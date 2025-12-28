Desbarataron una banda que estafaba bajo la modalidad “cuento del tío” con llamadas telefónicas

La Policía de la Ciudad desbarató una banda que realizaba estafas bajo la modalidad “cuento del tío”

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires logró desarticular una banda dedicada a estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, tras una investigación que culminó con dos allanamientos en los barrios porteños de Vélez Sarsfield y Floresta.

En los procedimientos se secuestraron numerosos teléfonos celulares y dispositivos electrónicos clave para la causa, y fueron identificadas 12 personas presuntamente vinculadas a la maniobra delictiva.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en febrero de este año, cuando una mujer fue víctima de una estafa mientras se encontraba fuera de su domicilio. Según consta en la causa, la maniobra comenzó con un llamado telefónico recibido por la empleada doméstica de la damnificada. Del otro lado de la línea, un hombre que se presentó como contador de la familia le indicó que debía retirar de manera urgente una suma de dinero en dólares que la propietaria tenía guardada en la vivienda.

Con un discurso convincente y apelando a la confianza, el estafador logró engañar a la empleada, quien siguió las instrucciones sin sospechar que se trataba de un fraude. En ese contexto, rompió un placard donde se encontraban los ahorros de la dueña de casa y entregó el dinero a un individuo que se presentó en el domicilio haciéndose pasar por el supuesto contador. Posteriormente, se comprobó que toda la situación había sido parte de una maniobra cuidadosamente planificada.

A partir de este hecho, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, con la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 12, ordenó el inicio de tareas investigativas. El trabajo estuvo a cargo de personal de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, que desplegó diversas medidas para reconstruir el recorrido del dinero y dar con los responsables.

Entre las tareas realizadas se incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la identificación de vehículos utilizados durante el hecho y el seguimiento de las comunicaciones telefónicas. Estas diligencias permitieron establecer vínculos entre distintas personas y domicilios, lo que derivó en la localización de los posibles integrantes de la banda.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Moctezuma al 1400 y Sanabria al 1400. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 15 teléfonos celulares, una notebook, un DVR, dos pen drives, tres adaptadores de memoria y una tarjeta SIM, elementos que serán peritados para avanzar en la investigación y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Si bien no se registraron detenciones, durante los allanamientos fueron identificadas 12 personas, que quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas ni imputaciones en los próximos días.

Otro caso similar, en Junín

Dos meses atrás, un operativo policial coordinado en la ciudad bonaerense de Junín culminó con la detención de un hombre de 38 años, identificado como J.J.D., acusado de integrar una organización criminal dedicada a realizar estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”.

La investigación, iniciada a partir de la denuncia de un jubilado de 87 años, permitió además el secuestro de un vehículo robado con documentación apócrifa y la incautación de drogas.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 13 de noviembre, cuando la víctima recibió un llamado en su teléfono fijo. Del otro lado de la línea, una mujer fingió ser su nieta y le indicó que debía cambiar dinero en el banco por dólares. Siguiendo el engaño, pocos minutos después un hombre se presentó en el domicilio del jubilado, se identificó como “empleado bancario” y recibió una bolsa con 400.000 pesos en efectivo. Recién horas más tarde, el damnificado advirtió la estafa al notar, además, la desaparición de su teléfono celular.

Tras la denuncia radicada en la Subcomisaría de Alem, la causa quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem, la UFIyJ N° 8 de Junín y otras dependencias especializadas.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas y rastrearon las comunicaciones telefónicas utilizadas por la banda. De ese trabajo surgió la identificación de un Toyota Etios gris con patentes y documentación falsas, vehículo que tenía pedido de secuestro activo por robo agravado desde agosto, con intervención policial de Morón.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio de Junín. Allí fue detenido J.J.D., se secuestró el automóvil involucrado, tarjetas SIM, equipos de grabación, un celular, 150 dólares en efectivo y pequeñas cantidades de marihuana y cocaína.

Según las fuentes, el acusado habría cumplido el rol de “contador bancario” en la maniobra. Quedó imputado por estafa, robo automotor agravado, uso de documentación falsa y tenencia de estupefacientes.