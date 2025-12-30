Crimen y Justicia

Nahir Galarza, a 8 años del crimen de Fernando Pastorizzo: cómo es su vida en prisión

La joven, condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná. Aunque lo pidió, no tiene acceso a redes. ¿Qué actividades realiza?

Galarza tenía 19 años cuando fue detenida y acusada del crimen de Fernando Pastorizzo

Entre estudios, meditación y sin redes sociales. Así pasa sus días Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el homicidio de su novio, Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

Según confirmaron a Infobae fuentes oficiales, la joven -hoy de 27 años- lleva adelante una intensa actividad dentro de la Unidad Penal N° 6 de Paraná, la cárcel donde purga la pena.

Entre muros, Nahir estudia Psicología Social y participa en el taller de costura de la prisión. A su vez, asiste a clases de yoga y concurre a la Iglesia dentro del establecimiento penitenciario.

En septiembre pasado, la joven interna presentó un pedido a la Justicia de Entre Ríos para recuperar el acceso a las redes sociales y tener un celular propio dentro del penal.

Nahir Galarza durante el juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo

El pedido fue formulado por su abogado, Augusto Lafferriere, el 1 de septiembre ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, bajo la titularidad de la jueza Elena Margarita Vicari.

En el escrito, el defensor argumentó el pedido al destacar el desempeño de la interna durante su tiempo en prisión. A pesar de eso, la Justicia no dio la autorización.

“Respecto al pedido de redes, fue rechazado por el Juzgado de Ejecución de Penas, yo presenté un recurso de casación, pero ella prefirió no seguir adelante con dicho recurso”, confirmó el letrado en diálogo con Infobae. Esa fue su última intervención en el expediente.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano, confirmaron: “Ningún interno tiene acceso a redes sociales”. Nahir no es la excepción.

Nahir Galarza

La última vez que utilizó redes sociales fue en septiembre de 2019, cuando publicó varias fotografías sola y con sus compañeras de encierro desde su celda en su cuenta de Facebook. Después de que se investigara el hecho, se descubrió que las imágenes habían sido tomadas con un celular compartido entre las internas para comunicarse con sus familiares.

En una de los posteos incluyó una frase que decía: “Cumpliendo la maldita condena”. Esta publicación generó un fuerte impacto, debido a que alcanzó más de 125.000 me gusta y 60.000 comentarios, lo que motivó la intervención inmediata del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Después de que requisaran su celda e incautaran el dispositivo, Nahir fue sancionada con 10 días de aislamiento en un calabozo y sin contacto con el exterior, aunque la sanción se redujo a cinco días tras haberse disculpado, según reveló en su momento Infobae. Durante ese periodo, no tuvo acceso a libros, radio ni a ningún tipo de comunicación.

Nahir Galarza en la cárcel

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, la joven admitió su error y reconoció haber infringido las normas al compartir contenido en redes sociales. Desde entonces, no volvió a tener presencia en plataformas digitales.

Lafferriere asumió la defensa de la joven en agosto pasado, con el objetivo de delinear una estrategia jurídica renovada para mejorar las condiciones de detención de su clienta.

En declaraciones periodísticas hechas apenas asumió, el letrado anticipó que evalúa distintas alternativas para que la joven pueda transitar su condena de manera más llevadera.

El crimen y la condena

El crimen ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017. De acuerdo con la investigación, la joven mató a su novio de dos balazos por la espalda en la calle General Paz, entre Pueyrredón y Artigas, donde se encontró el cuerpo al lado de su motocicleta.

Fernando Pastorizzo

El 3 de julio de 2018, Nahir fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y se descartó que el damnificado haya ejercido violencia contra la implicada. Se trata de la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia judicial argentina (19 años, 7 meses y 21 días).

La Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia contra la autora del crimen, por lo que podrá salir de la cárcel recién en 2052, cuando tenga 53 años.

