Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

La camioneta había sido robada en La Matanza

En un operativo que puso el foco sobre el tráfico ilegal de droga en el noreste argentino, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 1.200 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, cargados en una camioneta que tenía pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, realizado este lunes 29 de diciembre, terminó con el secuestro del vehículo y la sustancia, valuada oficialmente en más de 4.400 millones de pesos.

La acción se concentró en la ciudad de Eldorado, en la ribera del río Paraná, cerca del conocido “Puerto Tuyaí”.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención de la Prefectura Naval Argentina comenzó cerca de las 11:30, cuando personal de la fuerza, apostado en el kilómetro 1.818 del río Paraná, observó sobre la costa una camioneta Chevrolet S10 azul en la que varias personas, aún no identificadas, cargaban bultos de grandes dimensiones.

Toda la droga incautada

Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a toda velocidad por un camino de tierra, dejando atrás el vehículo y su contenido.

De acuerdo con lo consignado por las fuentes consultadas por este medio, la reacción de los uniformados fue inmediata. Al recibir el alerta, otros móviles de la Prefectura se sumaron al operativo, desplegando un amplio rastrillaje por la zona.

La camioneta, con la rueda trasera izquierda desacoplada y la puerta del conductor abierta, fue hallada abandonada en un sendero que conecta la costa con el interior de la provincia.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes detectaron, tanto en el habitáculo como en la caja de carga, varios paquetes rectangulares envueltos en material plástico.

El tuit de la ministra

La verificación de los datos del rodado aportó un dato clave: la Chevrolet S10, dominio NYA-564, tenía pedido de secuestro por robo, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de La Matanza, bajo la órbita de la fiscal Evangelina Sánchez. El cruce de información se realizó a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Este hallazgo sumó un elemento más de gravedad al procedimiento, ya que el vehículo habría sido sustraído en el conurbano bonaerense antes de aparecer en la frontera norte.

Al revisar el contenido de los bultos, los efectivos constataron que se trataba de sustancia vegetal de color verde parduzco, que tras la prueba de campo dio positivo para marihuana.

El conteo realizado en el lugar arrojó un total de 42 bultos, que contenían 1.709 panes compactos del estupefaciente. El pesaje oficial, realizado en presencia de testigos y autorizado por la justicia federal, determinó una cifra precisa: 1.213 kilos con 260 gramos (1.213,260 kg), lo que representa uno de los decomisos más significativos del año en la región.

La Fiscalía Federal de Eldorado, a cargo de la secretaría de Diego Aguilera, tomó intervención inmediata y ordenó el inicio de las actuaciones judiciales bajo trámite ordinario. El Juzgado Federal de Eldorado, encabezado por Miguel Ángel Guerrero y con secretaría de Cynthia Samberg, autorizó el traslado de la droga y el vehículo al “Polideportivo Municipal Héctor H. Ligorria” para su conteo, pesaje y resguardo. Toda la secuencia fue supervisada judicialmente.

El aforo oficial asignado a la sustancia incautada ascendió a 4.473.896.250 pesos, en tanto que el valor del vehículo se estimó en 20.000.000 de pesos. Según los registros, la suma total del procedimiento se ubicó en 4.493.896.250 pesos, una cifra que ilustra la magnitud económica del operativo.

El decomiso y el resguardo de la mercadería quedaron bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina, por orden del juzgado interviniente.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, utilizó la red social X para referirse al caso y subrayó la política del gobierno frente al narcotráfico. “Vamos cerrando el año sin darle tregua al narcotráfico. PNA dio otro megagolpe en Misiones: 1.200 kilos de droga en una camioneta robada. Presencia, control y resultados concretos. Así damos la lucha sin cuartel”, publicó la funcionaria.

