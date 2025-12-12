Crimen y Justicia

“Agarren 300 dólares y queda acá”: detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron sobornar a la policía

Oficiales de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona detectaron que los dos ocupantes de una camioneta comercializaban estupefacientes en la vía pública

Los delincuentes les ofrecieron 300 dólares a los policías que los atraparon infraganti

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a dos hombres que vendían droga desde una camioneta en Constitución. Los delincuentes, en su intento de escapar impunes, quisieron sobornar a los oficiales con 300 dólares.

La inadmisible situación se produjo en Salta al 1400. Allí, mientras patrullaban la zona, oficiales de la fuerza de seguridad porteña detectaron infraganti a los ocupantes de una camioneta Ram haciendo un pasamanos en una maniobra de venta de droga.

Los dos imputados, de 28 y 30 años, no solo admitieron su culpabilidad, sino que decidieron agravar aún más su situación al intentar coimear a los efectivos para evitar el procedimiento.

“Oficial, tenemos drogas, marihuana, tres bolsas. Somos gente de bien, agarren 300 dólares y queda acá. Agarren y nos vamos, todo arreglado”, propusieron los hombres, quienes fueron detenidos y procesados con prisión preventiva.

El personal policial, perteneciente a la Comisaría Vecinal 1C, los identificó y entre sus prendas halló tres envoltorios con 5,1 gramos de marihuana, además de 120 mil pesos y 2 mil dólares.

La droga incautada en el procedimiento

Intervino en el hecho la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Nancy Haron, quien labró actuaciones por infracción a la ley de drogas y por cohecho.

La fiscalía comprobó que uno de los detenidos había dado una identidad falsa y que poseía una condena previa por comercio de estupefacientes.

Ante ello, la UFLA Este, mediante el auxiliar fiscal Carlos Caputto, solicitó la prisión preventiva de ambos involucrados, a lo cual hizo lugar el Juzgado 30 del Dr. Juan José Cavallari.

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Detuvieron a cuatro jóvenes en Núñez que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Tres hombres de 24 y 26 años y una mujer de 25 fueron detenidos el pasado 24 de noviembre por la Policía de la Ciudad luego de ser descubiertos con más de 60 dosis de drogas sintéticas en un auto. Su aprehensión ocurrió tras ser retenidos en un control vehicular ubicado bajo en Puente Saavedra, Núñez. Además de los estupefacientes, los uniformados les secuestraron el auto en que se trasladaban, dinero en efectivo y sus teléfonos celulares.

Según confiaron las fuentes policiales consultadas porInfobae, los sospechosos viajaban a bordo de un Volkswagen Bora color blanco por la avenida Cabildo -mano a Vicente López- y, al ingresar al túnel de la avenida General Paz minutos después de las 14, frenaron su marcha por orden del personal policial dispuesto en el lugar.

En ese contexto, los agentes advirtieron cierto nerviosismo del conductor, junto con un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y en presencia de testigos, se procedió a la requisa del vehículo.

Al realizar el registro del rodado, debajo del asiento del conductor se hallaron 3 gramos de tusi, 2 gramos de cristal, 3 gramos de cannabis picado y 55 pastillas de distintas formas, las cuales, por su forma y diseño, serían compatibles con éxtasis.

Además, incautaron el auto en el que se movían los sospechosos y sus respectivos teléfonos celulares -tres de la marca iPhone y uno de la compañía Motorola-, como así también 100 dólares estadounidenses y 6.800 pesos en efectivo.

La droga secuestrada a los jóvenes marplatenses

Todos con domicilios registrados en la ciudad de Mar del Plata, los detenidos fueron identificados como L.N.J. (24), T.O. (24), G.L.M. (26) y L.T.P. (25).

La fiscal María Milagros Pauls, de la Unidad de Flagrancia Norte, avaló la detención de los jóvenes y los imputó por infracción a la Ley de Drogas.

Desde principios de septiembre hasta fines de noviembre, esta división de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados -1.098 autos y 2.728 motos-.

