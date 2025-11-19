Le hacía el “cuento del tío” a jubilados en Junín y terminó detenido

Un operativo coordinado en Junín terminó con la detención de un hombre de 38 años identificado como J.J.D., quien está acusado de integrar una organización criminal dedicada a realizar las clásicas estafas del “cuento del tío”. La investigación terminó también con el secuestro de un vehículo robado —con documentación falsa— y la incautación de drogas.

Todo comenzó cuando el pasado 13 de noviembre, un jubilado de 87 años denunció en la Subcomisaría de Alem que una mujer lo había llamado a su teléfono fijo fingiendo ser su nieta. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la integrante de la banda le pidió a la víctima que preparara dinero para cambiarlo en el banco por dólares.

Pocos minutos después, un hombre tocó a la puerta y se presentó como “empleado bancario”. En ese momento, el jubilado de 87 años entregó una bolsa de nailon con 400.000 pesos argentinos en efectivo. Horas más tarde, comprendió que había sido estafado al detectar el faltante de su teléfono celular.

A instancias de la denuncia, la investigación fue asignada a la Ayudantía Fiscal de L. N. Alem, a cargo de José Ignacio Fernández, junto con la SubDDI Leandro N. Alem, la UFIyJ N° 8 de Junín y la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín. Los agentes comenzaron el seguimiento del caso mediante el análisis de las cámaras de vigilancia públicas y privadas, así como el rastreo de las llamadas telefónicas involucradas. El análisis minucioso de las imágenes permitió identificar un vehículo Toyota Etios gris —con documentación y patentes falsas— involucrado en el ilícito, el cual tendría pedido de secuestro activo por robo agravado automotor, con intervención de la policía de Morón desde agosto.

El hombre, de 38 años, fue arrestado durante un allanamiento después de que un jubilado entregara 400.000 pesos a la banda que fingía ser personal bancario

Las tareas de inteligencia avanzaron sobre el circuito de llamadas y los desplazamientos del rodado, hasta recabar pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento en un domicilio de la ciudad de Junín. Al ingresar al lugar, los efectivos aprehendieron a J.J.D, hallaron el vehículo Toyota Etios involucrado, y secuestraron documentación apócrifa vinculada al automóvil, distintas tarjetas SIM, DVR de grabación, un teléfono celular y USD 150 en efectivo. Durante la inspección, también se incautaron dos envoltorios de nailon con marihuana (7 gramos) y uno con cocaína (1 gramo), sustancias que arrojaron resultado positivo en los test de campo realizados.

La investigación permitió determinar que J.J.D. tenía antecedentes y se lo sindicó, según las fuentes consultadas, como la persona que cumplió la función de “contador bancario” en el episodio. El hombre quedó imputado como presunto autor de estafa bajo la modalidad “cuento del tío”, robo agravado automotor, infracción a los artículos 289 y 292 del Código Penal por documentación falsa e infracción a la ley 23.737 por tenencia de estupefacientes.

Fuentes de la Ayudantía Fiscal resaltaron a Infobae el despliegue conjunto de detectives de la SUBDDI, la subcomisaría de Alem y el Grupo Operativo de Vedia, que intervino en el análisis de información y registros fílmicos. El Juzgado Federal de Junín dispuso que el automóvil, de acuerdo con el número de chasis y motor, quede retenido bajo el cargo de robo agravado automotor, mientras que la Ayudantía Fiscal avaló la remisión de J.J.D. a sede judicial para indagatoria.

El operativo incluyó la notificación al imputado de los cargos previstos en la Ley 23.737 por la tenencia de sustancias ilegales, procedimiento que estuvo en manos de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes de Junín. A J.J.D. se le trasladó junto con todos los elementos secuestrados, conforme lo ordenó la fiscalía interviniente, bajo los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal argentino.

El caso permanece bajo instrucción judicial, con intervención de la UFIyJ N° 8 de Junín, el Juzgado Federal de Junín y las áreas de estupefacientes del Ministerio Público bonaerense.