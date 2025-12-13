Un pastor religioso de La Matanza quedó detenido por abuso sexual de una menor cometido a través de grooming

El hombre habría mantenido relaciones sexuales con la menor en el templo (Google Maps)

Una denuncia realizada por la madre de una menor terminó con la detención de un hombre de 46 años, referente de una iglesia de Gregorio de Laferrere, en la Matanza, por el delito de abuso sexual simple agravado y acoso sexual virtual.

De acuerdo al relato de la mujer, el detenido contactó a su hija a través de diferentes redes y canales, por donde le pedía fotos y enviaba mensajes de contenido afectivo y de connotación sexual.

A partir de la denuncia, se inició una investigación que derivó en un operativo bajo la supervisión de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, que incluyó dos allanamientos en la ciudad de Cañuelas y en la localidad previamente mencionada, donde se encuentra el templo religioso vinculado a la causa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el pastor de nacionalidad argentina y referente del templo “Ministerio donde él habita”, identificado con las iniciales E.O., fue arrestado en su residencia de Cañuelas. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, con la intervención de la Unidad Fiscal Especial en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, encabezada por la fiscal Lorena Peccorelli, y el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza.

En la declaración, la progenitora sostuvo que su hija mantenía “contactos inapropiados” con E.O. a través de la red social Facebook y la aplicación de WhatsApp. Reveló que existieron encuentros personales en las instalaciones del templo, ubicado sobre la calle Juan Manuel de Rosas. En la reconstrucción de los hechos, personal de la Dirección de Investigaciones verificó los perfiles utilizados por el sospechoso y los contactos que mantenía, además de recolectar la información proporcionada por la familia denunciante.

Las autoridades confirmaro que el detenido poseía antecedentes por hecho similares e incluso una condena previa por el mismo delito, lo que sumó elementos a la causa y motivó que el magistrado a cargo librara las dos órdenes de allanamiento ejecutadas.

Secuestraron materiales electrónicos tales como cuatro teléfonos celulares, dos notebooks, una video filmadora y dos cámaras de fotos. Además, fueron incautados diversos elementos que serán sometidos a peritajes, según detalló la Fiscalía interviniente. Por su parte, en el templo religioso la policía decomisó un gabinete de CPU, dos pendrives, una tarjeta de IOMA y dos cuadernos con anotaciones consideradas relevantes para la investigación.

Las fuentes judiciales consultadas por Infobae describieron que una parte sustancial de la evidencia incluye dispositivos electrónicos y anotaciones, cuyo contenido será central en los análisis forenses que intentarán precisar las mecánicas y el alcance de los hechos denunciados. En todos los incisos del proceso se tuvo en cuenta preservar la identidad y la integridad de la víctima menor de edad. El delito por el que se lo detuvo está contemplado en la legislación argentina como grooming.

A poco más de un año de haberse revelado una trama de manipulación en el ámbito religioso, la Justicia de Morón condenó a Carlos Alberto Robledo, pastor evangélico, a 15 años de prisión por 166 casos de abuso sexual, muchos de ellos en perjuicio de menores. La condena, que se conoció tras un juicio abreviado, estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal N° 3, presidido por el juez Federico Topino. El expediente relató los engaños cometidos en el Ministerio de la Salvación, templo ubicado en la calle Malarredo al 100 de Villa Tesei.

La investigación se dio a conocer públicamente en junio de 2024, cuando trece fieles denunciaron haber sido violadas en varias oportunidades. Esta instancia motivó a la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, Marisa Monti, a habilitar nuevos canales de denuncia, lo que permitió que más personas se sumaran a la causa. El proceso judicial sumó el testimonio de 166 denunciantes, entre las que figuran jóvenes menores de edad. El fallo estableció que Robledo fue hallado culpable de “abuso sexual simple reiterado en 25 hechos; abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado en 141 hechos, todos agravados por su rol como ministro de culto religioso”, además del delito de corrupción de menores.

Según los registros judiciales, el Juzgado de Garantías Nº1 de Morón, encabezado por Laura Mariel Pinto, había confirmado el procesamiento y dictado prisión preventiva en 2024, tras reunir evidencia registrada entre 2020 y 2024. El expediente detalló que el religioso utilizó su posición para someter a las víctimas, aplicando presión psicológica y amenazas. En uno de los casos, la fiscalía reveló que obligó a una mujer a practicarle sexo oral con el argumento de “una maldición”.