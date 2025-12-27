Cómo se encuentran de salud los dos indigentes que fueron prendidos fuego en Rosario

Las dos víctimas continúan hospitalizadas y bajo tratamiento (X: @MuniRosario)

Durante el mes de diciembre, dos indigentes resultaron gravemente heridos al haber sido prendidos fuegos en Rosario. Desde ese entonces, ambos se encuentran internados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en donde evolucionan de manera positiva bajo estricto seguimiento médico.

El último caso registrado ocurrió durante la mañana de Navidad, cuando David, de 22 años, fue atacado en la zona de French al 2000, en la zona norte de la ciudad. Aparentemente, el joven se encontraba en la vía pública cuando fue rociado con nafta y prendido fuego.

Por el momento no hay detenidos, ya que los responsables del siniestro habrían sido dos adolescentes de 13 años. Incluso, la madre de uno de ellos los habría identificado en la escena de los hechos. Sin embargo, el otro menor habría negado la supuesta quema del indigente y aseguró que, en realidad, habrían intentado apagar el fuego que habría sido iniciado por otras personas.

Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación del fiscal de Menores, Ernesto Ducasse, ordenó que el principal acusado quede a resguardo de su madre. De la misma manera, confirmaron que se logró secuestrar una botella y un encendedor, que habrían sido utilizados para cometer el ataque.

La zona donde el joven de 22 años fue prendido fuego

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la directora del HECA, Andrea Becherucci, detalló que el joven ingresó con quemaduras en el tórax, abdomen y brazo derecho. Así, las quemaduras habrían afectado más del 25 por ciento de la superficie corporal.

A pesar de la gravedad de las lesiones, la especialista aseguró que David permaneció consciente tras el ataque y pudo respirar por sus propios medios desde que fue ingresado en urgencias. Actualmente, se encuentra internado en unidad de quemados “para seguimiento y control”.

El primer caso tuvo como víctima a Alexis Gabriel Ardiles, de 29 años, quien sufrió quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo. El joven había sido atacado junto a su hermano el 8 de diciembre debajo de un puente en la zona norte de Rosario.

Aunque no se confirmó, se cree que ambos habrían sido víctimas de un presunto acto de venganza relacionado con un supuesto robo. A raíz de esto, el paciente ingresó en estado crítico y requirió sedación, intubación y asistencia respiratoria mecánica.

En noviembre, un hombre había sido prendido fuego mientras dormía en un auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de estas semanas, Becherucci señaló que el joven “evolucionó favorablemente y está estabilizado. Fue dado de alta de la terapia intensiva y se encuentra en la unidad de quemados”. Pese a la mejoría, indicaron que todavía necesita cuidados continuos e injertos de piel debido al compromiso de las vías respiratorias y a la profundidad de las heridas.

Por otro lado, la directora del HECA remarcó la diferencia entre ambos episodios. Mientras que Ardiles debió ser conectado a respirador durante varios días por el “compromiso de las vías respiratorias” y las “heridas más profundas”, David mantendría un pronóstico más favorable.

En línea con esto, señalaron que estos ataques no serían aislados. Sobre todo, a lo largo de 2025, Rosario registró al menos dos agresiones adicionales contra personas indigentes. Una de ellas ocurrió el 3 de noviembre, cuando un joven de 28 años fue atacado mientras dormía dentro de un Renault 12, que se encontraba estacionado en Cullen y Génova.

De igual forma, en marzo, hubo un caso fatal. Se trató del caso de Hugo Orlando Silva Viera, de 45 años, quien había sido abordado por un grupo de adolescentes en la esquina de Grandoli y 24 de Septiembre, rociado con combustible y prendido fuego.

Varios vecinos aseguraron que la víctima “no molestaba a nadie y era respetuoso”. Tras el ataque, fue derivado al HECA e intubado por lesiones respiratorias, pero su muerte se confirmó la noche del domingo 9 de marzo a las 22:35 a causa de las heridas.