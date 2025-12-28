Crimen y Justicia

Julieta Makintach, protagonista del escándalo judicial del año: destituida y con una causa penal abierta

La exjueza se quedó sin su cargo tras autorizar la grabación de un documental durante el juicio oral por la muerte de Maradona. Su situación, sin embargo, no está cerrada

Guardar
Julieta Makintach en el jury.
Julieta Makintach en el jury. Fotografía: AG La Plata

Si hubo un escándalo judicial que indudablemente marcó el 2025 fue el que hizo famosa a Julieta Makintach, la exjueza que arrancó el año frente a su mayor desafío laboral y terminó destituida por mal desempeño tras frustrar uno de los juicios más esperados: el de la muerte de Diego Maradona.

Desde marzo, Makintach tenía la tarea de integrar el tribunal que determinaría, tras un extenso debate oral, si existieron responsabilidades médicas en el fallecimiento del Diez. Al tratarse del máximo ídolo del fútbol argentino, se anticipaba que todo lo que sucediera en esa sala de audiencias tendría una amplia repercusión pública. Y así fue.

El juicio arrancó en la fecha pautada y fluyó con cierta normalidad hasta el jueves 15 de mayo, cuando el proceso llevaba más de dos meses de desarrollo. Ese día, el nombre Julieta Makintach empezó a cobrar notoriedad: Julio Rivas, el abogado del neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, la acusó en plena audiencia de haber autorizado a camarógrafos a filmar el debate, algo que estaba prohibido. Fue el principio del fin.

Makintach negó la acusación. No obstante, los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry -representantes de Dalma y Giannina Maradona, y Verónica Ojeda- denunciaron la presunta irregularidad y, en consecuencia, se abrió una investigación en la UFI N°1 de San Isidro, a cargo de los fiscales José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb.

Makintach en su jury (Aglaplata)
Makintach en su jury (Aglaplata)

En pocas horas ya se había empezado a hablar de un “documental escandaloso”. Es que en el marco de la causa, los responsables de la investigación hallaron rápidamente pruebas que reforzaron la sospecha de que Makintach estaba filmando una miniserie sobre el juicio por Maradona. Y que la protagonista era ella.

Entre los elementos encontrados, descubrieron un teaser, un guion -que luego dijeron que era un punteo de ideas- y decenas de videos de alta calidad donde se veía a la exmagistrada desfilar por instalaciones del palacio judicial de San Isidro y hablar a las cámaras sobre su rol el caso por el Diez.

Luego se supo más: el documental se iba a llamar “Justicia Divina”, había sido idea de una amiga suya de la infancia junto a la pareja de otra compañera de su grupo, y habían contactado a un productor audiovisual para desarrollarla. El camarógrafo contratado para grabar también le admitió a los fiscales que lo habían llamado para hacer un film sobre Makintach y que la autorización para grabar la había dado ella.

Tras conocer toda esta prueba, el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo por sospecha de parcialidad. Al mismo tiempo, empezaron a acumularse los pedidos de juicio político para que sea juzgada por sus irregularidades y la Suprema Corte Bonaerense decidió suspenderla temporalmente de su cargo hasta esclarecer el hecho.

El abogado Darío Saldaño, defensor
El abogado Darío Saldaño, defensor de la exjueza

En ese contexto, Makintach usó su última carta: presentó su renuncia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con la esperanza de evitar un jury y ser destituida. Pero el mandatario no la aceptó y permitió que el proceso constitucional avance. Meses después, se conformó un jurado de enjuiciamiento, los integrantes analizaron la prueba y admitieron las acusaciones contra la exjueza.

Antes de que se estableciera la fecha de inicio del juicio político, los fiscales de la UFI N°1 de San Isidro -que continuaron investigándola- informaron que habían recabado pruebas suficientes para endilgarle 5 delitos: cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. En este sentido, pidieron que sea destituida para poder avanzar con el debido proceso y poder llamarla a indagatoria, ya que con los fueros no podían.

En noviembre comenzó el juicio político, que duró apenas una semana. Un jurado integrado por 10 conjueces y presidido por Hilda Kohan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, decidió destituirla por unanimidad.

El capítulo que falta

En diálogo con Infobae, Julieta Makintach dijo que, después de lo que pasó en este 2025, ya no quería ser parte de la Justicia, aunque subrayó que tampoco esperaba ser destituida. En este sentido, tras el veredicto, la exjueza presentó un recurso de inaplicabilidad de ley en el que sostuvo que la sentencia que la removió del cargo violó las garantías constitucionales.

Además, acusó al jury de arbitrario y dijo que la participación de Hilda Kohan en el jurado tornó inválido todo el proceso porque ya había intervenido previamente en la causa al disponer su suspensión disciplinaria. Dijo que tenía una opinión emitida.

El jurado de enjuiciamiento que
El jurado de enjuiciamiento que la destituyó a Makintach

La apelación fue rechazada por el propio jurado, aunque desde la defensa de Makintach -encabezada por Darío Saldaño- señalan que la denegaron cuando ya varios miembros habían asumido otros cargos, por lo que consideran que lo definió un tribunal desintegrado. Así, interpuso un recuso de queja a la Suprema Corte Bonarense para que se revise la destitución. Si este es rechazado, ya adelantaron que recurrirán a la Corte Suprema de Nación.

Al mismo tiempo, resta saber cómo procederán los fiscales a cargo de la causa penal contra la exjueza, quienes ahora pueden avanzar judicialmente cómo con cualquier ciudadano.

En diciembre, los funcionarios continuaron tomando algunas declaraciones testimoniales para conocer detalles de cómo se gestó el documental sobre el caso Maradona. No obstante, al cierre de esta nota, todavía no habían llamado a indagatoria a ninguno de los sospechosos que tiene el expediente. Probablemente, el último capítulo del escándalo judicial del 2025 se cierre en 2026.

Temas Relacionados

Julieta MakintachJury a Julieta MakintachLa PlataÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a una adolescente por el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe

Tiene 16 años, había desaparecido junto a la víctima y luego fue hallada días después. La Policía además realizó allanamientos y secuestró celulares

Detuvieron a una adolescente por

Se conoció el resultado preliminar de la autopsia al hombre que murió tras enfrentarse a la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Juan Gabriel González sufrió “lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen”, en medio de disturbios durante la tarde del jueves pasado. Son siete los efectivos involucrados en el hecho, uno de los cuales fue pasado a disponibilidad

Se conoció el resultado preliminar

Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrino de 9 años en Azul

El menor relató que los hechos sucedían cada vez que iba a su casa para jugar con su primo. El imputado se negó a declarar ante la fiscalía

Detuvieron a un hombre acusado

Córdoba: balearon a un niño en Navidad y detuvieron a una joven de 21 años

La Justicia aún investiga las circunstancias del hecho. El menor está internado y evoluciona de manera favorable

Córdoba: balearon a un niño

Quién era el hombre que murió tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad en Villa Lugano

Se trata de Juan Gabriel González, de 45 años. Era pintor y padre de dos chicos. La principal sospecha es que fue asesinado por un disparo policial

Quién era el hombre que
DEPORTES
El video de Miguel Borja

El video de Miguel Borja entrenando en la montaña luego de comerse cuatro empanadas: “Esto es para machos”

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

TELESHOW
Soledad Silveyra habló sobre la

Soledad Silveyra habló sobre la salud de Luis Brandoni a un mes de que recibiera el alta de su internación

Mirtha Legrand cerró el año con un look deslumbrante y sofisticado basado en color lavanda con paillettes

El ida y vuelta de Evangelina Anderson y Ian Lucas en redes sociales que alimentó los rumores de romance: “Hermosa”

Laurita Fernández luego del debut: “Cada día veo más gente en Mardel, va a ser una temporada movida”

Mirtha Legrand criticó la decisión de Edith Hermida al no seguir a Beto Casella en su nuevo proyecto: “Yo no lo haría”

INFOBAE AMÉRICA

Myanmar celebra elecciones generales sin

Myanmar celebra elecciones generales sin oposición prodemocrática en un proceso liderado por la junta militar

Belleza, inteligencia y profundidad: tres películas excepcionales para disfrutar y pensar

Cinco libros no es nada: mis elegidos de 2025, cuando el mundo se manifestó en los detalles

Cuando me enfermé, mi novela mejoró

Nasry Asfura respaldó a Donald Trump en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: “Es sensato”