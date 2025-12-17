Crimen y Justicia

Se conocieron los detalles de la autopsia del adolescente apuñalado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

La víctima fue abordada por un grupo de jóvenes cuando salió a comprar alcohol. La hipótesis principal apunta a un hecho premeditado por una disputa entre barrios

Un adolescente murió tras recibir una puñalada en las inmediaciones de una fiesta de egresados en Jujuy (Video: Twitter @ArgoteDaniel)

Este fin de semana, en el barrio Alto Comedero de Jujuy, un adolescente de 15 años, Juan Vanegas, murió tras recibir una puñalada a la salida de una fiesta de egresados. El caso, que involucra a cuatro personas, dos de ellas menores de edad, se encuentra en una etapa clave tras conocerse los resultados de la autopsia, mientras la familia y los vecinos exigen justicia.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un shock hemorrágico provocado por una única herida de arma blanca en el muslo izquierdo, que dañó la arteria y la vena femoral.

El documento destaca que no se hallaron otras lesiones de defensa o ataque. Este dato, junto con los testimonios y las pruebas recolectadas en la escena, será fundamental para definir las responsabilidades penales de los implicados.

En la audiencia realizada el lunes, el fiscal regional Guillermo Beller solicitó la imputación y prisión preventiva de los dos adultos detenidos, así como solicitó medidas para los dos menores aprehendidos. El caso se investiga bajo los cargos de “homicidio agravado por la participación de un menor de dieciocho años” y “homicidio simple en carácter de partícipe necesario”, según detalló El Tribuno de Jujuy.

Tres de los imputados cumplirán prisión preventiva durante 30 días, mientras que el menor fue derivado a una institución especializada.

El fiscal Beller explicó al medio que la hipótesis principal apunta a un hecho premeditado y no a una riña, aunque aclaró: “Todo se va a investigar, estamos en las primeras horas, no vamos a descartar ninguna hipótesis”.

La autopsia reveló los detalles de la muerte del adolescente de 15 años apuñalado a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

El ataque ocurrió la madrugada del sábado 13 de diciembre, en las inmediaciones de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, cuando Vanegas y otro adolescente salieron de una fiesta de egresados para comprar bebidas alcohólicas.

Según detallaron los testigos, un grupo interceptó a los jóvenes y los agredió con armas blancas, en un contexto de disputas territoriales entre barrios.

Un vecino relató: “Fue algo territorial, por los barrios”, mientras que otro describió la confusión posterior: “Había muchísimos chicos. Cuando vieron la sangre empezaron a correr para distintos lugares”.

La víctima logró alejarse unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública, donde fue asistida por personal del SAME, que intentó reanimarlo sin éxito. Otro adolescente también resultó herido, aunque permanece fuera de peligro.

Asesinaron a un adolescente de 15 años de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en Jujuy

La investigación policial, a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación, se apoyó en testimonios y en un video viralizado para identificar a los presuntos autores.

La Fiscalía investiga si los adolescentes asistieron a la fiesta con autorización de sus padres y qué tipo de control existía en la vivienda donde se realizó el evento, así como la responsabilidad de los adultos organizadores y de los padres de la víctima y de los acusados.

Un vecino del barrio señaló: “Falleció un chiquito con mucha vida por delante. Soy vecino, pero no lo conocía, él no era de acá”, confirmando que la víctima residía en el sector de las 47 Hectáreas y había llegado para participar de la celebración junto a sus compañeros.

La familia de Vanegas, profundamente afectada, recibió el cuerpo del adolescente tras la entrega judicial y despidió sus restos. Roxana Segovia, hermana de la víctima, expresó: “Solo pido justicia por mi hermano, porque no debería estar muerto. Sí, tenemos guerra entre barrios. ¿Y? No se lo mereció”.

La familia de la víctima, profundamente afectada, recibió el cuerpo del adolescente tras la entrega judicial y despidió sus restos

La joven relató que, según le informaron, “ellos fueron a una fiesta de egresados. Nos contaron que mi hermano salió a comprar bebidas y volviendo de ese negocio lo atacaron todos los chicos”. Además, señaló que “Karim es el que todos dicen que mató a mi hermano. El chango dueño de la casa donde se hizo la fiesta le da el machete a Karim y le dice que ‘ahí está Juan, salí’, y salió toda esa barra”. Según su testimonio, “dicen que todos los chicos lo atacaron, lo apuñalaron en la esquina donde era la fiesta y Juan sale corriendo desvaneciéndose donde lo encuentran. Ahí lo siguen pateando”.

