitó que el conductor de una camioneta Ford F-100 arrollara a la joven.

La víctima, identificada como Milagros Cuello, de 24 años, tenía domicilio en la ciudad de Córdoba y prestaba servicio en Oliva. Tras el accidente, fue llevada al hospital local, donde falleció. Otros dos policías presenciaron el hecho y no sufrieron lesiones.

De acuerdo con la información a la que pudieron acceder los medios locales, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, dirigida por Patricia Baulies, aunque se prevé que el lunes pase a la fiscalía de Oliva, a cargo de Mónica Biandrate.

Segundos después del accidente, el conductor fue detenido en el lugar. Tras realizarle un test de alcoholemia, se conoció que obtuvo un resultado negativo.

Un testigo observó que el hombre quiso evadir el control, lo que derivó en la muerte de la víctima. Ahora podría ser imputado por homicidio culposo. Además, se realizaron pericias por parte de Policía Judicial y existe la posibilidad de que sea trasladado a Río Tercero.

Dos compañeros de la agente atropellada fueron testigos del hecho

Hasta el momento, se desconocen las causas por las que el conductor de una Ford F-100 perdió el control y embistió a la oficial. Algunas versiones sugieren que intentó esquivar el control de la Patrulla Rural, aunque desde la fuerza señalaron que “el control estaba bien señalizado, será trabajo de la investigación determinar por qué perdió el control”.