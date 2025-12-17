Mataron a un almacenero en Moreno para robar champú, cigarrillos, cepillos de dientes, hamburguesas y salame

Dos detenidos por matar a un comerciante en Moreno para robarle: los asesinos dejaron a la víctima atada y con un trapo en la boca

Varios paquetes de cigarrillos, un sachet de champú, dos cepillos de dientes, encendedores, cuatro paquetes de hamburguesas y un salame ya cortado. Eso fue lo que le secuestraron a los dos sospechosos del crimen de un comerciante en Moreno. Eso, están convencidos los investigadores, fue lo que le robaron mientras la víctima se asfixiaba con el trapo que le pusieron en la boca. Los capturaron porque las cámaras de seguridad los registró cuando se fueron en colectivo de la escena del crimen.

La triste historia del crimen de Marcelo Cabrera, de 65 años, comenzó este martes cuando la viuda de la víctima fue hasta el local de su marido, intranquila porque el hombre no había vuelto a su casa. Al llegar, encontró la persiana baja y desorden. También, el horror.

Fuentes del caso dijeron a este medio que en el almacén de Belgrano 782 de Moreno yacía en el piso el cuerpo de Cabrera. Estaba amordazado con retazos de tela y sin signos vitales. También notaron los investigadores que faltaba plata de la caja registradora y su teléfono.

“La víctima presentaba laceraciones superficiales en las extremidades, sin herida mortal a simple vista y equimosis en rostro, típico en ataque por insuficiencia cardiaca”, explicaron las fuentes del caso.

La causa de inmediato pasó a manos de la fiscal Verónica Pitella, de la UFI N°8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, en una causa por homicidio agravado criminis causa (matar para lograr impunidad) en la que este miércoles quedaron dos sospechosos detenidos.

Se trata de Federico Cucco, de 32 años, y Alejandra Vargas Escurra (27). A ellos se llegó tras los relevamientos de cámaras de seguridad. Así, se determinó que el martes, a las 17.30, una pareja entró al local, robó y escapó caminando con la mercadería en un cajón.

Los sospechosos se tomaron un colectivo en la parada ubicada en Colectora Norte y Entre Ríos, y viajaron hasta la localidad de Paso del Rey. Se bajaron en el cruce de Esteban Bongiovanni y Maipú.

Los policías entonces los comenzaron a buscar por la zona. La ropa que se veía en las imágenes y sus características físicas eran clave. Así, de una propiedad de Maipú al 4400, vieron salir al hombre buscado.

“Cuando le dieron la voz de alto, entró a la carrera a la vivienda”, comentaron. En ese contexto, se allanó de urgencia y se detuvo no sólo a Cucco, sino también a Vargas Escurra.

En el lugar, secuestraron paquetes de cigarrillos, bolsas correspondientes al almacén de la víctima, así como mercadería; bebidas alcohólicas y las prendas que lucían los sospechosos al momento del hecho.

Los dos quedaron detenidos y serán indagados este jueves por la fiscal por el homicidio criminis causa de Cabrera.