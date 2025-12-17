Crimen y Justicia

Mataron a un almacenero en Moreno para robar champú, cigarrillos, cepillos de dientes, hamburguesas y salame

Son dos los detenidos, un hombre y una mujer. Ambos quedaron filmados cuando se iban en colectivo de la escena del crimen

Guardar
Dos detenidos por matar a un comerciante en Moreno para robarle: los asesinos dejaron a la víctima atada y con un trapo en la boca

Varios paquetes de cigarrillos, un sachet de champú, dos cepillos de dientes, encendedores, cuatro paquetes de hamburguesas y un salame ya cortado. Eso fue lo que le secuestraron a los dos sospechosos del crimen de un comerciante en Moreno. Eso, están convencidos los investigadores, fue lo que le robaron mientras la víctima se asfixiaba con el trapo que le pusieron en la boca. Los capturaron porque las cámaras de seguridad los registró cuando se fueron en colectivo de la escena del crimen.

La triste historia del crimen de Marcelo Cabrera, de 65 años, comenzó este martes cuando la viuda de la víctima fue hasta el local de su marido, intranquila porque el hombre no había vuelto a su casa. Al llegar, encontró la persiana baja y desorden. También, el horror.

Fuentes del caso dijeron a este medio que en el almacén de Belgrano 782 de Moreno yacía en el piso el cuerpo de Cabrera. Estaba amordazado con retazos de tela y sin signos vitales. También notaron los investigadores que faltaba plata de la caja registradora y su teléfono.

“La víctima presentaba laceraciones superficiales en las extremidades, sin herida mortal a simple vista y equimosis en rostro, típico en ataque por insuficiencia cardiaca”, explicaron las fuentes del caso.

La causa de inmediato pasó a manos de la fiscal Verónica Pitella, de la UFI N°8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, en una causa por homicidio agravado criminis causa (matar para lograr impunidad) en la que este miércoles quedaron dos sospechosos detenidos.

Se trata de Federico Cucco, de 32 años, y Alejandra Vargas Escurra (27). A ellos se llegó tras los relevamientos de cámaras de seguridad. Así, se determinó que el martes, a las 17.30, una pareja entró al local, robó y escapó caminando con la mercadería en un cajón.

Los sospechosos se tomaron un colectivo en la parada ubicada en Colectora Norte y Entre Ríos, y viajaron hasta la localidad de Paso del Rey. Se bajaron en el cruce de Esteban Bongiovanni y Maipú.

Los policías entonces los comenzaron a buscar por la zona. La ropa que se veía en las imágenes y sus características físicas eran clave. Así, de una propiedad de Maipú al 4400, vieron salir al hombre buscado.

“Cuando le dieron la voz de alto, entró a la carrera a la vivienda”, comentaron. En ese contexto, se allanó de urgencia y se detuvo no sólo a Cucco, sino también a Vargas Escurra.

En el lugar, secuestraron paquetes de cigarrillos, bolsas correspondientes al almacén de la víctima, así como mercadería; bebidas alcohólicas y las prendas que lucían los sospechosos al momento del hecho.

Los dos quedaron detenidos y serán indagados este jueves por la fiscal por el homicidio criminis causa de Cabrera.

Temas Relacionados

inseguridadrobosMorenoúltimas noticashomicidios

Últimas Noticias

Así balearon a quemarropa en Quilmes a un chico que charlaba en la vereda con su novia

Los tres sospechosos llegaron en una moto y, según los testigos, habrían intentado robarle. Le dispararon en la cara y la última información es que está internado en grave estado

Así balearon a quemarropa en

Cuatro detenidos en San Miguel por venta de termos truchos: hallaron más de $100 millones en mercadería

La investigación se originó tras detectar publicaciones de productos ofertados en Instagram, TikTok y Marketplace, donde se promocionaban imitaciones de la marca Stanley

Cuatro detenidos en San Miguel

Incendio fatal en el geriátrico de Mar del Plata: advirtieron fallas en detectores de humo e imputaron a los dueños

Las autoridades allanaron el lugar esta tarde. Como consecuencia del siniestro, tres mujeres murieron, otra permanece internada en grave estado y 13 policías fueron asistidos por síntomas de intoxicación

Incendio fatal en el geriátrico

Una estafa de $1.600 millones: cómo engañaron a bancos aprovechando la capacidad crediticia de tres empresas

Son cuatro los detenidos y otros dos los imputados, aunque no se descartan más arrestos. Usaban el estatuto de las firmas con documentos falsos para abrir cuentas, sacar créditos y después distribuir el dinero en cuentas varias y adquirir criptoactivos

Una estafa de $1.600 millones:

La maniobra extorsiva de presos en Junín: exigían 100 mil pesos para no difundir videos íntimos

Los detenidos contactaban a vecinos a través de redes sociales y luego los amenazaban desde la Unidad Penitenciaria N°13. En los allanamientos a sus celdas se secuestraron cuatro celulares

La maniobra extorsiva de presos
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

Conmoción en el fútbol: asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El problema que Red Bull y Max Verstappen deberán afrontar en el inicio de la Fórmula 1 en 2026

El insólito gesto de Mastantuono tras un pase de Mbappé que despertó críticas en la victoria de Real Madrid: “¿Qué hizo?”

Por qué podría trabarse la llegada de Christian Horner al equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1

TELESHOW
Así comenzó el romance de

Así comenzó el romance de Maxi López y Daniela Christiansson: “Más fría la Sueca”

Así está hoy la niña del recordado comercial en el que una hija maquilla al padre: “Cumple 26 años”

Matías Alé y Martina Vignolo regresaron al país después de su extensa luna de miel: “Multiplicado por 50”

El sueño que cumplió Daniela Celis a tres años de salir de Gran Hermano: “Lloro, gracias universo”

La reunión de Charly García y Nito Mestre que anticiparía un documental sobre el adiós de Sui Generis hace 50 años

INFOBAE AMÉRICA

El Congreso de Brasil aprobó

El Congreso de Brasil aprobó una ley que recorta la condena a Bolsonaro y los implicados en el intento de golpe de Estado

Tensión en Honduras: Xiomara Castró pidió a la Policía “cerrar el paso” a intentos de ruptura constitucional

Polonia volverá a fabricar minas antipersonales y planea desplegarlas en su frontera oriental

El CNE de Honduras denunció bloqueos al escrutinio por parte de los partidos: “Lo único que falta es que le metan fuego”

Cangrejos violinistas y microplásticos: el hallazgo que revela su nuevo papel en la transformación del ecosistema