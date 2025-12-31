Crimen y Justicia

Asesinaron a un abogado y hay un detenido: encontraron el cuerpo maniatado en su casa de Burzaco

La víctima tenía 53 años y vivía solo. La escena no presentaba signos de violencia en puertas ni ventanas, y solo dos cajones estaban revueltos en donde fue encontrado el cuerpo

Guardar
La policía incautó una barreta
La policía incautó una barreta y un destornillador con manchas hemáticas en el lugar

Un abogado de 53 años fue encontrado sin vida y maniatado en el interior de su casa. El hallazgo ocurrió durante la tarde de este martes en Burzaco, partido de Almirante Brown. Tras analizar las cámaras de seguridad de la vivienda, la Policía detuvo a uno de los sospechosos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el hallazgo se produjo en una finca ubicada sobre la Avenida Alsina al 2000, donde familiares identificaron a la víctima como Emilio Ramón Osorio. El hombre, que vivía solo, fue encontrado tendido boca arriba en un cuarto tipo galpón, sin signos vitales y atado, con manchas de sangre en el cuerpo. La escena llamó la atención por la ausencia de signos de violencia en puertas o ventanas y el orden casi intacto del inmueble, salvo dos cajones revueltos en la mesita de luz del dormitorio.

La Policía incautó en el living una barreta y un destornillador, ambos con manchas de sangre, y en el fondo de la propiedad un bolso tipo militar que contenía un cricket. Las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio y otras privadas cercanas permitieron reconstruir parte de lo sucedido durante la noche anterior.

Los registros fílmicos captaron a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años, desplazándose por la vereda hacia la vivienda de Osorio a las 23:09. Uno vestía una camiseta de River Plate.

El hallazgo de la víctima
El hallazgo de la víctima en un cuarto tipo galpón y la rápida intervención policial permitieron identificar y aprehender a un hombre de 29 años, mientras continúa la búsqueda de otros involucrados en la causa

Posteriormente, a las 23:35, las imágenes muestran a los mismos sujetos huyendo del lugar, a quienes se suma una mujer que aparece en la escena durante la huida. A unos 100 metros del domicilio, sobre la misma avenida, la Policía halló e incautó una camiseta de River con manchas de sangre, según detallaron fuentes de la causa.

La investigación avanzó rápidamente. Una de las cámaras captó a los sospechosos frente a otra vivienda, en Avenida Alsina al 2200, donde se realizó un allanamiento de urgencia por orden judicial.

En ese operativo, los agentes identificaron a los ocupantes de la casa y lograron la aprehensión de E. J. R. A., de 29 años, señalado por los registros fílmicos y las tareas de campo como partícipe del hecho. La Fiscalía a cargo de Leonardo Kaszewski, titular de la UFI N°2, dispuso su inmediata detención.

Entre los objetos faltantes, los familiares de la víctima reportaron la ausencia de un teléfono Samsung. La causa, caratulada como homicidio, continúa bajo investigación con la intervención de la DDI y la colaboración de la división de Casos Especiales.

Maniatado y golpeado: encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez

El hombre de 70 años
El hombre de 70 años fue hallado muerto en su propiedad, ubicada en el cruce de Vuelta de Obligado y Guayra, en el barrio porteño de Núñez

Un jubilado de 70 años fue hallado muerto en su casa del barrio porteño de Núñez, y ahora la Fiscalía del distrito, a cargo de José María Campagnoli, investiga el caso como un homicidio, debido a que la víctima estaba maniatada y presentaba signos de violencia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió el 10 de diciembre en una propiedad ubicada sobre Vuelta de Obligado al 3100, en el cruce con Guayra y a tan solo una cuadra de la avenida Cabildo.

Efectivos policiales de la Comisaría 13 B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras recibir un pedido de auxilio. Al arribar, se entrevistaron con una mujer mayor, quien explicó que llevaba varios días sin noticias de su hermano, identificado como José Alberto, y que la puerta de su casa se encontraba entreabierta. Sin embargo, la reja de acceso al departamento estaba cerrada con llave.

Con la autorización de la mujer, los agentes ingresaron al domicilio y en el living hallaron al propietario sin vida, lo cual luego sería ratificado por personal del SAME. Los especialistas determinaron que el cuerpo presentaba signos de muerte de más de 24 horas y compatibilidad con golpes, sumado a que se encontraba atado.

Dentro del domicilio, los policías dieron cuenta de que había un importante desorden y gran cantidad de objetos acumulados. Luego, algunos vecinos confirmaron que era José Alberto era un acumulador compulsivo.

La División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña realiza tareas de investigación y peritajes en el domicilio para intentar establecer las circunstancias y la mecánica de la muerte. Hasta el momento, los investigadores sospechan de un homicidio en ocasión de robo, según confiaron fuentes del caso a este medio.

Temas Relacionados

Almirante BrownBurzacoHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Entraron a robar en la casa de un comisario de La Matanza: detuvieron a tres vecinos

Los ladrones ingresaron a la vivienda cuando estaba deshabitada, pero quedaron registrados por cámaras de seguridad. Se llevaron un chaleco antibalas y un televisor, entre otras cosas

Entraron a robar en la

Detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a una brasileña con más de cuatro kilos de cocaína: iba con su bebé

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a la mujer, que viajaba hacia Europa. Quedó detenida y su hijo está con ella

Detuvieron en el aeropuerto de

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Hallaron más de una tonelada

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Al momento del arresto, el acusado iba como pasajero en un coche de una aplicación de viajes. Su nerviosismo lo delató ante la Policía de la Ciudad

Un prófugo buscado por un

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de
DEPORTES
El técnico que trabajó en

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

TELESHOW
Crecen los rumores de romance

Crecen los rumores de romance de Zaira Nara y Robert Strom, un polista multimillonario: las primeras fotos

La tristeza de Alejandra Maglietti y Any Ventura al no poder despedirse de Bendita al aire: “Fueron 14 años de trabajo”

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

INFOBAE AMÉRICA

Tras ser arrestado, el ex

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”