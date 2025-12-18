Crimen y Justicia

Vestido de policía y a los tiros: el asalto de “Tractorcito” Cabrera donde abandonó a su cómplice herido

El delincuente, que supo ser uno de los miembros de la banda de “El Gordo” Valor, está acusado, entre otros hechos, de protagonizar un violento ataque a un almacén que terminó en una balacera con el dueño del comercio

Guardar
Uno de los hechos que se le endilgan a "Tractorcito" Cabrera: un asalto a un almacén de Virrey del Pino que terminó a los tiros

La Policía Bonaerense detuvo este jueves a Daniel Agustín Cabrera, alias “Tractorcito”, uno de los miembros de la banda de Luis “El Gordo” Valor, que se dedicó a asaltar blindados entre los años 80 y 90. Era buscado por robos y un caso de abuso sexual.

Uno de los hechos que se le endilgan a Cabrera ocurrió el viernes pasado en la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Ese día, en horas de la tarde, asaltaron una casa donde también funcionaba un almacén. Parte del episodio quedó grabado por una cámara de seguridad del comercio y el video muestra cómo operaban Cabrera y sus cómplices.

Según las imágenes, todo comenzó cuando una mujer salió desde el interior del local con una garrafa vacía para intercambiarla con un garrafero que se encontraba del otro lado del portón. Mientras se desarrollaba esta escena, el auto de los delincuentes se detuvo de repente frente a la vivienda.

Del vehículo bajaron dos hombres, mientras un tercero permaneció al volante. “Tractorcito” Cabrera, según la investigación, vestía una campera azul con insignias de la Policía Federal Argentina (PFA) y una gorra policial. En la mano izquierda sostenía un papel que simulaba una orden de allanamiento y en la derecha un arma de fuego.

“Tractorcito” Cabrera tras ser detenido
“Tractorcito” Cabrera tras ser detenido este jueves

Su compañero también tenía gorra y chaleco con las insignias de la PFA y empuñaba un arma larga, además de usar un barbijo. Así, ambos ingresaron de prepo. Aprovecharon que el portón estaba abierto para entrar sin necesidad de forzar el acceso y se dirigieron de inmediato al interior de la casa, mientras la mujer y el garrafero no entendían lo que sucedía.

Pero no lograron su cometido porque el dueño, un hombre de nacionalidad paraguaya, estaba armado y los enfrentó a los tiros. Como consecuencia, uno de los delincuentes resultó herido: recibió un balazo en el rostro.

Cabrera escapó primero, corrió hasta el portón y disparó hacia la vivienda antes de subirse al auto para emprender la huida junto con el conductor. Ambos abandonaron a su otro cómplice, el herido, quien salió del comercio gateando, dejando un rastro de sangre en el piso.

Ya en la calle, este último logró pararse y quiso escapar corriendo, aunque no llegó lejos: finalmente, vecinos y policías lo detuvieron en las inmediaciones.

Otra filmación lo muestra reducido, esperando la llegada de una ambulancia mientras los vecinos expresaban su enojo. “Estas ratas se tienen que acabar. Somos gente trabajadora y tenemos que estar aguantando estas mierdas”, reclamaba una vecina. “Lo tienen que tirar al Riachuelo y fue”, decía otro. “Andá a laburar” y “Bancatela ahora”, son otras frases que se distinguen.

El delincuente que resultó herido en el asalto al almacén en Virrey del Pino

En el marco de la investigación, encabezada por la UFI N°9 de La Matanza, la fiscal Andrea Palín solicitó la captura de Cabrera. La orden de detención se sumó a otra dispuesta por la Justicia de Moreno, tras el asalto a una casa en la zona de Las Catonas, donde los autores cometieron el ataque sexual y robaron pertenencias.

Los investigadores finalmente lo localizaron en una vivienda de Pilar. Esta madrugada, el Grupo Especial Halcón lo encontró y detuvo allí.

En el allanamiento, además, los agentes encontraron vestimenta y accesorios de la PFA, balizas, dos celulares, una pinza corta cadenas y un auto Hyundai. En el lugar se encontraba también un sospechoso identificado como Sebastián Ignacio Baratay Ortiz, de 27 años, quien fue detenido bajo la acusación de encubrimiento agravado.

La ropa con insignias de
La ropa con insignias de la PFA presuntamente utilizada en los asaltos

De este modo, a sus 64 años, Cabrera acumuló un nuevo antecedente a su largo historial criminal. Su prontuario revela una carrera delictiva marcada por el uso de la violencia y la reincidencia. Desde 1980 figura en diferentes sumarios judiciales por delitos contra la propiedad y las personas, con reiteradas condenas de cumplimiento efectivo y participación en acciones donde se empleó fuerza sobre las víctimas.

Temas Relacionados

“Tractorcito” CabreraLuis "El Gordo" ValorVirrey del PinoLa MatanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

La colombiana acusada de matar a la hija de su amante con una frambuesa envenenada vivió en Argentina tras el crimen

Zulma Guzmán Castro fue detenida este miércoles en Londres tras ser rescatada del río Támesis. Obtuvo un documento provisorio en el país con un domicilio en el barrio porteño de Belgrano

La colombiana acusada de matar

Detuvieron por abuso y robos a “Tractorcito” Cabrera, uno de los miembros de la banda de “El Gordo” Valor

El delincuente de 64 años cayó en un operativo de la Policía Bonaerense en Pilar. Era buscado por dos golpes en Moreno y Virrey del Pino, y por cometer un ataque sexual

Detuvieron por abuso y robos

Ludmila, la viuda negra prófuga de San Isidro que no drogó a su víctima y lo asaltó junto a tres cómplices

Es buscada por un ataque a un vecino en Acassuso. Sus cómplices fueron detenidos. Los videos de la huida

Ludmila, la viuda negra prófuga

La Corte de Santa Fe anuló la condena a un menor punible que mató de 26 puñaladas a un joven para robarle

Se trata de Lucas Ezequiel Ojeda, quien tenía 17 años cuando trepó hasta el departamento de Juan Cruz Ibáñez y lo asesinó. El caso deberá ser juzgado nuevamente, pero con un tope máximo de 15 años de cárcel

La Corte de Santa Fe

Cayó una red internacional de abuso sexual infantil que operaba desde CABA y el Conurbano bonaerense

La organización fue desarticulada tras una serie de allanamientos coordinados por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDyCI). Cómo fueron descubiertos

Cayó una red internacional de
DEPORTES
Una isla deshabitada alberga un

Una isla deshabitada alberga un material clave para uno de los deportes más icónicos de los Juegos Olímpicos: “Es único”

Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

River Plate acordó el primer refuerzo del mercado de pases: el mediocampista que se sumará al plantel de Marcelo Gallardo

“Nunca lo conté”: Ruggeri confesó cómo eludió un control antidoping con la orina de un compañero

“120 minutos de escalofríos y lágrimas”: el llamativo recuerdo de Francia a tres años de perder la final del Mundial contra Argentina

TELESHOW
Quién es Thiago Silvero, la

Quién es Thiago Silvero, la joven promesa de Vélez que conquistó a Indiana Cubero

Wanda Nara canceló las grabaciones de MasterChef y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que no pasará Navidad con sus hijas

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

INFOBAE AMÉRICA

Tras una masiva protesta en

Tras una masiva protesta en Bruselas, se postergó la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La capacidad del ajolote de regenerar un timo funcional tras su extirpación inspira terapias en medicina regenerativa

Tambalea el acuerdo Unión Europea - Mercosur: Lula presentará al bloque un pedido de Meloni para postergar la firma

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní