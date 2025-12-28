“Mi corazón se rompió”, el doloroso posteo que hizo la hija del hombre asesinado por usar pirotecnia

La imagen que compartió la hija de la víctima en redes sociales (Gentileza: 0221)

En medio de la investigación por la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez, el hombre que fue asesinado tras una discusión por pirotecnia en La Plata durante la Navidad, su hija compartió en redes sociales una desgarradora publicación. “Mi corazón se rompió”, aseguró Sofía.

A través de sus redes sociales, se conoció que la joven había sido madre hace poco. Por esto, decidió publicar una imagen de su padre con su recién nacida. “Conociste a mi hija y la amaste como si fuera tuya”, recordó al manifestar: “Te necesito, papá”.

En otro posteo donde incluyó una foto en el cementerio, la joven reafirmó: “Con el corazón partido me toca dejarte ir. Perdón me cuesta muchísimo creer, me cuesta dejarte ir. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por haber sido un gran abuelo. Te amamos siempre, nunca nos olvidaremos de vos, una parte de mi se fue con vos te amo. No es un adiós es un hasta luego te amo papá cuídanos siempre".

Ambas publicaciones se dieron a conocer, luego de que el agresor, identificado como J. C. M. (68), declarara ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata. Al ser cuestionado por las autoridades judiciales, el acusado sostuvo que el tiroteo ocurrió por accidente tras una disputa.

“El disparo se produjo cuando me resbalé en la escalera”, explicó el jubilado, después de que reconociera haber efectuado dos tiros. Sin embargo, también negó haber tenido cualquier intención de venganza o ataques adicionales mientras Ramírez estaba herido en el suelo.

El hombre permanece detenido e imputado por homicidio

Tras conocerse esta versión, los testigos y familiares presentaron un relato opuesto. Según la información publicada por el medio platense 0221, la viuda de la víctima, Malvina, aseguró que al regresar al monoblock la noche de los hechos, el vecino los aguardaba en la escalera y abrió fuego sin previo aviso.

“No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano, después le tiró a él, que lo dejó en la escalera tirado, con dos tiros”, relató la mujer, quien agregó que el atacante disparó nuevamente al ver que Ramírez aún vivía.

De hecho, la viuda aseguró haber escuchado como el acusado le preguntó: “¿Todavía estás vivo, vos?”, antes de efectuar el segundo disparo. Asimismo, afirmó que “este hombre seguía tirando tiros ya con mi marido muerto en la escalera”.

Por otro lado, la mujer afirmó que el acusado sería una persona conflictiva, tras contar que ese mismo día había amenazado a la víctima con matarlo. “A esa hora salió a decir que iba a matar a mi marido”, rememoró.

No obstante, apuntó que el hombre también habría tenido problemas con otras personas del barrio, a quienes había instigado para que no hiciera ruido, pusieran música o tiraran fuegos artificiales. “Nos metimos adentro para evitar problemas. A la tarde salimos, salió de nuevo él a molestar y nos metimos adentro”, reconstruyó en declaraciones brindadas a Telefe Noticias.

Un revolver encontrado en la casa del agresor

Luego de que se diera aviso a la policía, J. C. M. fue detenido bajo la acusación de homicidio tras el asesinato de su vecino, hecho ocurrido en un monoblock de la calle 609 entre 3 y 4, ubicado en el Barrio Aeropuerto de la capital bonaerense. La víctima, identificada como Ramírez, fue hallada sin vida en una escalera del complejo, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.

Después de que se cometiera el delito, el clima en la zona se intensificó cuando un grupo de residentes prendió fuego al Peugeot 504 propiedad del acusado, lo que motivó un operativo policial para contener posibles altercados adicionales.

Mientras se realizaban las pesquisas pertinentes, la Policía incautó una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y diversas municiones. Entre los proyectiles hallados, indicaron que había dos con punta troncocónica, una teflonada azul y una calibre 40 con punta cónica.

En el domicilio del acusado, los investigadores también encontraron una funda para pistola y ratificaron que ninguna de las armas tenía pedido de secuestro. Para ese momento, el sospechoso había sido trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, con la intervención del fiscal Patricio Barraza y el gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. El fiscal coordinó el procedimiento judicial y forense, solicitando la presencia del personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo.