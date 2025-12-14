Salta: secuestraron millones de dólares en cocaína y detuvieron a dos sospechosos vinculados a una red internacional

Secuestraron millones de dólares en cocaína y detuvieron a dos sospechosos vinculados a una red internacional (PFA)

Un operativo realizado por agentes de la Policía Federal bajo el marco del Servicio Plan Güemes, derivó en la detención de dos personas oriundas de Orán luego de que descubrieran 200 kilos de cocaína en el acceso norte a Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Salta. Este hallazgo motivó la apertura de una investigación que apunta a desarticular una organización criminal de alcance transnacional

Según informó el medio El Tribuno, la fiscal María del Carmen Núñez quedó a cargo de la causa y dispuso no solo el secuestro del vehículo y el envío del cargamento para peritajes que determinarán la pureza de la droga, sino también la implementación de nuevas medidas investigativas.

El objetivo central es identificar la cadena de suministro, establecer el origen exacto del estupefaciente —probablemente Bolivia— y confirmar el destino final, que, dada la cantidad incautada, se presume no era el mercado local.

Las autoridades consideran que Salta funcionaba como provincia de tránsito hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso hacia el exterior, lo que refuerza la hipótesis de una estructura narco criminal bien organizada detrás del envío.

El operativo se desencadenó a las 7:50 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil gris oscuro frenó abruptamente metros antes de un control vehicular de rutina en la Ruta Nacional N° 50. Esta maniobra, interpretada como un intento de evasión, activó la alerta de los efectivos.

Al acercarse al vehículo, los agentes identificaron al conductor, quien intentó justificar su presencia alegando que solo transportaba hoja de coca en el baúl. La actitud nerviosa del hombre y la insistencia de los policías motivaron la consulta inmediata a la Fiscalía, que autorizó la inspección del automóvil en presencia de dos testigos.

Durante la revisión, los efectivos hallaron varios bultos envueltos en lona negra. Al abrirlos, descubrieron paquetes rectangulares cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva amarilla, descartando la versión inicial del conductor. El conteo preliminar indicó que cada bulto contenía aproximadamente 25 paquetes. Aunque el primer reporte mencionó 180 kilos y la existencia de un doble fondo, el traslado del vehículo a la Terminal de Ómnibus de Orán permitió un pesaje más preciso, confirmando el total de 200 kilos de cocaína pura.

El estupefaciente estaba oculto en un doble fondo en la parte trasera del automóvil, una técnica habitual para intentar sortear los controles fronterizos.

El valor de mercado de la droga incautada se estima en millones de dólares, dependiendo de su destino final.

Las dos personas detenidas fueron trasladadas para su identificación e indagatoria preliminar, mientras la investigación continúa para determinar la estructura completa de la organización involucrada y su posible conexión con redes internacionales de narcotráfico.

Desarticularon una organización narco en Córdoba

Ocho personas fueron detenidas y una organización narco fue desarticulada tras un amplio operativo coordinado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en las ciudades de Córdoba, Cruz del Eje y San Marcos Sierras. El procedimiento, que se extendió durante varios meses de investigación, incluyó 12 allanamientos simultáneos en domicilios particulares y celdas del Complejo Carcelario N° 2 “Andrés Abregú” de Cruz del Eje.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, entre los elementos incautados durante el operativo figuran varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, un arma de fuego calibre 9 mm con su cargador y diez cartuchos, $1.723.400, dos automóviles, tres motocicletas y otros objetos vinculados a la causa.

La intervención policial permitió identificar y detener a cuatro mujeres de veinte, 23, 31 y 48 años, y a cuatro hombres de 19, 23, 25 y 36 años.

El despliegue incluyó la participación de la División K-9, cuyos canes detectores colaboraron en el registro manual de los inmuebles y celdas.

La investigación reveló que el modus operandi de la banda consistía en recolectar la droga en la ciudad de Córdoba y luego arrojarla desde una vivienda lindera hacia el interior del penal de Cruz del Eje, facilitando así su ingreso a la cárcel.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, bajo la supervisión del Dr. Martín Tores, dirigió el procedimiento y ordenó el traslado de las pruebas a la sede judicial. El caso se tramita en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.