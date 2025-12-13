Secuestraron a un hombre en Córdoba y extorsionaron a su hija para que pague el rescate: los detuvieron

En el operativo secuestraron tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver.

Un hombre fue secuestrado y rescatado en las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Durante el operativo policial, las autoridades detuvieron a dos sospechosos y confiscaron armas, una sustancia que sería marihuana y una balanza de precisión.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio se registró en el barrio Las Violetas y que la investigación se activó a partir de una denuncia por mensajes enviados desde el celular de la víctima, además de un llamado al 911.

Según pudo reconstruir este medio, la hija de la víctima denunció que había recibido mensajes y fotografías enviadas desde el teléfono de su padre. Allí se lo podía ver secuestrado en una casa, y le pedían 100 mil pesos para liberarlo.

Entonces, las autoridades desplegaron un operativo, que se reforzó tras un llamado a la línea de emergencias 911, en el que vecinos alertaron sobre gritos de auxilio y la presunta presencia de personas armadas dentro de una vivienda.

La Policía detuvo a dos sospechosos.

Así, la Policía de Córdoba realizó un procedimiento en un domicilio ubicado en la intersección de Los Ángeles y Aviador Locatelli para rescatar al hombre mayor. En el lugar, fueron detenidos dos hombres adultos.

Durante el operativo, se incautaron tres armas de fuego —dos pistolas y un revólver—, una bolsa con una sustancia compatible con marihuana, cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión.

La Policía provincial solicitó la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para analizar la sustancia incautada. El hombre liberado fue trasladado de manera preventiva a un centro de salud para su evaluación, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. La investigación permanece abierta.

A fines de septiembre, se repitió un caso similar en la provincia. El pasado 21 de ese mes, personal de la Policía de Córdoba recibió una extraña alerta. Era un llamado anónimo, que hablaba sobre un suceso extraño, inquietante, en un rancho frente al Parque Educativo Norte, en el Barrio Marqués Anexo de la periferia de la capital provincial. Allí, dijo el denunciante sin nombre, había una mujer que gritaba, al parecer, privada de su libertad, literalmente atada con alambre.

Así, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 22° se dirigió al lugar, con una orden del fiscal Andrés Godoy. “Allanen de urgencia”, pidió el fiscal del otro lado del teléfono. Una vida, tal vez, estaba en riesgo.

La víctima, efectivamente, fue encontrada en el lugar, según confirmaron fuentes policiales a Infobae. Era una joven de 22. Los policías notaron dos lesiones evidentes en sus pantorrillas, hematomas circulares, compatibles con una vuelta de alambre. Dos hombres y una mujer que se encontraban junto a ella, fueron detenidos en el acto.

Las lesiones en el cuerpo de la víctima.

Y luego, estaban las armas ocultas en la casa. Junto a dos celulares Samsung, se hallaron una pistola 9 milímetros, dos revólveres calibre .22, una escopeta calibre .16, dos armas tumberas, además de un surtido de casi 50 balas y un chaleco antibalas de la Policía provincial. También se encontró un auto en la cuadra, un Nissan Tiida negro. Al cotejar su patente, descubrieron que tenía un pedido de secuestro por robo de mediados de ese mes.

Una comisaria de alto rango de la fuerza cordobesa se encontraba también en el lugar, dedicada a contener a la víctima. La mujer de 22 años habló. Aseguró estar en situación de calle y que, efectivamente, la mantuvieron cautiva en esa casa.

Según la imputación en contra de los sospechosos, mantuvieron a la mujer atada toda la noche en un aguantadero con un importante mix de armas del hampa y un auto robado estacionado a metros de la puerta. Trabajaron en el lugar oficiales de la fuerza provincial junto con perros entrenados y personal de infantería, entre otras divisiones.