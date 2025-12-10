Maniatado y golpeado: encontraron muerto a un jubilado en su casa de Núñez

El hombre de 70 años fue hallado muerto en su propiedad, ubicada en el cruce de Vuelta de Obligado y Guayra, en el barrio porteño de Núñez

Un jubilado de 70 años fue hallado muerto este martes por la tarde en su casa del barrio porteño de Núñez, y ahora la Fiscalía del distrito, a cargo de José María Campagnoli, investiga el caso como un homicidio, debido a que la víctima estaba maniatada y presentaba signos de violencia.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre Vuelta de Obligado al 3100, en el cruce con Guayra y a tan solo una cuadra de la avenida Cabildo.

Efectivos policiales de la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras recibir un pedido de auxilio. Al arribar, se entrevistaron con una mujer mayor, quien explicó que llevaba varios días sin noticias de su hermano, identificado como José Alberto, y que la puerta de su casa se encontraba entreabierta. Sin embargo, la reja de acceso al departamento estaba cerrada con llave.

Con la autorización de la mujer, los agentes ingresaron al domicilio y en el living hallaron al propietario sin vida, lo cual luego sería ratificado por personal del SAME. Los especialistas determinaron que el cuerpo presentaba signos de muerte de más de 24 horas y compatibilidad con golpes, sumado a que se encontraba atado.

Ayelén, una vecina de 29 años, contó este miércoles que en reiteradas oporunidades se observaba a distintas personas merodeando la casa del jubilado, como con la intención de querer ocuparla de forma ilegal.

“Varias veces habían querido ocuparle la propiedad. De hecho, nosotros desde el balcón de enfrente vimos gente como investigando la casa, y nosotros les decíamos que se vayan porque estaba ocupada”, contó la joven en diálogo con el canal de noticias TN.

La División Homicidios de la fuerza de seguridad porteña realiza tareas de investigación y peritajes en el domicilio para intentar establecer las circunstancias y la mecánica de la muerte.

Noticia en desarrollo