Vestido de policía y a los tiros: el asalto de “Tractorcito” Cabrera donde abandonó a su cómplice herido

Uno de los hechos que se le endilgan a "Tractorcito" Cabrera: un asalto a un almacén de Virrey del Pino que terminó a los tiros

La Policía Bonaerense detuvo este jueves a Daniel Agustín Cabrera, alias “Tractorcito”, uno de los miembros de la banda de Luis “El Gordo” Valor, que se dedicó a asaltar blindados entre los años 80 y 90. Era buscado por robos y un caso de abuso sexual.

Uno de los hechos que se le endilgan a Cabrera ocurrió el viernes pasado en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Ese día, en horas de la tarde, asaltaron una casa donde también funcionaba un almacén. Parte del episodio quedó grabado por una cámara de seguridad del comercio y el video muestra cómo operaban Cabrera y sus cómplices.

Según las imágenes, todo comenzó cuando una mujer salió desde el interior del local con una garrafa vacía para intercambiarla con un garrafero que se encontraba del otro lado del portón. Mientras se desarrollaba esta escena, el auto de los delincuentes se detuvo de repente frente a la vivienda.

Del vehículo bajaron dos hombres, mientras un tercero permaneció al volante. “Tractorcito” Cabrera, según la investigación, vestía una campera azul con insignias de la Policía Federal Argentina (PFA) y una gorra policial. En la mano izquierda sostenía un papel que simulaba una orden de allanamiento y en la derecha un arma de fuego.

“Tractorcito” Cabrera tras ser detenido este jueves

Su compañero también tenía gorra y chaleco con las insignias de la PFA y empuñaba un arma larga, además de usar un barbijo. Así, ambos ingresaron de prepo. Aprovecharon que el portón estaba abierto para entrar sin necesidad de forzar el acceso y se dirigieron de inmediato al interior de la casa, mientras la mujer y el garrafero no entendían lo que sucedía.

Pero no lograron su cometido porque el dueño, un hombre de nacionalidad paraguaya, estaba armado y los enfrentó a los tiros. Como consecuencia, uno de los delincuentes resultó herido: recibió un balazo en el rostro.

Cabrera escapó primero, corrió hasta el portón y disparó hacia la vivienda antes de subirse al auto para emprender la huida junto con el conductor. Ambos abandonaron a su otro cómplice, el herido, quien salió del comercio gateando, dejando un rastro de sangre en el piso.

Ya en la calle, este último logró pararse y quiso escapar corriendo, aunque no llegó lejos: finalmente, vecinos y policías lo detuvieron en las inmediaciones.

Otra filmación lo muestra reducido, esperando la llegada de una ambulancia mientras los vecinos expresaban su enojo. “Estas ratas se tienen que acabar. Somos gente trabajadora y tenemos que estar aguantando estas mierdas”, reclamaba una vecina. “Lo tienen que tirar al Riachuelo y fue”, decía otro. “Andá a laburar” y “Bancatela ahora”, son otras frases que se distinguen.

El delincuente que resultó herido en el asalto al almacén en Virrey del Pino

En el marco de la investigación, encabezada por la UFI N°9 de La Matanza, la fiscal Andrea Palín solicitó la captura de Cabrera. La orden de detención se sumó a otra dispuesta por la Justicia de Moreno, tras el asalto a una casa en la zona de Las Catonas, donde los autores cometieron el ataque sexual y robaron pertenencias.

Los investigadores finalmente lo localizaron en una vivienda de Pilar. Esta madrugada, el Grupo Especial Halcón lo encontró y detuvo allí.

En el allanamiento, además, los agentes encontraron vestimenta y accesorios de la PFA, balizas, dos celulares, una pinza corta cadenas y un auto Hyundai. En el lugar se encontraba también un sospechoso identificado como Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, quien fue detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado.

La ropa con insignias de la PFA presuntamente utilizada en los asaltos

De este modo, a sus 64 años, Cabrera acumuló un nuevo antecedente a su largo historial criminal. Su prontuario revela una carrera delictiva marcada por el uso de la violencia y la reincidencia. Desde 1980 figura en diferentes sumarios judiciales por delitos contra la propiedad y las personas, con reiteradas condenas de cumplimiento efectivo y participación en acciones donde se empleó fuerza sobre las víctimas.