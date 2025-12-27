Un conductor alcoholizado atropelló y mató a un hombre en Santiago del Estero: pensó que era un caballo

El accidente se produjo en la Ruta 333 (Google Maps)

Un trágico accidente ocurrió en las últimas horas en la provincia de Santiago del Estero, en donde un hombre murió tras ser atropellado por un conductor alcoholizado que circulaba a bordo de una camioneta.

El hecho se produjo durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta Provincial 333, en el departamento Río Hondo. La víctima, un peatón, fue embestida por una camioneta conducida por un joven oriundo de Tucumán.

Según informaron medios locales, la tragedia se desató alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del paraje conocido como La Soledad. En el vehículo viajaban cuatro personas provenientes de la provincia vecina, quienes regresaban de una noche de fiesta.

Los efectivos de la Subcomisaría de Villa Río Hondo fueron quienes recibieron un llamado que alertaba sobre el siniestro vial. Al arribar al lugar, encontraron a un grupo de personas asistiendo a un hombre que yacía inconsciente sobre la calzada. Tras solicitar una ambulancia, los médicos constataron que la víctima había fallecido en el lugar.

Ante la situación, se dio intervención al fiscal de turno, Ignacio Guzmán, y a los peritos de Criminalística. A unos 500 metros del cuerpo fue hallada una camioneta Volkswagen Amarok detenida sobre la banquina. El vehículo era conducido por un hombre de 38 años identificado como Flavio Joaquín Valdez, de acuerdo con el diario El Liberal.

La versión inicial del conductor -quien se encontraba alcoholizado- fue que momentos antes había salido de un baile en la zona de El Manantial y se dirigía por la ruta 333 hacia su domicilio. Viajaba acompañado por tres amigos y su hijo, un menor de edad.

El frente de la camioneta tras el accidente.

Valdez sostuvo además que creyó haber impactado contra un caballo, lo que lo llevó a detener la marcha a varias cuadras del lugar del choque. Sin embargo, al regresar a pie, advirtió que se trataba de una persona que ya se encontraba sin vida a causa de las heridas.

Personal de Seguridad Vial le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

La pareja de la víctima fatal se presentó en el lugar para identificarlo. Se trataba de Gustavo Esteban Serrano, con domicilio en la localidad de El Ojito, departamento Pellegrini, quien residía de manera transitoria en el paraje.

Por orden del Ministerio Público Fiscal se realizaron tareas de planimetría, fotografías y toma de declaraciones testimoniales. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras que la camioneta fue secuestrada de manera preventiva.

El conductor quedó detenido, acusado de homicidio culposo en accidente de tránsito.

Este lunes, en la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje El Naranjito, se produjo un choque frontal que dejó cinco personas fallecidas y tres heridas. La colisión involucró a un Volkswagen Voyage utilizado como remís y una Toyota Hilux.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 1195, en una zona donde la ruta funcionaba con un bypass por banquina para ambos sentidos, hecho confirmado por fuentes consultadas por Infobae. El impacto, de acuerdo con los informes, ocurrió mientras ambos vehículos circulaban en sentido contrario.

En el Volkswagen Voyage viajaban seis personas, de las cuales cinco perdieron la vida en el acto. Entre las víctimas fatales se encuentran Pablo Ovejero, de 57 años, quien conducía el automóvil, Ramón Marcelo Bulacio (64), Arnaldo Andrés Alderete (32), Liliana Fernández Álvarez (29) y Yenifer Valentina Alderete, una niña de 3 años.

Milagrosamente, Andrea Micaela Bulacio, con domicilio en Pinamar, logró sobrevivir al impacto. Fue asistida de urgencia en el sitio y posteriormente trasladada al hospital Regional de la capital provincial.

En cuanto a la Toyota Hilux, dos personas viajaban en su interior y ambas resultaron lesionadas. Eduardo Palomino, comisionado de Amicha, con domicilio en Chañar Pozo de Arriba, y Liter Octavio Corregidor, de 55 años y residente en la zona de Haipapuca, fueron atendidos en el lugar y derivados para su evaluación médica al Hospital Regional y al CIS Termas, respectivamente.