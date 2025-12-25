Crimen y Justicia

Casi 100 conductores alcoholizados fueron retenidos en controles de tránsito nacionales durante Nochebuena

Los automovilistas dieron de alcoholemia positiva en operativos desplegados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los casos con resultados más altos

Guardar
Operativos de alcoholemia en todo el país durante Nochebuena

Al menos 97 conductores alcoholizados fueron detectados durante la Nochebuena en operativos simultáneos realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en distintos puntos del país. Los resultados de los controles arrojaron altos niveles de alcohol en sangre, como un automovilista de Caucete, San Juan, que manejaba con 1,83 gramos por litro.

Los operativos fueron llevados a cabo durante la noche del 24 de diciembre por agentes del organismo, quienes se desplegaron en rutas nacionales y accesos estratégicos, cubriendo 39 puntos clave del territorio nacional. Estos fueron seleccionados a partir de un análisis de los corredores viales con mayor flujo de tránsito y antecedentes de incidentes graves.

Según informaron desde ANSV, en total fueron controlados 5.220 vehículos. Por infracciones a la ley de tránsito, se labraron 163 actas y se retuvieron 102 licencias de conducir. En todos los casos de alcoholemia positiva, los conductores fueron apartados de la circulación, como parte de un protocolo que busca reducir la cantidad de siniestros viales durante celebraciones y traslados masivos. “Estas acciones se enmarcan en las estrategias de fiscalización y prevención para disminuir los accidentes de tránsito en fechas de alto movimiento vehicular”, señalaron las autoridades.

Control de alcoholemia de la
Control de alcoholemia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

En su reporte, la agencia detalló otros casos con valores elevados de alcohol en sangre, además del registrado en San Juan. En Gualeguaychú, Entre Ríos, un conductor alcanzó 1,66 g/l; en Wanda, Misiones, se detectó un valor de 1,57 g/l; en Bariloche, Río Negro, otro conductor arrojó 1,49 g/l; y en Las Grutas, Río Negro, se verificó un caso de 1,47 g/l. Estas cifras reflejan la persistencia de comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol al volante, a pesar de las campañas de prevención y la presencia reforzada de controles durante la temporada de verano. Desde la ANSV indicaron que los valores hallados superan ampliamente los límites permitidos y representan un peligro significativo para la seguridad vial.

“La detección temprana de conductores en infracción permite intervenir antes de la ocurrencia de siniestros graves”, señaló la entidad en su informe oficial. Asimismo, subrayaron que la fiscalización de alcoholemia constituye una herramienta esencial dentro de su estrategia para reducir la siniestralidad y proteger a automovilistas, motociclistas, peatones y ciclistas. La retención de licencias y el retiro preventivo de los infractores forman parte del protocolo vigente durante operativos masivos, y se aplican de manera inmediata para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

Durante la jornada del 25 de diciembre, los operativos continuarán en distintos puntos del país, y el cronograma incluye nuevos despliegues para la noche de Año Nuevo. Los controles se mantendrán a lo largo de la temporada estival en rutas, autopistas y accesos a los principales centros turísticos de Argentina para anticipar escenarios de riesgo y reforzar la presencia estatal en los corredores de mayor circulación.

La autoridad vial recordó que la tolerancia al alcohol al volante es cero y que la seguridad en la vía pública constituye una prioridad durante las celebraciones.

Temas Relacionados

NochebuenaAgencia Nacional de Seguridad VialÚltimas noticiasControl de alcoholemia

Últimas Noticias

A pesar de la prohibición, al menos 18 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos de Navidad en la Ciudad

Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Quemados y centros oftalmológicos. Están fuera de peligro

A pesar de la prohibición,

Encadenada y esposada: una argentina podría ser deportada de EEUU tras casarse con un ciudadano estadounidense

La pareja contrajo matrimonio en febrero de este año, un mes antes de que se venciera la visa de la joven extranjera. Tras pagar una fianza, aún debe definir su situación procesal

Encadenada y esposada: una argentina

Imputaron al hombre detenido por la explosión de pirotecnia en Mendoza en la que murió una mujer

Lo acusaron de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra

Imputaron al hombre detenido por

Detuvieron a un hombre que traficaba de Brasil a Misiones miles de bidones de aceite de oliva adulterado

La investigación se inició tras una alerta internacional por la comercialización del producto. Se detectó que el contenido era riesgoso para la salud y no tenía autorización

Detuvieron a un hombre que

El video de una comerciante de Mar del Plata que espantó a un ladrón con una cuchilla: “Volá, volá, volá”

El intento de robo ocurrió en Patagones al 700. La mujer le arrojó billetes al suelo y tomó el arma blanca para defenderse

El video de una comerciante
DEPORTES
El brutal cambio físico de

El brutal cambio físico de Anthony Joshua a una semana del brutal nocaut a Jake Paul

Las particulares postales que subió Endrick de sus vacaciones navideñas tras confirmarse su salida del Real Madrid

La galería de fotos de la Navidad de los jugadores de la selección argentina a meses del Mundial 2026

¿“It’s time” hasta 2031? Bruce Buffer, la voz del octógono, pone fecha a su legado en la UFC

Los primeros 15 movimientos oficiales del mercado de pases de la Liga Profesional

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich pasaron su primera Navidad a puro baile y complicidad: “Las estrellas y vos”

Maxi López pasó Navidad con Daniela Christiansson y su hija Elle: un sentido mensaje y el guiño de Wanda Nara

La Navidad de Wanda Nara sin sus hijas: decoración minimalista, cocina fusión y un misterioso regalo

El video de Agustín Monzón y Julieta Rossi que confirma su relación: “Somos novios y estamos muy felices”

El verdadero motivo por el que Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse en Instagram: “Queríamos ver”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia admite que no podrá

Rusia admite que no podrá recuperar su economía al menos hasta 2027 por más que termine la guerra con Ucrania antes

Disidencia y represión en la Franja de Gaza: un jefe miliciano rival a Hamas denuncio el secuestro de su esposa

Taylor Swift revela todos los secretos y desafíos del monumental “Eras Tour”

El expresidente Jair Bolsonaro confirmó a su hijo Flávio como precandidato presidencial en 2026 en Brasil

Nasry Asfura recibe nuevos saludos internacionales tras ser confirmado como presidente electo de Honduras