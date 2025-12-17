Mar del Plata: golpearon brutalmente a un anciano en un geriátrico por negarse a tomar la medicación

La agresión fue registrada por las cámaras del lugar

Un brutal caso de violencia se conoció en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, donde un anciano de 89 años con Alzheimer fue golpeado en un geriátrico tras negarse a tomar una medicación.

Según pudo reconstruir Infobae, el hecho tuvo lugar el pasado martes 9 de diciembre en el geriátrico Posada Punta Mogotes, ubicado en General Pacheco 2105.

Las lesiones que sufrió Héctor tras ser agredido en el geriátrico

Ese día, una vecina se acercó al establecimiento para visitar a su abuelo Héctor Salas, quien padece Alzheimer, tiene disminución auditiva y está perdiendo la vista. Al llegar, lo encontró golpeado, con visibles lesiones en el rostro y en los brazos.

“Él se negó a tomar una medicación y ella (la dueña del geriátrico) fue y le pegó. Según ella, dijo que le pegó porque le agarró un brote psicótico”, comenzó denunciando en redes sociales Karen Salas, nieta de la víctima.

Los agresores se justificaron diciendo que el anciano sufrió un brote psicótico

En su publicación de Facebook, no solo adjuntó imágenes de su abuelo golpeado, sino también el video de las cámaras privadas del establecimiento, donde puede verse la secuencia de la agresión, además de las radiografías que debió realizarse tras el ataque.

Según precisó, la familia del residente ya realizó la denuncia policial correspondiente. En tanto, Héctor fue retirado del geriátrico y trasladado a otro establecimiento.

El anciano fue retirado del geriátrico por su familia

“Mis primas fueron a visitarlo y notaron que tenía algunas lesiones. En las manos, en los ojos y en la boca”, explicaron desde el entorno de la familia de la víctima, en diálogo con el medio marplatense 0223.

En las imágenes que acompañan esta nota se distinguen con claridad lesiones violetas debajo de la boca.

De acuerdo con la familia del anciano, en un control médico que solicitaron las nietas se constataron fracturas en la mano derecha -en particular, en el dedo pulgar- y heridas en el rostro del hombre. “Están en un estado de vulnerabilidad terrible, sin nadie que los proteja”, lamentaron, al respecto del episodio.

Las lesiones debajo de la boca que sufrió Héctor.

“La señora que lo golpeó nos dijo que tuvo un brote psicótico, no quería tomar la medicación y por eso le pegó repetidas veces”, refirieron al medio local. Y agregaron: “Le podía haber dado la pastilla disuelta en la comida o en la bebida, no sé”.

El primer video adjunto en esta nota es un recorte con zoom realizado sobre las imágenes de las cámaras de seguridad del geriátrico, que muestran una sala de estar con varios ancianos. En el centro de la escena aparece la víctima, rodeada por quienes serían enfermeras o empleadas del establecimiento.

La disposición de las personas alrededor de Héctor impide advertir con precisión qué sucede en ese momento, aunque se alcanza a percibir una situación de tensión en la que habría sido golpeado.

La familia denunció que Salas sufrió una fractura en el dedo pulgar.

En el segundo registro, correspondiente a la misma secuencia, pero con un plano más abierto, se lo ve ubicado en una esquina del ambiente. De pronto, varias empleadas —por lo menos cuatro— se le acercan y comienzan a rodearlo, dando inicio a la secuencia que la familia señala como el episodio de agresión.

Entrevistado por su propia familia, en otro video que su nieta publicó en redes sociales, Héctor señaló que durante el episodio varias personas lo tenían sostenido de las manos: “Qué bochinche que se armó, che. Yo vine a pagar sin querer. Se armó la joda y yo también pagué”.

Salas estaba rodeado de empleados del geriátrico al momento de la agresión.

Luego, al ser consultado sobre por qué no le avisó del episodio a sus nietas, responde: “¿Qué te voy a avisar? No podía. Me quiero ir a la mierda, me quiero ir ahora mismo".

“Esto fue sin querer, pero yo pagué como si fuera una persona que estaba en el problema”, lamentó hacia el final.