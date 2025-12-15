Video: se hizo pasar por un cliente, redujo a golpes a la kiosquera y robó la recaudación del día

Violento asalto en Entre Ríos: se hizo pasar por un cliente, redujo a la kiosquera y robó la recaudación del día

La empleada de un kiosco ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, fue víctima de un violento asalto este domingo a la madrugada, cuando un delincuente ingresó al local con la excusa de que quería realizar una compra. Sin embargo, todo se trataba de una coartada para concretar el robo de la recaudación del día, el cual quedó filmado por una cámara de seguridad instalada en el interior del comercio. Ahora, la Policía local busca al sospechoso, que se dio a la fuga con una importante suma de dinero en efectivo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió en un kiosco ubicado sobre boulevard 12 de Octubre al 1900, en el barrio Islas Malvinas. Pocos minutos después de la 1, el asaltante, vestido con una gorra de color gris, campera verde y shorts rojos, tocó la puerta del kiosco y la empleada de turno se acercó a abrirle.

Hasta ese momento, nada hacía sospechar que se trataba de un robo, pero en cuestión de segundos la situación se desmadró y la kiosquera vivió una pesadilla en carne propia.

El asaltante arrastró a la kiosquera hasta el fondo del comercio y luego robó la recaudación del día

El video que encabeza esta nota muestra que el ladrón aprovechó el momento en que la víctima se agachó frente a la línea de heladeras para correr unas botellas de agua que estaban apoyadas en el piso. De repente, el falso cliente extrajo un arma blanca de entre sus ropas, tomó del cuello a la joven de 19 años y comenzó a forcejear con ella para reducirla.

A pesar de su intento por evitar el robo, la empleada se vio en inferioridad de condiciones y desistió. Entonces, el asaltante se dirigió a la caja registradora, tomó los 300 mil pesos en efectivo que había en su interior y se dio a la fuga.

Tras recibir la denuncia del hecho, personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos se abocó al análisis de las cámaras de seguridad del kiosco y las instaladas en la zona del hecho, cuyas imágenes fueron determinantes para individualizar al sospechoso. Se trata de un L.M., de 26 años y conocido en la ciudad con el apodo de “Calu”.

Con esta información entre manos, la agente fiscal María Becker, a cargo de la investigación, solicitó allanar dos domicilios de Concepción del Uruguay en búsqueda del autor del robo, pero los procedimientos arrojaron resultados negativos y ahora los investigadores continúan con las tareas para dar con su paradero. La investigación está a cargo

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que L.M. es reincidente: cumplió una condena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva por un robo con arma de fuego en 2018, y otra de de tres años por un robo cometido en 2022.

La empleada fue amenazada por el ladrón con un arma blanca

Este caso se suma a una seguidilla de asaltos similares ocurridos en los últimos días, donde comercios de diferentes zonas del país se convirtieron en blanco de robos.

Días atrás, por ejemplo, la empleada de una panadería ubicada en el barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba fue víctima el pasado lunes de un violento robo: en las primeras horas de su jornada laboral, cuatro adolescentes que salían de un boliche irrumpieron en el comercio, la atacaron a golpes y robaron parte de sus pertenencias. Las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas dentro del local -al igual que las municipales- fueron determinantes para identificar y aprehender a las sospechosas.

Fuentes policiales precisaron a este medio que el hecho ocurrió en una panadería ubicada sobre boulevard Los Granaderos al 2.000, entre Platón y Bartolomé Argensola.

Según muestra el video filmado por una cámara de vigilancia del interior del comercio, el reloj marcaba las 7.47 cuando las cuatro asaltantes ingresaron al local de panificados con fines de robo. Al ser entrevistada por el personal policial, la víctima contó que, sin mediar palabras, las agresoras se abalanzaron sobre ella, que se encontraba del otro lado del mostrador, y comenzaron a atacarla a golpes.

Córdoba: el brutal ataque de cuatro adolescentes que salieron de un boliche, irrumpieron en una panadería y le robaron a una empleada

En menos de 20 segundos, una de las sospechosas le robó el teléfono celular de la trabajadora y tanto ella como sus cómplices huyeron a pie del lugar.

La grabación también muestra el momento en que un vecino, que vestía una remera de color rojo y bermudas oscuras, apareció corriendo en la escena, en su intento por detener la fuga de las atacantes.

Tras un llamado al 911, personal de la Policía provincial dispuso un inmediato operativo para dar las delincuentes. Con la ayuda de algunos vecinos de la zona, los agentes lograron aprehender a dos de ellas y recuperar el teléfono robado en el cruce de Bernis y Bartolomé Argensola, en el barrio Los Paraísos, a tan solo dos cuadras de la panadería asaltada.

Las dos ladronas restantes, en tanto, fueron capturadas cuando circulaban por avenida Cornelio Saavedra al 200, en el barrio San Martín.