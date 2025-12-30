Crimen y Justicia

Detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a una brasileña con más de cuatro kilos de cocaína: iba con su bebé

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a la mujer, que viajaba hacia Europa. Quedó detenida y su hijo está con ella

Guardar
La imagen del escáner
La imagen del escáner

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Kethlen Victoria de S.N., una ciudadana brasileña, cuando intentaba transportar más de cuatro kilos de cocaína hacia Europa.

Según pudo saber Infobae, el caso se conoció en las últimas horas, pero ocurrió en Navidad y el operativo se desplegó en el área de Tránsito de Pasajeros, donde los agentes realizaban inspecciones de rutina.

Durante el control sobre el equipaje de mano de la pasajera, que viajaba junto a su hijo de cinco meses, los efectivos de la PSA detectaron prendas de vestir que desprendían un fuerte olor similar al pegamento y notaron que la valija presentaba un peso inusual en relación a su contenido.

Además, la mujer no había registrado equipaje en bodega, un detalle que, sumado a las otras observaciones, motivó una revisión minuciosa conforme a los protocolos establecidos, explicaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

El bolso de la sospechosa
El bolso de la sospechosa

La verificación incluyó un test reactivo, conocido como “coca test”, sobre la ropa y otros objetos dentro del equipaje. El resultado, según el parte oficial, fue una colorimetría turquesa que indicó presunta presencia de clorhidrato de cocaína.

El siguiente paso fue trasladar a la pasajera y a su hijo al asiento de la dependencia policial dentro de la terminal aérea, donde se mantuvo comunicación constante con la justicia.

El "coca test"
El "coca test"

La sustancia hallada fue pesada y, tras la prueba orientativa de campo, se confirmó un total de 4,348 kilogramos de cocaína ocultos en el equipaje. El itinerario de la detenida, que había arribado a la Argentina proveniente de Santiago de Chile, tenía como destino final la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos.

Al tomar intervención, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Secretaría N°18, ordenó la detención incomunicada de Kethlen Victoria de S.N., así como el secuestro de su teléfono celular, la droga incautada y las divisas que portaba. Además, se dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para formalizar la imputación bajo la Ley 22.415.

El bolso donde llevaba la
El bolso donde llevaba la droga

Las fuentes del caso destacaron que, pese a la gravedad de la causa, el hijo menor de la detenida, de apenas cinco meses, quedará bajo su cuidado hasta nueva disposición judicial, conforme a lo resuelto por las autoridades intervinientes.

En Misiones hallaron más de una tonelada de marihuana

En las últimas horas, la Prefectura Naval Argentina incautó más de 1.200 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, cargados en una camioneta que tenía pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, realizado este lunes 29 de diciembre, terminó con el secuestro del vehículo y la sustancia, valuada oficialmente en más de 4.400 millones de pesos. La acción se concentró en la ciudad de Eldorado, en la ribera del río Paraná, cerca del conocido “Puerto Tuyaí”.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención de la Prefectura Naval Argentina comenzó cerca de las 11:30, cuando personal de la fuerza, apostado en el kilómetro 1.818 del río Paraná, observó sobre la costa una camioneta Chevrolet S10 azul en la que varias personas, aún no identificadas, cargaban bultos de grandes dimensiones.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos huyeron a toda velocidad por un camino de tierra, dejando atrás el vehículo y su contenido.

La camioneta, con la rueda trasera izquierda desacoplada y la puerta del conductor abierta, fue hallada abandonada en un sendero que conecta la costa con el interior de la provincia. El conteo realizado en el lugar arrojó un total de 42 bultos, que contenían 1.709 panes compactos del estupefaciente. El pesaje oficial determinó una cifra precisa: 1.213 kilos con 260 gramos (1.213,260 kg), lo que representa uno de los decomisos más significativos del año en la región.

Temas Relacionados

AeroparquenarcotráficoPSAPolicía de Seguuridad Aeroportuariaúltimas noticias

Últimas Noticias

Hallaron más de una tonelada de marihuana en Misiones en una camioneta que había sido robada en La Matanza

Fue durante un operativo de la Prefectura. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos

Hallaron más de una tonelada

Un prófugo buscado por un crimen en La Matanza fue detenido en un control vehicular en Nueva Pompeya

Al momento del arresto, el acusado iba como pasajero en un coche de una aplicación de viajes. Su nerviosismo lo delató ante la Policía de la Ciudad

Un prófugo buscado por un

El video del crimen de Lomas del Mirador: el amante de la víctima se negó a declarar

Las cámaras de seguridad filmaron cómo degollaron a Janet Karina Arotinco Palomino. Manuel Alberto Norry fue indagado por el fiscal Adrián Arribas. Le había confesado el crimen a su familia. IMÁGENES SENSIBLES

El video del crimen de

¿Por qué tres chicos mataron a Jeremías Monzón? El misterio detrás del crimen de las 23 puñaladas

Los investigadores tienen en claro quiénes participaron del asesinato, incluso hay una adolescente de 16 años imputada y detenida, y un menor de 15 identificado, pero es inimputable. Los detalles

¿Por qué tres chicos mataron

Cómo sigue la causa por apuestas ilegales online: nuevos allanamientos y el trasfondo de la investigación judicial

El expediente tuvo un primer gran operativo en octubre, con decenas de detenciones. Ahora, el análisis de lo secuestrado llevó a nuevos procedimientos en Buenos Aires, donde incautaron más de dos millones de dólares, oro y joyas

Cómo sigue la causa por
DEPORTES
La lujosa jugada de Nico

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

TELESHOW
Sofía Gonet se fue de

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia”: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

INFOBAE AMÉRICA

De cortejo a rituales poco

De cortejo a rituales poco conocidos: nuevas evidencias fósiles lograron reconstruir la reproducción de los dinosaurios

Crece el rechazo por la escalada militar de China contra Taiwán: líderes mundiales pidieron “moderación” al régimen de Beijing

Por qué la frase “conócete a ti mismo” de Tales de Mileto impacta en la vida moderna y la era digital

Bolivia registró una caída del 50% en el consumo interno de diésel tras el fin del subsidio a los combustibles

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma