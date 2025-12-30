El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry le había confesado el crimen a su familia. Un perro fue la clave para esclarecer el caso

La siguió, la atacó a pocos metros de la esquina y se fue mientras ella se alejaba hasta que morir desangrada sobre una vereda de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador con un tajo en el cuello de 12 centímetros. Así fue el triste crimen de Janet Karina Arotinco Palomino (44) y eso se observa en el video que encabeza esta nota, que se conoció tras el arresto del principal acusado, su amante.

Este martes, Manuel Alberto Norry se negó a declarar ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, quien le imputó el femicidio de Janet, la mujer con la que mantenía una relación sentimental clandestina.

Norry había sido detenido este lunes por la Policía Bonaerense también en Lomas del Mirador: los agentes de la DDI de La Matanza montaron guardia en su domicilio y lo atraparon en las inmediaciones.

La Justicia para ese entonces ya había podido determinar que la madrugada del crimen había ido a bailar a un boliche del barrio porteño de Liniers con Janet y una amiga de la mujer que es, justamente, su cuñada.

El primer video que se conoció del caso: el perro, clave

Luego del femicidio, el ahora detenido se fue a trabajar. De eso también hay videos.

Y una clave del caso fueron las imágenes de las cámaras de seguridad. Así, los investigadores pudieron tener certezas de qué había pasado con la mujer que los vecinos hallaron fallecida en la esquina de Huergo y Sáenz Peña el domingo bien temprano y luego de que sus pedidos de auxilio los despertaran y alertaran.

La otra clave para esclarecer el femicidio fue el perro que se ve en el primer video que se conoció del caso, donde se la ve pasar a Janet y luego al acusado, con su mochila: ahí llevaba la cuchilla de carnicero con la que mató a su amante.

El acusado del femicidio en Lomas del Mirador fue a trabajar tras el crimen

Los investigadores notaron al ver las imágenes que el perro no sólo seguía a Janet, sino que, después del ataque, también iba detrás del agresor. Es decir, los conocía a los dos.

Eso sumado a que lo primero que se descartó tras el hallazgo del cuerpo fue un homicidio en ocasión de robo, ya que la víctima tenía su celular, entre otras pertenencias, como su tarjeta SUBE; la investigación viró hacia un homicida conocido por la víctima.

No pasaron desapercibidos los mensajes que Janet había dejado en sus redes sociales días antes del crimen. “Sola… pero segura”, compartió en su cuenta de Instagram dos semanas antes de ser degollada.

Janet Karina Arotinco Palomino

Entre el 9 y el 10 de diciembre, Janet compartió selfies y fotos con sus amigas con las siguientes reflexiones: “Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio”, escribió en uno de los posteos, mientras que en otro mensaje expresó: “Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad”.

En menos de 48 horas, todo cerró con la identificación de Norry. Fuentes del caso dijeron que el imputado, antes de caer preso, se había quebrado ante sus familiares y les confesó el crimen. Tiene 46 años y padre de una nena. Ahora enfrenta una prisión perpetua.

El que tendrá una ausencia perpetua será el hijo de Janet, que en las redes sociales despidió a su madre: “Descansa en paz, mamá. Te amo. Siempre estarás dentro de mi corazón, viejita linda”.