Crimen y Justicia

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Guardar
La camioneta había sido robada
La camioneta había sido robada en La Matanza

En un operativo que puso el foco sobre el tráfico ilegal de droga en el noreste argentino, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 1.200 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, cargados en una camioneta que tenía pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, realizado este lunes 29 de diciembre, terminó con el secuestro del vehículo y la sustancia, valuada oficialmente en más de 4.400 millones de pesos.

La acción se concentró en la ciudad de Eldorado, en la ribera del río Paraná, cerca del conocido “Puerto Tuyaí”.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención de la Prefectura Naval Argentina comenzó cerca de las 11:30, cuando personal de la fuerza, apostado en el kilómetro 1.818 del río Paraná, observó sobre la costa una camioneta Chevrolet S10 azul en la que varias personas, aún no identificadas, cargaban bultos de grandes dimensiones.

Toda la droga incautada
Toda la droga incautada

Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a toda velocidad por un camino de tierra, dejando atrás el vehículo y su contenido.

De acuerdo con lo consignado por las fuentes consultadas por este medio, la reacción de los uniformados fue inmediata. Al recibir el alerta, otros móviles de la Prefectura se sumaron al operativo, desplegando un amplio rastrillaje por la zona.

La camioneta, con la rueda trasera izquierda desacoplada y la puerta del conductor abierta, fue hallada abandonada en un sendero que conecta la costa con el interior de la provincia.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes detectaron, tanto en el habitáculo como en la caja de carga, varios paquetes rectangulares envueltos en material plástico.

El tuit de la ministra
El tuit de la ministra

La verificación de los datos del rodado aportó un dato clave: la Chevrolet S10, dominio NYA-564, tenía pedido de secuestro por robo, emitido por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 de La Matanza, bajo la órbita de la fiscal Evangelina Sánchez. El cruce de información se realizó a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Este hallazgo sumó un elemento más de gravedad al procedimiento, ya que el vehículo habría sido sustraído en el conurbano bonaerense antes de aparecer en la frontera norte.

Al revisar el contenido de los bultos, los efectivos constataron que se trataba de sustancia vegetal de color verde parduzco, que tras la prueba de campo dio positivo para marihuana.

El conteo realizado en el lugar arrojó un total de 42 bultos, que contenían 1.709 panes compactos del estupefaciente. El pesaje oficial, realizado en presencia de testigos y autorizado por la justicia federal, determinó una cifra precisa: 1.213 kilos con 260 gramos (1.213,260 kg), lo que representa uno de los decomisos más significativos del año en la región.

La Fiscalía Federal de Eldorado, a cargo de la secretaría de Diego Aguilera, tomó intervención inmediata y ordenó el inicio de las actuaciones judiciales bajo trámite ordinario. El Juzgado Federal de Eldorado, encabezado por Miguel Ángel Guerrero y con secretaría de Cynthia Samberg, autorizó el traslado de la droga y el vehículo al “Polideportivo Municipal Héctor H. Ligorria” para su conteo, pesaje y resguardo. Toda la secuencia fue supervisada judicialmente.

El aforo oficial asignado a la sustancia incautada ascendió a 4.473.896.250 pesos, en tanto que el valor del vehículo se estimó en 20.000.000 de pesos. Según los registros, la suma total del procedimiento se ubicó en 4.493.896.250 pesos, una cifra que ilustra la magnitud económica del operativo.

El decomiso y el resguardo de la mercadería quedaron bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina, por orden del juzgado interviniente.

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, utilizó la red social X para referirse al caso y subrayó la política del gobierno frente al narcotráfico. “Vamos cerrando el año sin darle tregua al narcotráfico. PNA dio otro megagolpe en Misiones: 1.200 kilos de droga en una camioneta robada. Presencia, control y resultados concretos. Así damos la lucha sin cuartel”, publicó la funcionaria.

<br>

Temas Relacionados

MisionesnarcotráficoPrefectura Navalúltimas noticiasinseguridadrobosLa Matanza

Últimas Noticias

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Al momento del arresto, el acusado iba como pasajero en un coche de una aplicación de viajes. Su nerviosismo lo delató ante la Policía de la Ciudad

Un prófugo buscado por un

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

¿Por qué tres chicos mataron

Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas

Cómo sigue la causa por

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

La medida alcanza a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. La denuncia se remonta a marzo de 2024

Sobreseyeron a los ex jugadores
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
Nicole Neumann desafió a Fabián

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén