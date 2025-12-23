Alerta por una adolescente de 16 años que desapareció hace una semana en La Matanza

Micaela Avril Bustillos Torres está desaparecida desde el martes

Micaela Avril Bustillos Torres tiene 16 años y lleva una semana desaparecida en La Matanza. La última vez que su familia la vio fue el pasado martes a la noche en su casa, en el barrio La Tablada, de donde se fue sin previo aviso. Ahora, la policía la busca desesperadamente por la zona, sin tener ningún rastro aun de su paradero. Sospechan que se la llevaron en un auto, por lo que también están alertados migraciones y empresas de transporte de larga distancia.

La ausencia de la adolescente fue detectada por su hermana. Según contaron desde el entorno familiar a Infobae, cerca de medianoche, la joven fue a la habitación de Micaela y, al no encontrarla, le avisó a su mamá.

Su repentina desaparición provocó que en la madrugada del miércoles 17 la mujer hiciera la denuncia por desaparición en la comisaría local. En la presentación, la madre de la adolescente solo pudo describir cómo estaba vestida. Y esa es, por ahora, la única pista con la que trabaja la Justicia.

“Se fue con un shortcito negro, una remera negra con el logo de Adidas, ojotas fucsias y un neceser con maquillaje”, describieron los familiares en el reporte policial. También dijeron que Micaela se llevó su celular personal y uno nuevo sin chip que le había regalado su mamá hace unos meses.

La investigación para dar con su paradero está a cargo de la fiscal Evangelina Sánchez, titular de la UFI N°11 de La Matanza, quien ordenó rastrillajes y trabaja en los operativos junto a personal de la DDI de San Justo.

El flyer de búsqueda

Fuentes del caso definieron la búsqueda como “compleja”: ninguna cámara la captó por las inmediaciones de la casa de su madre -ubicada en la calle Lambaré al 2.400-, cerró sus redes sociales y apagó su teléfono, por lo que no se la puede localizar a través de la señal.

“La sospecha es que un auto la vino a buscar por su casa ese día y por eso ninguna filmación pública o privada de la zona la registró”, dijo un investigador a Infobae.

Acerca del otro celular que se llevó la joven, señalaron que tampoco se lo puede ubicar porque además la madre no recuerda la marca o modelo.

Todos estos elementos complican la búsqueda, ya que la fiscal Sánchez no tiene información precisa que le permita delimitar una zona para los operativos. Durante estos días se hicieron rastrillajes tanto por las inmediaciones de la casa donde vive Micaela, como en el interior de la vivienda y alrededores. También la buscaron en el domicilio de su padre, ubicado a unos 20 minutos del denominado “punto 0″. Todos arrojaron resultados negativos.

Ante esta situación, la Justicia ya alertó a migraciones y a las empresas de transporte de larga distancia sobre la desaparición de Micaela ante la posibilidad de que pueda salir del país por algún paso fronterizo.

También ya tomó intervención en el caso el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad Nacional, que publicó un aviso con el nombre y la foto de la adolescente y solicitó que, ante cualquier información, se contacten con el 911.

Según supo Infobae, hasta este martes a la tarde la familia no había tenido ninguna novedad sobre ella. Tenían esperanza de encontrar alguna pista en el rastrillaje realizado esta mañana con perros especializados en búsqueda de persona, pero el operativo -que terminó pasado el mediodía- también fue negativo.