Crimen y Justicia

La muerte de Iñaki Bohn Rioboo: condenaron al administrador y al electricista del country donde el nene se electrocutó al tocar una farola

Fue por el delito de homicidio culposo. El fallo llegó tras casi nueve años de investigación y expuso una cadena de negligencias en el mantenimiento del barrio cerrado

Guardar
Iñaki Bohn Rioboo, el niño
Iñaki Bohn Rioboo, el niño de 11 años que murió electrocutado en el country Altos de Hudson II

El Juzgado Correccional N°5 de Quilmes condenó este lunes al administrador del consorcio y al electricista del country Altos de Hudson II por el homicidio culposo de Iñaki Bohn Rioboo, el niño de 11 años electrocutado al tocar una farola en ese barrio cerrado en 2017.

Según pudo saber Infobae, el fallo recayó sobre Santiago Domingo Collavini, administrador del barrio cerrado, quien recibió una pena de cuatro años de prisión; y Rubén Daniel Bentolila, responsable de la instalación eléctrica, condenado a cuatro años y medio de cárcel, más ocho años de inhabilitación profesional.

El tercer imputado en este juicio por el homicidio culposo de Iñaki fue Hernán Lucero, el encargado de mantenimiento del country, quien fue absuelto.

“Estar conforme a un tema de estas características es imposible. Se llevaron puesta la vida de una criatura, entonces es muy difícil estar conforme. Pero bueno, la familia ahora está un poco más aliviada”, le dijo Fernando Burlando, abogado de la familia de Iñaki, a este medio tras conocer la sentencia.

Las pericias técnicas confirmaron deficiencias
Las pericias técnicas confirmaron deficiencias en la seguridad eléctrica de las áreas comunes del country (Google Street View)

Hay que recordar que la familia de Iñaki esperó más de ocho años por una sentencia, más allá de que otros dos imputados, el arquitecto y director de obra Guillermo Marcial Franco y Enrique Rodrigo Rocha, empleado de mantenimiento eléctrico; recibieron a un año de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación en un juicio abreviado.

El caso, el juicio

La muerte del nene ocurrió el 22 de febrero de 2017, cuando Iñaki jugaba con amigos en la pileta común del barrio cerrado ubicado en la localidad de Berazategui. Al salir del agua para buscar una pelota, el menor tocó una farola que tenía corriente eléctrica y sufrió una descarga letal. En ese momento, paramédicos y personal de la Unidad de Pronta Atención de Hudson intentaron reanimarlo, aunque sin éxito.

Durante el juicio, la fiscalía y la querella pusieron el foco en la “falta de mantenimiento” y en “instalaciones deficientes” como causas directas del desenlace.

El fiscal Jorge Squeo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°14 del Departamento Judicial de Quilmes, detalló que “un disyuntor hubiera evitado este hecho, un tablero reglamentario hubiera sido necesario para que esto no sucediera; pero pasó porque faltó el deber de cuidado en un lugar donde residía gente, que estaba expuesta porque todas las farolas estaban así”.

El expediente judicial incluyó informes periciales de Edesur y del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Nacional de La Plata, que constataron la ausencia de disyuntor, la falta de jabalinas de puesta a tierra y la existencia de empalmes irregulares en el tendido eléctrico del country.

La acusación sostuvo que Collavini no supervisó la seguridad eléctrica ni fiscalizó el cumplimiento del contrato de mantenimiento, mientras que Bentolila ejecutó la obra sin instalar los dispositivos de protección reglamentarios.

El delito culposo está claramente acreditado; hay innumerables incumplimientos, violaron normas reglamentarias. Todas las instalaciones deben proteger la vida humana y acá no pasó”, remarcó el abogado Fabián Amendola durante los alegatos.

El proceso incluyó testimonios de familiares, peritos y empleados del country, así como la recolección de más de 80 elementos probatorios: contratos de servicios de mantenimiento, planos eléctricos, reglamentos internos, libros de actas y peritajes informáticos.

El fallo judicial, según fuentes del caso, reflejó la gravedad de las omisiones: “Las anomalías han sido groseras, fueron desoídas las alarmas y el resultado fue la muerte de una criatura de 11 años”, señaló Amendola.

Durante la etapa de alegatos, el particular damnificado Carlos Zimerman enfatizó que “esto no fue un accidente, fue un hecho evitable, un disyuntor hubiese hecho no pasar tanto dolor”.

Temas Relacionados

Iñaki Bohn Rioboocountry Altos de Hudson IIBerazateguiúltimas noticias

Últimas Noticias

Los viajes del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico que aprobó la Justicia

Su estadía en Uruguay hasta el 5 de enero por el casamiento de su sobrina no es la primera salida al exterior de Marcelo Porcel del año y ya siendo investigado

Los viajes del empresario acusado

Ordenaron la captura del turco prófugo por el crimen del joven hallado con una máscara de Spiderman en Cañuelas

Se trata de Tunca Kent, de 32 años y acusado de asesinar a Efe Saravoglu el 27 de octubre pasado. La víctima vivía en Palermo y su cuerpo apareció un mes después en un pastizal de la Ruta 3. Tenía una relación con la pareja del presunto asesino. Creen que podría estar en Brasil o España

Ordenaron la captura del turco

El caso María Cash: revocaron el sobreseimiento del camionero sospechado del crimen de la diseñadora

Fue un fallo de la Cámara Federal de Salta. También pidió que se siga investigando, al considerar que existen indicios suficientes que impiden desvincular a Héctor Romero del caso

El caso María Cash: revocaron

El video de la inesperada y osada reacción de dos carniceros de Rosario cuando un ladrón intentó robarles

Los empleados redujeron al delincuente a punta de cuchilla y lograron que se fuera. “Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”, dijo uno de los comerciantes

El video de la inesperada

Perpetua para “Brujo” Ungaro por ordenar “infundir terror” a tiros en Rosario: pagaba $30 mil por cada muerte

Preso en el penal de Ezeiza, fue considerado instigador de la balacera ocurrida en 2022 en el barrio Parque del Mercado. Sus sicarios dispararon al azar y asesinaron a Claudia Deldebbio y a su hija, Virginia Ferreyra, mientras esperaban el colectivo

Perpetua para “Brujo” Ungaro por
DEPORTES
Uno por uno: cuándo y

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

TELESHOW
La foto subida de tono

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

INFOBAE AMÉRICA

Francia aprobó una ley de

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Choques entre fuerzas sirias y kurdos reavivan la tensión en Alepo