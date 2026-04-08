Un alumno de 11 años llevó un cuchillo a la escuela en Santa Fe: lo desarmaron familiares, directivos y la policía

Un agente del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, frente a la Escuela N.º 1.106 “San Martín”

Un nuevo episodio de violencia escolar alteró la rutina de la Escuela N.º 1.106 “San Martín” este martes en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Durante la mañana, docentes y directivos activaron un protocolo preventivo por la presencia de un arma blanca en el establecimiento. La intervención rápida de las autoridades escolares, apoyada por fuerzas de seguridad y familiares, evitó que la situación escalara y derivó en la apertura de una investigación oficial para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información brindada por el medio local Aire de Santa Fe, todo comenzó poco después de las 8, cuando un estudiante alertó a personal docente sobre un objeto sospechoso en la mochila de un compañero. La dirección, tras recibir el aviso, convocó al menor señalado y mantuvo una conversación reservada con él. El alumno de 11 años entregó una cuchilla tipo carnicero, cuya hoja medía aproximadamente 15 centímetros y contaba con un mango de madera.

El procedimiento se realizó en presencia de autoridades de la escuela y, al mismo tiempo, se notificó a la madre del estudiante para que se acercara al establecimiento.

Mientras la madre acudía al lugar, el personal escolar optó por dar aviso al 911. Efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé arribaron minutos después, a raíz del llamado desde la institución.

La cuchilla entregada por el alumno, con una hoja de aproximadamente 15 centímetros (Foto: Aire de Santa Fe)

Según el parte oficial, en ningún momento el menor manifestó amenazas ni hacia sus compañeros ni hacia el personal docente. Tampoco hubo personas heridas ni se reportaron situaciones de violencia en el aula.

La secuencia quedó registrada en los reportes que las autoridades educativas elevaron a los organismos pertinentes de protección de la niñez. El caso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán establecer cómo ingresó el estudiante el cuchillo al establecimiento y cuáles serán los pasos a seguir.

La intervención de organismos especializados forma parte del protocolo habitual para este tipo de episodios, con el fin de garantizar la asistencia adecuada tanto al menor involucrado como a su entorno familiar y escolar.

La comunidad educativa de la Escuela N.º 1.106 “San Martín”, ubicada sobre calle 7 de Marzo al 2700, fue informada sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas. La rápida actuación institucional y policial permitió controlar la situación sin mayores consecuencias. Mientras tanto, la investigación administrativa y la intervención de organismos de niñez avanzan para esclarecer los hechos y definir los pasos futuros.

Un alumno fue al colegio en Tucumán con un revólver cargado con seis balas: lo redujeron en plena clase

El revólver incautado en el establecimiento contenía seis balas

Un adolescente de 17 años fue reducido por la policía luego de que ingresara a una escuela de San Miguel de Tucumán con un revólver cargado con seis balas en medio de una clase de Biología. El suceso provocó la intervención inmediata de las autoridades y derivó en la activación de un operativo especial de seguridad en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación.

El episodio se desató cuando un compañero del estudiante advirtió que el joven portaba el arma y notificó sin demora a los directivos del establecimiento educativo. La reacción fue inmediata: las autoridades de la escuela se comunicaron con el 911 y solicitaron la presencia policial. Minutos después, agentes motorizados de la Policía de Tucumán arribaron al lugar y coordinaron el ingreso al aula donde se desarrollaba la clase.

El procedimiento se llevó a cabo sin que se registraran heridos ni situaciones de violencia. Los uniformados lograron reducir al adolescente y, tras requisarlo, confirmaron que llevaba consigo un revólver con seis proyectiles. La hipótesis inicial que manejan los investigadores apunta a que el alumno habría ingresado armado con la intención de intimidar a algunos de sus compañeros, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos dentro del curso o el establecimiento.

La medida de reforzar la vigilancia en los establecimientos educativos fue confirmada tanto por laPolicía de Tucumáncomo por representantes del gobierno provincial. A partir de este caso, se diagraman operativos de control y se evalúan nuevas estrategias para evitar situaciones similares en el futuro. En paralelo, los investigadores indagan el entorno del adolescente y el posible origen del revólver incautado durante el operativo.