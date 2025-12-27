Crimen y Justicia

Cómo se encuentran de salud los dos indigentes que fueron prendidos fuego en Rosario

A lo largo del año, se contabilizaron un total de cuatro ataques contra personas en situación de indigencia. En marzo, un hombre de 45 años murió producto de la gravedad de las heridas sufridas

Guardar
Las dos víctimas continúan hospitalizadas
Las dos víctimas continúan hospitalizadas y bajo tratamiento (X: @MuniRosario)

Durante el mes de diciembre, dos indigentes resultaron gravemente heridos al haber sido prendidos fuegos en Rosario. Desde ese entonces, ambos se encuentran internados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en donde evolucionan de manera positiva bajo estricto seguimiento médico.

El último caso registrado ocurrió durante la mañana de Navidad, cuando David, de 22 años, fue atacado en la zona de French al 2000, en la zona norte de la ciudad. Aparentemente, el joven se encontraba en la vía pública cuando fue rociado con nafta y prendido fuego.

Por el momento no hay detenidos, ya que los responsables del siniestro habrían sido dos adolescentes de 13 años. Incluso, la madre de uno de ellos los habría identificado en la escena de los hechos. Sin embargo, el otro menor habría negado la supuesta quema del indigente y aseguró que, en realidad, habrían intentado apagar el fuego que habría sido iniciado por otras personas.

Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación del fiscal de Menores, Ernesto Ducasse, ordenó que el principal acusado quede a resguardo de su madre. De la misma manera, confirmaron que se logró secuestrar una botella y un encendedor, que habrían sido utilizados para cometer el ataque.

La zona donde el joven
La zona donde el joven de 22 años fue prendido fuego

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la directora del HECA, Andrea Becherucci, detalló que el joven ingresó con quemaduras en el tórax, abdomen y brazo derecho. Así, las quemaduras habrían afectado más del 25 por ciento de la superficie corporal.

A pesar de la gravedad de las lesiones, la especialista aseguró que David permaneció consciente tras el ataque y pudo respirar por sus propios medios desde que fue ingresado en urgencias. Actualmente, se encuentra internado en unidad de quemados “para seguimiento y control”.

El primer caso tuvo como víctima a Alexis Gabriel Ardiles, de 29 años, quien sufrió quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo. El joven había sido atacado junto a su hermano el 8 de diciembre debajo de un puente en la zona norte de Rosario.

Aunque no se confirmó, se cree que ambos habrían sido víctimas de un presunto acto de venganza relacionado con un supuesto robo. A raíz de esto, el paciente ingresó en estado crítico y requirió sedación, intubación y asistencia respiratoria mecánica.

En noviembre, un hombre había
En noviembre, un hombre había sido prendido fuego mientras dormía en un auto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de estas semanas, Becherucci señaló que el joven “evolucionó favorablemente y está estabilizado. Fue dado de alta de la terapia intensiva y se encuentra en la unidad de quemados”. Pese a la mejoría, indicaron que todavía necesita cuidados continuos e injertos de piel debido al compromiso de las vías respiratorias y a la profundidad de las heridas.

Por otro lado, la directora del HECA remarcó la diferencia entre ambos episodios. Mientras que Ardiles debió ser conectado a respirador durante varios días por el “compromiso de las vías respiratorias” y las “heridas más profundas”, David mantendría un pronóstico más favorable.

En línea con esto, señalaron que estos ataques no serían aislados. Sobre todo, a lo largo de 2025, Rosario registró al menos dos agresiones adicionales contra personas indigentes. Una de ellas ocurrió el 3 de noviembre, cuando un joven de 28 años fue atacado mientras dormía dentro de un Renault 12, que se encontraba estacionado en Cullen y Génova.

De igual forma, en marzo, hubo un caso fatal. Se trató del caso de Hugo Orlando Silva Viera, de 45 años, quien había sido abordado por un grupo de adolescentes en la esquina de Grandoli y 24 de Septiembre, rociado con combustible y prendido fuego.

Varios vecinos aseguraron que la víctima “no molestaba a nadie y era respetuoso”. Tras el ataque, fue derivado al HECA e intubado por lesiones respiratorias, pero su muerte se confirmó la noche del domingo 9 de marzo a las 22:35 a causa de las heridas.

Temas Relacionados

RosarioIndigentesFuegoAtaquesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una bebé de un año tuvo que ser internada en Chaco, luego de ingerir cocaína de forma accidental

Entre los síntomas que presentaba la pequeña, indicaron que tenía náuseas, irritación y se encontraba inquieta. Ya fue dada de alta, pero el caso continúa bajo investigación

Una bebé de un año

“Busco mi identidad”: habló el hombre que asegura ser el hijo no reconocido del millonario conde Zichy Thyssen

Aldo Federico Vega sostiene que es el heredero de una de las mayores fortunas del país: la Justicia autorizó un estudio de ADN en el caso. Su insólita historia marcada por los secretos de la aristocracia

“Busco mi identidad”: habló el

Violento robo a una familia argentina que vacacionaba en un barrio privado de Chile

El hecho se produjo dentro de un complejo cerrado en La Serena. Se llevaron su camioneta y más de 3 mil dólares. Las víctimas sospechan de la supuesta complicidad de un guardia de seguridad

Violento robo a una familia

Identificaron dos posibles calibres para la bala perdida que hirió a la nena de 12 años en Navidad

Se logró a partir del análisis de una tomografía realizada a la menor. Cómo avanza la causa

Identificaron dos posibles calibres para

Simularon ser pasajeros de una app de viajes y asaltaron al chofer en Temperley: detuvieron a un segundo sospechoso

La víctima fue sorprendida por dos ladrones armados tras un breve recorrido en la zona sur del conurbano. Tras la denuncia, la Policía arrestó a una mujer. Ahora cayó su cómplice

Simularon ser pasajeros de una
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

Tras un ataque ruso a

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Paraguay expulsó al ex jefe policial brasileño condenado por la trama golpista de Jair Bolsonaro

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Lo que los venezolanos piensan de Estados Unidos y nadie quiere escuchar

Tragedia en Guatemala: un colectivo perdió el control, cayó a un barranco y murieron 15 pasajeros