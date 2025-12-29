Crimen y Justicia

Robaron el auto de una mujer en Córdoba, sus hijos estaban dentro y logró salvarlos antes de que el delincuente huya

El episodio ocurrió sobre la avenida Recta Martinolli al 6200, cerca de las 10 de la mañana

La cuadra donde el ladrón
La cuadra donde el ladrón abordó a la madre con sus hijos para robarle el auto (Google Maps)

La mañana del domingo en barrio Argüello, en la ciudad de Córdoba, se vio alterada por un violento asalto que tuvo como víctima a una familia. Una joven de 28 años salvó a sus hijos menores segundos antes de que un hombre armado robara el automóvil en el que estaban.

El episodio ocurrió sobre la avenida Recta Martinolli al 6200, alrededor de las 10:12. Minutos antes, la mujer había estacionado su Honda Civic gris frente a un local comercial de la zona para realizar una compra rápida.

Dejó a sus hijos dentro del vehículo, pero al regresar se encontró con una escena de extrema tensión. Un hombre había subido al auto e intentaba huir, lo que obligó a la mujer a actuar con rapidez para rescatar a los niños.

Sin embargo, tras el hecho, los vecinos narraron otra versión sobre lo ocurrido. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV, testigos indicaron que la víctima se detuvo para cambiarle la remera a uno de sus hijos cuando el delincuente apareció armado y la amenazó para exigirle el auto.

En medio del miedo, la joven suplicó que la dejara sacar al bebé que permanecía en una sillita en el asiento trasero. De esta manera, la mujer rescató a su hijo menor, mientras el hombre tomaba posesión del vehículo.

Tras la alerta de los vecinos, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en la zona para intentar dar con el autor del robo. Por esto mismo, montaron controles en las inmediaciones y se dio aviso a todas las unidades en servicio para rastrear el Honda Civic gris.

El hecho fue caratulado como robo calificado y quedó bajo la órbita de la Justicia provincial. Personal especializado trabajó en la recolección de pruebas y en el seguimiento del vehículo sustraído, que podría haber sido utilizado para otros delitos en la ciudad.

La Policía busca el auto
La Policía busca el auto robado (Policía de Córdoba)

Delincuentes amenazaron a una madre con su bebé para robarle el auto en La Plata

Algo más de un mes atrás, en la localidad de Lisandro Olmos, en La Plata, una familia fue víctima de un violento robo en la tarde del sábado último, cuando una madre fue amenazada con un arma por una banda de delincuentes mientras su hijo de un año permanecía en el auto.

Según informaron fuentes policiales, el intento de robo ocurrió en la puerta de la vivienda de la víctima, sobre calle 52 y 223, cuando regresaba de su comercio.

La mujer, de 35 años, relató que había completado su rutina diaria y no observó movimientos extraños durante el trayecto hacia su casa.

Al llegar, frenó frente al portón y se dispuso a descender del vehículo. Sin embargo, inmediatamente, aparecieron dos individuos encapuchados, que descendieron sorpresivamente de un auto estacionado a poca distancia.

Al percatarse de lo que sucedía, la mujer pidió a los atacantes que no la lastimaran y les advirtió sobre la presencia del bebé, pero recibió una respuesta aún más amenazante.

Dale, bajalo al bebé”, exigió uno de los asaltantes mientras apuntaban directamente a la cabeza de la madre.

El episodio duró menos de dos minutos, en los que los delincuentes intentaron llevarse el auto. Uno de ellos trato de darle arranque, pero no logró hacerlo funcionar al descubrir que el vehículo tenía caja automática.

En medio de la confusión, ese mismo hombre comenzó a gritar instrucciones al resto de la banda, que esperaba en un Peugeot 208 negro estacionado a 20 metros. Un tercer integrante, también encapuchado, bajó del Peugeot y corrió hasta el auto de la víctima, logrando poner en marcha el auto. De esta manera, se dieron a la fuga.

Luego del asalto, la víctima realizó la denuncia correspondiente en la dependencia local. Personal policial tomó intervención inmediata, basándose en los datos y la descripción física de los delincuentes, así como el testimonio de la madre.

