Crimen y Justicia

Apareció con vida la policía que había desaparecido en Chubut

El hallazgo de María José San Martín se produjo en una zona rural. La mujer fue asistida por personal especializado y trasladada a un hospital para su recuperación. La Justicia investiga el hecho

María José San Martín, de
María José San Martín, de 25 años y perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Sarmiento.

La aparición de María José San Martín, la joven policía que permanecía desaparecida desde el viernes en Sarmiento, provincia de Chubut, puso fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad local y a las fuerzas de seguridad.

El hallazgo, ocurrido en la mañana de este miércoles, se produjo en una zona conocida como Río Seco, a unos 500 metros del punto donde se le perdió el rastro, según informó la fiscal del caso, Rita Barrionuevo, en diálogo con el canal TN.

La funcionaria detalló que San Martín fue encontrada mientras caminaba en dirección a la ruta, tras varios días de extravío. Un enfermero del Grupo de Intervención Operativa (GIO) fue quien la divisó y le brindó asistencia inmediata.

La joven estaba visiblemente afectada por la deshidratación y solicitó agua como primer pedido, según detalló la funcionaria. Luego fue trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica.

La fiscal Barrionuevo subrayó que, por el momento, se prioriza la recuperación de la policía y que aún no se recabaron detalles sobre las circunstancias exactas de su desaparición y supervivencia: “Estamos priorizando su atención y después la vamos a entrevistar”.

Parte de la búsqueda de
Parte de la búsqueda de San Martín, en la localidad chubutense de Sarmiento.

Respecto a los hechos que derivaron en la desaparición de San Martín, la fiscal relató que la joven y su compañera sufrieron un accidente automovilístico en un área azotada por fuertes vientos y tormentas de arena.

Tras el siniestro, ambas intentaron buscar señal telefónica ascendiendo por un cerro cercano, momento en el que se separaron debido a las condiciones climáticas adversas. El vehículo quedó semienterrado por el viento, y la búsqueda inicial se concentró en los alrededores del lugar del accidente, hasta que, desde el día anterior, los esfuerzos se dirigieron hacia la zona donde finalmente fue hallada.

Barrionuevo agradeció especialmente la colaboración de la comunidad, la Policía de la provincia del Chubut, la Policía Federal y el SIFEPU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas), destacando que estos equipos fueron fundamentales para el desenlace favorable de la búsqueda. “Ellos fueron los que se pusieron al hombro esta búsqueda”, remarcó la fiscal.

"Estamos priorizando su atención y
“Estamos priorizando su atención y después la vamos a entrevistar”, afirmó la fiscal de la causa.

El caso se enmarca en un contexto de preocupación por otras desapariciones recientes en la región, ya que, según recordó la fiscal, aún permanecen sin localizar a Juana Morales y Pedro Kreder, los dos jubilados que desaparecieron en las inmediaciones de Comodoro Rivadavia.

Barrionuevo explicó que, aunque los hechos ocurrieron en ciudades distintas, la geografía de la estepa patagónica representa un desafío constante para las tareas de búsqueda y rescate. “Esta zona es inhóspita, donde había desaparecido María José. Y sí, sabemos tener desaparecidos, pero en varias ocasiones, por suerte, ocurre esto, que lo podemos ubicar”, señaló.

De acuerdo con información del Ministerio Público Fiscal, San Martín viajaba junto a otra empleada de la policía hacia un yacimiento petrolero por un servicio adicional. El 12 de diciembre, viernes, el vehículo en el que transitaban quedó atascado en un banco de arena a unos 70 kilómetros del destino.

Ante la imposibilidad de avanzar y sin señal de telefonía, ambas permanecieron durante la noche dentro del automóvil. Al amanecer del sábado y sin novedades, decidieron abandonar el vehículo y caminar por la zona en busca de una elevación donde poder captar señal de celular para solicitar ayuda.

Durante ese trayecto, la compañera de San Martín informó que una tormenta de viento y arena interrumpió el camino y las separó, por lo que perdió contacto con la oficial. Entonces regresó al auto varado y esperó una mejor ocasión para continuar la búsqueda. Al día siguiente, acompañada por otro efectivo, recorrió nuevamente la zona, aunque no había logrado resultados positivos.

Tragedia en Mar del Plata:

Hallaron muerto a un suboficial

"Apasionada de la industria de

Cómo sigue el caso del

Video: el macabro festejo de
