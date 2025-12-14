Crimen y Justicia

Encontraron a un empleado espiando a menores en un camarín del Palacio Libertad, se arrojó por una ventana y murió

El hecho ocurrió mientras unas niñas se cambiaban tras un espectáculo. El hombre que integraba los Elencos Estables de la Nación sufrió una crisis nerviosa y se tiró por una ventana, falleciendo a las pocas horas

Un empleado técnico de los
Un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación fue hallado en los camarines del Palacio Libertad mientras unas niñas se cambiaban

En la noche del viernes, un empleado técnico de los Elencos Estables de la Nación fue hallado en los camarines del Palacio Libertad mientras niñas de la Escuela de Formación Nacional en Danza se cambiaban tras el espectáculo “Navidades del mundo”. El incidente, que generó alarma entre los familiares y las autoridades, derivó en la activación inmediata de los protocolos de seguridad y en la intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 60, que investiga si el hombre habría grabado a las menores con su teléfono móvil.

De acuerdo con los reportes policiales, el hombre fue increpado por los padres de las niñas, quienes lo acusaron de haberlas filmado. El personal de seguridad lo trasladó a otro sector del edificio, donde sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, sobre la calle Bouchard.

El SAME lo asistió en el lugar y, bajo custodia policial, lo trasladó a un hospital porteño con heridas graves, aunque aún consciente. Finalmente, falleció el sábado por la mañana.

El SAME lo asistió en
El SAME lo asistió en el lugar y, bajo custodia policial, lo trasladó a un hospital porteño con heridas graves

El evento “Navidades del mundo”, realizado en la Sala Auditorio Nacional del Palacio Libertad, contó con la participación del Coro Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y la Escuela de Formación Nacional en Danza, bajo la dirección de Fernando Tomé. La función transcurrió con normalidad hasta que, al finalizar, se reportó el incidente en los camarines.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Elencos Estables presentes en el lugar detectaron la situación y ordenaron la intervención del personal de seguridad, que evacuó al hombre del vestuario. El teléfono móvil con el que el empleado habría estado tomando registros quedó en poder del personal de seguridad y forma parte de las pruebas bajo análisis judicial.

Las bailarinas menores de edad recibieron asistencia inmediata y todas se encuentran fuera de peligro. Tras el episodio, las actividades en el Palacio Libertad fueron suspendidas mientras avanza la investigación judicial.

Una vista aérea del Palacio
Una vista aérea del Palacio Libertad

Un pastor religioso de La Matanza quedó detenido por abuso sexual de una menor cometido a través de grooming

Un pastor religioso de 46 años, referente del templo Ministerio donde él habita en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, fue detenido por abuso sexual simple agravado y acoso sexual virtual contra una menor, tras una denuncia presentada por la madre de la víctima.

Entre los elementos clave de la causa, la Fiscalía interviniente destacó el secuestro de cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una video filmadora, dos cámaras de fotos, un gabinete de CPU, dos pendrives, una tarjeta de IOMA y dos cuadernos con anotaciones durante los allanamientos realizados en Cañuelas y en el templo de La Matanza. El contenido de estos dispositivos y documentos será sometido a peritajes forenses para determinar el alcance de los hechos denunciados.

La investigación, coordinada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, se inició tras la denuncia de la madre, quien relató que el acusado contactó a su hija a través de Facebook y WhatsApp, solicitándole fotos y enviando mensajes de contenido afectivo y sexual. Además, la mujer afirmó que existieron encuentros personales en el templo ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas.

El arresto del pastor, identificado con las iniciales E. O., se produjo en su domicilio de Cañuelas. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especial en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, liderada por la fiscal Lorena Peccorelli, y el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza. Las autoridades confirmaron que el detenido tenía antecedentes y una condena previa por hechos similares, lo que motivó la emisión de las órdenes de allanamiento.

En todos los procedimientos se preservó la identidad y la integridad de la víctima menor de edad. El delito imputado está tipificado en la legislación argentina como grooming.

A poco más de un año de la condena a Carlos Alberto Robledo, otro pastor evangélico, a 15 años de prisión por 166 casos de abuso sexual —muchos de ellos contra menores—, la Justicia de Morón había determinado que Robledo fue hallado culpable de “abuso sexual simple reiterado en 25 hechos; abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 141 hechos, todos agravados por su rol como ministro de culto religioso”, además de corrupción de menores, según el fallo del Tribunal Oral Criminal N°3.

