A pesar de la prohibición, al menos 18 personas resultaron heridas por pirotecnia durante los festejos de Navidad en la Ciudad

Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Quemados y centros oftalmológicos. Están fuera de peligro

Hospital de Quemados
Hospital de Quemados

A pesar de la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires, 18 personas resultaron heridas y debieron ser atendidas en hospitales porteños durante los festejos de Nochebuena. Los datos oficiales relevados hasta las 7 de la mañana del 25 de diciembre muestran que los incidentes se concentraron en distintos barrios de CABA y las víctimas fueron trasladadas a centros especializados.

Siete pacientes con lesiones oculares vinculadas a la manipulación de fuegos artificiales fueron atendidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Seis de los afectados fueron dados de alta tras recibir atención ambulatoria, mientras que el séptimo caso requirió una intervención quirúrgica por heridas menores, sin necesidad de internación prolongada.

En el Hospital Oftalmológico Lagleyze, diez personas consultaron por lesiones causadas por el uso de pirotecnia. Según informaron desde la dirección médica, todos los pacientes presentaron heridas leves que no demandaron internación ni tratamientos de mayor complejidad. Los profesionales remarcaron que la mayor parte de los casos podrían haberse evitado de respetarse la normativa vigente y las recomendaciones de seguridad difundidas durante los días previos.

El Hospital de Quemados reportó la atención de una menor de edad con heridas leves, también relacionadas con la manipulación de fuegos. La paciente fue dada de alta tras la primera evaluación médica, sin que se registraran más ingresos por quemaduras en la institución durante la madrugada.

El uso de pirotecnia audible
El uso de pirotecnia audible está prohibido en CABA

Durante el operativo de Nochebuena, los hospitales públicos de la Ciudad reforzaron sus guardias para atender emergencias vinculadas a las celebraciones. Las autoridades sanitarias señalaron que, si bien el número de heridos se mantuvo dentro de los parámetros de años anteriores, la mayoría de las lesiones fueron leves y no requirieron internación. Destacaron además la importancia de continuar con la tarea preventiva y la fiscalización activa en vísperas de Año Nuevo, cuando se incrementa el uso de fuegos artificiales.

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subrayaron que la prohibición de la pirotecnia con efecto audible apunta a reducir la cantidad de accidentes y proteger especialmente a los sectores más sensibles, como personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y animales domésticos, además de contribuir al cuidado ambiental.

El Ministerio de Salud porteño insistió en la necesidad de respetar la normativa vigente y extremar las precauciones durante los festejos para evitar nuevas lesiones.

Qué municipios prohibieron el uso de pirotecnia

El espectro de distritos adheridos a la restricción se amplió durante 2025, abarcando tanto capitales provinciales como ciudades medianas o pequeñas. Un relevamiento sobre legislación y campañas incluye a los siguientes:

  • Provincia de Buenos Aires: tras la aprobación de la Ley 15.406, la venta y uso particular de pirotecnia de alto impacto sonoro quedó prohibida en todo el territorio bonaerense. La medida alcanza tanto al sector privado como a eventos organizados por el sector público. Municipios como BerazateguiBahía BlancaBragado y Trenque Lauquen reforzaron sus propias ordenanzas para controlar la venta y el uso, con líneas telefónicas y sitios web de denuncia.
  • CABA: Jorge Macri anunció la prohibición absoluta de la utilización de pirotecnia sonora.
  • Salta: la Municipalidad de Salta implementa operativos integrales de control, fiscalizando comercios habilitados e incautando mercadería no autorizada, de acuerdo con la ordenanza N° 15.546. Además, prohíbe de forma expresa la venta en vía pública y promueve celebración con pirotecnia lumínica de bajo impacto.
  • Tucumán: el Servicio de Quemados y Cirugía Reconstructiva del Hospital Centro de Salud enfatiza los riesgos de accidentes e incita a la no utilización de explosivos.
  • Ushuaia (Tierra del Fuego): La ordenanza N° 971 prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización y uso particular de cualquier artefacto pirotécnico.
  • Villa Mercedes (San Luis): la ordenanza N° 625 rige desde 2014 como “Pirotecnia Cero” y establece multas millonarias y reincidencia sancionada con montos crecientes.
  • Venado Tuerto (Santa Fe): se declaró territorio libre de fuegos artificiales bajo la ordenanza 4652/15.
  • Bell Ville (Córdoba): la norma 2770/25 veta todo producto de cohetería sonora. El área de Habilitaciones y Espectáculos Públicos efectúa relevamientos y labra actas en eventos deportivos.
  • Concepción del Uruguay (Entre Ríos): la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad promueve campañas de concientización y supervisa el cumplimiento de la normativa.
  • Bahía Blanca: laordenanza Nº 11252 prohíbe todo tipo de pirotecnia, sumando canales de denuncia y campañas educativas para sensibilizar sobre el impacto en personas vulnerables.
  • Puerto Madryn (Chubut): con una ordenanza vigente desde 2015, se destaca la coordinación de áreas de Inspección y Protección Civil ante denuncias por uso o venta.
  • Río Negro: la Ley Nº 5761 establece la prohibición de venta, comercialización y uso de pirotecnia de estruendo, excluyendo los productos lumínicos. Municipios como CipollettiRocaAllenVilla Regina e Ingeniero Huergo refuerzan controles y aplican multas cuantiosas, decomiso y clausura de comercios reincidentes.
  • Neuquén: la Ley Provincial N° 3371 impide la utilización y distribución de todo tipo de pirotecnia, lumínica o sonora. Las multas llegan a 75 millones de pesos en casos de fabricación y venta ilegal, aplicando también decomisos y clausuras según la gravedad de la infracción.
  • Misiones: rige la ley provincial de pirotecnia cero desde 2010.

