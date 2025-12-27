Córdoba: balearon a un niño en Navidad y detuvieron a una joven de 21 años

El menor herido en Córdoba fue trasladado al Hospital de Niños, donde permanece internado y evoluciona favorablemente tras recibir atención médica urgente

Un trágico hecho tuvo lugar en la provincia de Córdoba durante la tarde del 25 de diciembre, donde un niño resultó herido de un disparo y debió ser trasladado de urgencia a un hospital local. El hecho ocurrió en el barrio General Savio y generó una rápida intervención de la policía y las autoridades judiciales. Tras las primeras investigaciones, este sábado una joven de 21 años fue detenida.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho aún no fueron esclarecidas y permanecen bajo investigación. De acuerdo con fuentes policiales, el niño sufrió una herida de bala y recibió asistencia inmediata de su padre, quien lo trasladó al Hospital de Pronta Atención COMIPAZ. En el centro médico, los profesionales constataron que el menor presentaba una lesión en la frente provocada por un disparo.

Una vez en el hospital y luego de la actuación urgente del personal de salud, los profesionales ordenaron el traslado del menor al Hospital de Niños, donde permanece internado bajo observación médica. Fuentes del caso indicaron que mantiene una evolución favorable.

La gravedad del incidente derivó en la intervención del departamento Homicidios de la fuerza provincial, que inició una investigación exhaustiva para esclarecer cómo se produjo el disparo.

Las tareas investigativas llevaron a la detención de una joven de 21 años en las últimas horas, quien quedó a disposición de la Justicia, a la espera de nuevas disposiciones judiciales. En el marco de la causa actúa el fiscal Pablo Cuenca Tagle, titular de la Fiscalía de Género turno 6°.

Por el momento, las autoridades no precisaron detalles sobre el posible vínculo entre la persona detenida y el niño, ni sobre el contexto en el que se produjo el disparo.

Una menor de 12 años herida por una bala perdida en Navidad

En Ramos Mejía, una adolescente de 12 años resultó gravemente herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad y continúa en estado delicado

También en el marco de los festejos de Navidad, una niña de 12 años resultó impactada por una bala perdida en Morón, provincia de Buenos Aires, y permanece internada en grave estado en la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía. El proyectil está alojado en el cráneo, y hasta ahora no se pudo realizar el procedimiento para quitarlo.

El episodio tuvo lugar pasada la medianoche en la esquina de Pedro Castelli y Madero, en Villa Sarmiento, cuando la menor estaba con su familia en la calle y se descompensó repentinamente. Al socorrerla, detectaron una herida sangrante en la nuca, que luego supieron que había sido un disparo.

El proyectil que hirió a la menor en Ramos Mejía permanece alojado en su cráneo y los médicos todavía no pudieron extraerlo por la complejidad del caso

“Es una situación que cambia minuto a minuto. Afortunadamente, ahora está estable. Le realizaron un procedimiento, pero seguimos atentos a su evolución. Pedimos fuerza para su recuperación. Cada vez más vecinos se acercan a decir que hallaron proyectiles en sus casas. Solicitamos a la policía que intervenga y avance con la investigación”, expresó Mariana, la tía de la niña, quien dialogó con los medios poco después del hecho.

La causa está a cargo de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, quien solicitó que le hicieran una tomografía a la víctima para analizar el plomo que la hirió e intentar determinar a qué calibre pertenece. Los resultados del estudio se analizaron con tecnología de alta resolución, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. De acuerdo al informe realizado, la bala que impactó en la nena sería de calibre 9 o 38, que tienen casi las mismas dimensiones.

Al mismo tiempo, los investigadores están confrontando los proyectiles secuestrados el jueves en las inmediaciones de la casa de la víctima con un banco de armas que posee la Policía Federal. El hallazgo de balas perdidas en la zona fue denunciado por los vecinos de la nena.

Además, la fiscal Courtade continúa relevando las cámaras del lugar y analizando videos de interés que fueron sumados a la causa en las últimas horas. Por el momento, no hay sospechosos puntuales ni domicilios en mira para posibles allanamientos: según fuentes del caso, hay diferentes líneas investigativas que se están evaluando y no se descarta ninguna. No obstante, la identificación del calibre de la bala ya es una buena aproximación.