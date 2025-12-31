Asesinaron a un abogado y hay un detenido: encontraron el cuerpo maniatado en su casa de Burzaco

La policía incautó una barreta y un destornillador con manchas hemáticas en el lugar

Un abogado de 53 años fue encontrado sin vida y maniatado en el interior de su casa. El hallazgo ocurrió durante la tarde de este martes en Burzaco, partido de Almirante Brown. Tras analizar las cámaras de seguridad de la vivienda, la Policía detuvo a uno de los sospechosos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el hallazgo se produjo en una finca ubicada sobre la Avenida Alsina al 2000, donde familiares identificaron a la víctima como Emilio Ramón Osorio. El hombre, que vivía solo, fue encontrado tendido boca arriba en un cuarto tipo galpón, sin signos vitales y atado, con manchas de sangre en el cuerpo. La escena llamó la atención por la ausencia de signos de violencia en puertas o ventanas y el orden casi intacto del inmueble, salvo dos cajones revueltos en la mesita de luz del dormitorio.

La Policía incautó en el living una barreta y un destornillador, ambos con manchas de sangre, y en el fondo de la propiedad un bolso tipo militar que contenía un cricket. Las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio y otras privadas cercanas permitieron reconstruir parte de lo sucedido durante la noche anterior.

Los registros fílmicos captaron a tres hombres, cuyas edades oscilan entre 20 y 30 años, desplazándose por la vereda hacia la vivienda de Osorio a las 23:09. Uno vestía una camiseta de River Plate.

El hallazgo de la víctima en un cuarto tipo galpón y la rápida intervención policial permitieron identificar y aprehender a un hombre de 29 años, mientras continúa la búsqueda de otros involucrados en la causa

Posteriormente, a las 23:35, las imágenes muestran a los mismos sujetos huyendo del lugar, a quienes se suma una mujer que aparece en la escena durante la huida. A unos 100 metros del domicilio, sobre la misma avenida, la Policía halló e incautó una camiseta de River con manchas de sangre, según detallaron fuentes de la causa.

La investigación avanzó rápidamente. Una de las cámaras captó a los sospechosos frente a otra vivienda, en Avenida Alsina al 2200, donde se realizó un allanamiento de urgencia por orden judicial.

En ese operativo, los agentes identificaron a los ocupantes de la casa y lograron la aprehensión de E. J. R. A., de 29 años, señalado por los registros fílmicos y las tareas de campo como partícipe del hecho. La Fiscalía a cargo de Leonardo Kaszewski, titular de la UFI N°2, dispuso su inmediata detención.

Entre los objetos faltantes, los familiares de la víctima reportaron la ausencia de un teléfono Samsung. La causa, caratulada como homicidio, continúa bajo investigación con la intervención de la DDI y la colaboración de la división de Casos Especiales.

Maniatado y golpeado: encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez

El hombre de 70 años fue hallado muerto en su propiedad, ubicada en el cruce de Vuelta de Obligado y Guayra, en el barrio porteño de Núñez

Un jubilado de 70 años fue hallado muerto en su casa del barrio porteño de Núñez, y ahora la Fiscalía del distrito, a cargo de José María Campagnoli, investiga el caso como un homicidio, debido a que la víctima estaba maniatada y presentaba signos de violencia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió el 10 de diciembre en una propiedad ubicada sobre Vuelta de Obligado al 3100, en el cruce con Guayra y a tan solo una cuadra de la avenida Cabildo.

Efectivos policiales de la Comisaría 13 B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras recibir un pedido de auxilio. Al arribar, se entrevistaron con una mujer mayor, quien explicó que llevaba varios días sin noticias de su hermano, identificado como José Alberto, y que la puerta de su casa se encontraba entreabierta. Sin embargo, la reja de acceso al departamento estaba cerrada con llave.

Con la autorización de la mujer, los agentes ingresaron al domicilio y en el living hallaron al propietario sin vida, lo cual luego sería ratificado por personal del SAME. Los especialistas determinaron que el cuerpo presentaba signos de muerte de más de 24 horas y compatibilidad con golpes, sumado a que se encontraba atado.

Dentro del domicilio, los policías dieron cuenta de que había un importante desorden y gran cantidad de objetos acumulados. Luego, algunos vecinos confirmaron que era José Alberto era un acumulador compulsivo.

La División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña realiza tareas de investigación y peritajes en el domicilio para intentar establecer las circunstancias y la mecánica de la muerte. Hasta el momento, los investigadores sospechan de un homicidio en ocasión de robo, según confiaron fuentes del caso a este medio.